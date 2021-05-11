Столкновения в Иерусалиме. Хроники обострения палестино-израильского конфликта

Двадцать человек погибли и 65 получили ранения в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщила палестинская сторона. Израиль настаивает, что эти данные следует проверять.

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибли двадцать человек, в том числе девять детей и одна женщина. А 65 человек получили ранения. Это официальная информация, представленная палестинским Министерством здравоохранения.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля отметили, что представленные сведения нужно проверять. Также в Израиле настаивают, что били по военным объектам в секторе Газа после того, как оттуда выпустили ракеты по территории страны.

Между тем журналист The Times of Israel опубликовал видео пусков ракет из сектора Газа по израильскому Ашкелону и их перехват системой ПРО "Железный купол". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о том, что за удары придётся "заплатить высокую цену".

В Тель-Авиве начали открывать бомбоубежища. А в социальных сетях тиражируют видео пожара на Храмовой горе, где горела мечеть, а израильтяне танцевали, радуясь уничтожению культового объекта.

Палестино-израильский конфликт накаляется всё сильнее. Остаётся лишь напомнить, что очередная веха обострения наблюдается после того, как решением израильского суда из домов в квартале Шейх Джаррах выселили 28 палестинских семей. В 1956 году власти Иордании поселили их там, но не выдали документы на право собственности. После выселения людей в Восточном Иерусалиме начались акции протеста, перерастающие в беспорядки. Всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев.

Столкновения продолжаются не только между палестинцами и полицейскими, в них участвуют и мирные жители.