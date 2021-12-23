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Столтенберг опроверг слова Путина по теме расширения НАТО на восток Европы
23 декабря 2021, 22:20 • 37 • Политика
Глава организации повторил тезис о праве любой страны вступить в альянс
Североатлантический блок никогда не обещал Москве не расширяться на восток Европы. Об этом в очередной раз заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Норвежец отверг обвинения президента России Владимира Путина в том, что НАТО "надуло" власти РФ, передает DPA.
По его словам, в учредительном договоре альянса говорится, что любая страна может стать членом объединения.
"Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия – НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать собственный путь", – подчеркнул "хромая утка" блока.
Также Столтенберг отметил, что союзники категорически отрицают подобные обещания.
"Бывший президент [СССР Михаил] Горбачев сказал, что тема расширения НАТО не поднималась до воссоединения Германии", – резюмировал генсек.
Ранее в четверг, 23 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя прежние обещания альянса не продвигаться на восток Европы, заявил, что Россию обманули.
Таким образом, стороны раз в сотый рассказали одну и ту же историю с разнополярным историческим экскурсом. Тот же Столтенберг не раз отрицал факт обещания западных политиков Горбачеву не принимать в НАТО страны бывшего Варшавского договора.
В свою очередь, тот же Горбачев говорил совсем обратное. При этом он сокрушался, что не настоял на закреплении устных обещаний в письменном виде. А в 2018 г. представитель МИД РФ Мария Захарова даже обвинила все того же Столтенберга во лжи за отрицание подобного "джентльменского соглашения" между Западом и Москвой, сославшись на рассекреченные архивные документы США.
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