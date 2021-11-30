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Столтенберг объявил о готовности НАТО к "вторжению" России на Украину

30 ноября 2021, 23:00  •  110 • Политика
Йенс Столтенберг. Фото: Alexander Welscher / dpa / www.globallookpress.com
В альянсе отрицают наличие информации о планах Москвы в отношении Киева
Североатлантическому блоку не известны намерения России в отношении Украины, но альянс готовится к возможности применению Москвой военной силы против Киева. Об этом сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге по итогам первого дня встречи глав МИД членов объединения.
"У нас нет никакой ясности и уверенности, в чем конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем. НАТО должна быть готова к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому", – цитирует норвежца Life.
По его словам, союзники по блоку договорились обмениваться разведданными о военной активности РФ, чтобы своевременно оказать киевскому режиму политическую и техническую поддержку. При этом Столтенберг пространно ответил на вопрос, будет ли НАТО помогать украинцам военным путем в случае вооруженного конфликта между РФ и Незалежной.
"Мы должны защищать страны НАТО, членов нашего альянса, в частности в регионе Черного моря. И мы в нашей работе предусматриваем планы и потенциал, чтобы всегда быть готовыми к любой угрозе", – заявил генсек.
Кроме того, он пригрозил Москве новыми санкциями, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Столтенберг подчеркнул, что члены альянса демонстрирует волю и способность к поддержанию уже существующих рестрикций за вхождение Крыма в состав РФ по результатам всереспубликанского референдума в 2014 году.
"Я думаю, что в действительности Россия недооценивает решимость союзников по НАТО вводить санкции и исполнять их", – приводит слова генсека "Интерфакс".
Ранее во вторник, 30 ноября, перед началом совещания в Риге Столтенберг объяснил разницу между защитой членов по НАТО и поддержкой партнеров, коим является Незалежная, когда возникает вопрос помощи альянса. Норвежец указал, что Киеву помогают "подготовкой, повышением возможностей, оборудованием". Он подчеркнул, что НАТО обеспечивает военное присутствие для защиты только членов блока, передает РИА "Новости".

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