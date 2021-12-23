Столтенберг опроверг слова Путина по теме расширения НАТО на восток Европы

Йенс Столтенберг. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Глава организации повторил тезис о праве любой страны вступить в альянс

Североатлантический блок никогда не обещал Москве не расширяться на восток Европы. Об этом в очередной раз заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Норвежец отверг обвинения президента России Владимира Путина в том, что НАТО "надуло" власти РФ, передает DPA.

По его словам, в учредительном договоре альянса говорится, что любая страна может стать членом объединения.

"Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия – НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать собственный путь", – подчеркнул "хромая утка" блока.

Также Столтенберг отметил, что союзники категорически отрицают подобные обещания.

"Бывший президент [СССР Михаил] Горбачев сказал, что тема расширения НАТО не поднималась до воссоединения Германии", – резюмировал генсек.

Ранее в четверг, 23 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя прежние обещания альянса не продвигаться на восток Европы, заявил, что Россию обманули.

Таким образом, стороны раз в сотый рассказали одну и ту же историю с разнополярным историческим экскурсом. Тот же Столтенберг не раз отрицал факт обещания западных политиков Горбачеву не принимать в НАТО страны бывшего Варшавского договора.

В свою очередь, тот же Горбачев говорил совсем обратное. При этом он сокрушался, что не настоял на закреплении устных обещаний в письменном виде. А в 2018 г. представитель МИД РФ Мария Захарова даже обвинила все того же Столтенберга во лжи за отрицание подобного "джентльменского соглашения" между Западом и Москвой, сославшись на рассекреченные архивные документы США.

