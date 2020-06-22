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Столкнулись два тоталитарных режима: Шмыгаль обвинил СССР в защите Украины от нацистской Германии
22 июня 2020, 19:00 • 48 • Политика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в День памяти и скорби обвинил Советский Союз в том, что он защищал свои территории с оружием в руках от нацистской Германии.
По его словам, причиной прихода войны на территорию Украины стало "столкновение двух тоталитарных режимов". При этом факт нападения Гитлера на Советский Союз Шмыгаль учитывать не стал.
Скриншот: Facebook/Денис Шмигаль
Глава украинского правительства также добавил, что сегодня, как и в 1941 году, Киев должен "прогнать врага с украинской земли".
Примечательно, что после 2014 года Украина взяла курс на героизацию местных националистов, которые в годы войны устраивали этнические чистки и сотрудничали с гитлеровской Германией. При этом руководство страны активно проводит политику декоммунизации в попытке откреститься от советского прошлого. Итогом этой политики стало не только массовое переименование улиц и городов, но и демонизация всего, что связано с СССР. Так, например, в начале года президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Польше, обвинил Советский Союз в разжигании Второй мировой войны и холокосте.
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