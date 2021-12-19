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Столтенберг: Диалога с Россией не будет

19 декабря 2021, 15:05  •  245 • Политика
Генсек НАТО отклонил идею конференции с Россией, заявив, что она стала бы "шагом назад".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с журналистами издания Journal de Dimanche, что альянс не будет обсуждать с Россией вопросы её стратегической безопасности. По словам политика, он против того, чтобы "великие державы" контролировали действия своих "соседей".
Конференция с Россией по вопросам безопасности стала бы "шагом назад", полагает глава альянса. При этом Столтенберг настаивает на работе по "укреплению доверия, контролю над вооружениями и обеспечению прозрачности учений".
Западные политики регулярно обвиняют Кремль в агрессии и даже в подготовке нападения на Украину. Москва не раз отвергала все подобные обвинения - они продиктованы лишь желанием НАТО разместить свою военную технику поблизости от наших границ.

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