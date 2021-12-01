Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, испугался ядерного ультиматума президента Белоруссии Александра Лукашенко. НАТО дало заднюю, заявив, что не планирует размещать ракеты в Польше.

Столтенберг заявил, что НАТО не собирается размещать ядерное оружие в Польше. Так он прокомментировал слова Лукашенко о том, что Белоруссия попросит у России ядерное оружие, если альянс перебросит американские ядерные ракеты в Польшу.

У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках политики сдерживания в течение многих лет,

- отметил генсек НАТО.

Таким образом, Столтенберг опроверг своё же заявление, сделанное 19 ноября. Тогда он сказал, что западный военный блок может разместить ядерное оружие США "к востоку от Германии", если Берлин откажется его принимать. Многие политики и эксперты увидели в этом намёк на Польшу, которая ранее уже неоднократно предлагала свою территорию в качестве места размещения американского оружия и сил.