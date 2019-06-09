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Столп дыма: как российские военные атаковали в Сирии
09 июня 2019, 02:09 • 76 • Война
В сеть попало видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама. Запись была опубликована агентством Step News в твиттере 8 июня.
В комментариях к ролику указано, что атака произвели в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы. На кадрах видно, как после взрыва в воздух поднялся огромный столб дыма, который продолжительное время еще не рассеивался.
Вместе с тем руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что террористы пытались атаковать 6 и 7 июня позиции военных Сирии, передает РИА «Новости».
«С наступлением темного времени суток около 500 боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» [организация запрещена в России] и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама», — рассказал Купчишин.
Он отметил, что боевики использовали «шесть танков, четыре боевые машины пехоты (БМП), 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и другую военную технику».
При этом во время оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственным силам удалось уничтожить более 120 террористов, пять танков, три БМП и девять пикапов, передает издание. По словам руководителя российского ЦПВС, военные Сирии обезвредили установку реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.
Генерал-майор добавил, что боевики атаковали позиции правительственных сил и 7 июня в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. Он отметил, что в общей сложности при атаках на эти поселения приняли участие примерно 140 боевиков при поддержке восьми пикапов, двух танков и одной БМП.
«При отражении нападений незаконных вооруженных формирований Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено более 20 боевиков, один танк и два пикапа», — рассказал Купчишин.
По его словам, севернее города Хама, в районе населенного пункта Морек, зафиксирована концентрация отрядов бандформирований общей численностью около 1 тыс. боевиков.
Атаки продолжаются и в субботу, 8 июня. Так, по сообщению ФАН, боевики открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам сирийского города Хама, центра одноименной провинции. По информации телеканала «Аль-Ихбария», пострадали два мирных жителя.
Тем не менее, из Иордании и Ливана в Сирию возвращаются беженцы. «За прошедшие сутки [7-8 июня] в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 904 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 374 чел. (женщин — 112, детей — 191), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 530 чел. (женщин — 159, детей — 270)», — цитирует РИА «Новости» сообщение российского ЦПВС.
При этом там отметили, что в течение суток граждане Сирии не возвращались в места постоянного проживания. По информации центра, сирийские инженерные подразделения за сутки разминировали 2,2 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Также было уничтожено 32 взрывоопасных предмета.
Кроме того, 8 июня жители района Хальвания города Алеппо получили гуманитарную помощь от российских военных.
Об этом сообщил представитель ЦПВС Максим Штанько, передает РИА «Новости». «Очень важна гуманитарная акция из-за того, что очень бедный район после военных действий. В (продовольственном) наборе рис, мука, сахар, тушенка, чай и хлеб — все, что необходимо», — отметил он.
Хальвания, как отмечает агентство, является одним из самых пострадавших от боевых действий районов города. По информации СМИ, власти постепенно восстанавливают разрушенные дома и инфраструктуру, помогают беженцам найти работу.
«Боевые действия, к счастью, закончились, но террористы уничтожили слишком много всего. К счастью, нам удается быстро ремонтировать и дома, и объекты инфраструктуры. С каждым месяцем все больше людей на улицах района. Мы ждем всех, кому пришлось бежать от войны», — цитирует издание главу района Расула Салхада.
Отметим, что освобождение Алеппо произошло в 2016 году. Сам вооруженный конфликт в стране длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство», которая запрещена в России.
Ранее, 6 июня, президент России Владимир Путин отметил, что Иран, сотрудничая с российской и турецкой сторонами по Сирии, сделал много позитивного.
«Мы, наоборот, сотрудничаем с Ираном в Сирии. Я считаю, что благодаря иранской позиции, позиции Турции, России, удалось много сделать с точки зрения прекращения кровопролития в Сирии. Иран внес огромный вклад в это дело», — заявил глава государства. Российский лидер отметил, что Иран проявил гибкость, отведя «свои войска от Голанских высот с целью» создания благоприятных условий для работы с региональными державами».
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