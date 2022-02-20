Столтенберг — о данном России обещании: "Нет решения"

Генсек НАТО заявил, что альянс не нарушает обещание не расширяться на восток. Такого решения, по словам Столтенберга, нигде нет.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, выступая в эфире немецкого телеканала ARD, публично отмёл обвинения в том, что блок нарушил данное России обещание не расширяться на восток. Этими словами он ответил на вопрос ведущего, действительно ли НАТО нарушила свои обязательства.

Столтенбергу также пришлось прокомментировать новость о том, что был обнаружен архивный документ с договорённостью западных стран о нерасширении к границам России.

Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре

- подчеркнул Столтенберг.

Генсек альянса напомнил, что согласно договору и другим международным документам, "определяющим безопасность в Европе", страны Запада имеют право вступать в НАТО. В частности, уточнил он, об этом говорится в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.