Столько денег сюда вбухали, но мы не подведем: Крымчане со слезами благодарят Россию за возвращение домой

• 53 • Политика

Крымчанин и автор фразы "Мы постучали к матери в двери, и она нас наконец приняла" вновь выступил на ТВ.

Ровно четыре года в Крыму прошел судьбоносный референдум, на котором жители полуострова проголосовали за возвращение в состав России. После оглашения результатов голосования крымчане ликовали на улицах, потому что наконец возвратились в родную гавань.

Одним из этих людей был житель Крыма Виктор Шульга. Именно ему принадлежит фраза "Мы постучали к матери в двери, и она нас наконец приняла", растрогавшая многих в 2014 году.

И вот спустя четыре года после тех событий российская съемочная группа нашла Виктора Шульгу, чтобы узнать у него, что думает и чувствует теперь, по прошествии времени. На кадрах видно, что крымчанин нисколько не утратил былой радости и благодарности за спасение Крыма.

Он отмечает, что благодаря России за прошедшее время было отремонтировано множество автодорог, больниц, закуплено новое оборудование, построены детские сады, потрачены колоссальные средства. От лица жителей полуострова он пообещал, что они со своей стороны также ни за что не подведут Россию.

"Ой, столько денег сюда вбухали… Но мы не подведем!" - сказал Виктор Шульга, прежде чем на глазах выступили слезы радости.