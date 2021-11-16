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Столкновения с полицией и применение спецсредств: как развивается миграционный кризис на польско-белорусской границе

16 ноября 2021, 21:05  •  49 • В мире
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили обострившуюся ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Спустя несколько часов часть беженцев разместили в логистическом центре в Гродно. Следственный комитет Белоруссии, в свою очередь, организовал проверку по факту применения Польшей спецсредств против беженцев.
 
AP © Leonid Shcheglov / BelTA
 

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза — с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — сообщили в Кремле.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко во время беседы с Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

«Глава государства внёс предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности», — говорится в заявлении. 

Издание «СБ. Беларусь сегодня» в своём Telegram-канале сообщило, что Лукашенко намерен вновь обсудить с Меркель обстановку на границе.

«Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться ещё один телефонный разговор», — приводит слова Лукашенко издание.

Кроме того, Лукашенко заявил о попытках передать оружие беженцам, и призвал не допустить столкновений.

«Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя», — высказался белорусский лидер.

Во вторник, 16 ноября, ситуация с беженцами на границе обострилась. В частности, мигранты начали ломать ограждение и бросать камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Корреспондент RT Константин Придыбайло отмечал, что польская полиция за ночь установила новые ограждения у КПП на границе, где мигранты разбили лагерь.

«Под покровом ночи полиция Польши установила тройной забор. Стоят щиты, потом ещё одна конструкция с колючей проволокой и потом ещё один забор», — сообщил он.

Он также рассказал, что некоторые беженцы были вынуждены дышать через полотенце, чтобы защититься от слезоточивого газа.

За 15 ноября в польской погранслужбе зафиксировали 224 попытки пересечения границы. Там добавили, что из страны выдворили 29 нелегальных мигрантов.

Во вторник в польской полиции заявили, что в стычках с мигрантами серьёзно пострадал один силовик — у него был зафиксирован перелом черепа.

Официальный представитель польской погранстражи Анна Михальская заявила, что силовики в случае необходимости без колебаний применит оружие. 

«Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с тем она сказала, что погранслужба будет стараться не использовать оружие на белорусско-польской границе.

Кроме того, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак пообещал денежную премию силовикам, участвовавшим в отражении штурма мигрантов на границе.

«Все солдаты, служащие в настоящее время на границе, получат специальные финансовые награды», — написал Блащак в своём аккаунте в Twitter.

Глава ведомства заявил, что благодаря действиям солдат на границе «Польша по-прежнему находится в безопасности».

Ситуацию на границе прокомментировал официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведённые до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать», — цитирует его БЕЛТА.

Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ, что ещё больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями и палками, отметил он.

«В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомёта и применила светошумовые гранаты», — заявил он.

В свою очередь Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту применения Польшей спецсредств против нелегальных мигрантов.

«Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги». Среди пострадавших есть женщины и дети», — говорится в заявлении.

Через некоторое время корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что мигранты у КПП на белорусско-польской границе начали собирать свои палатки и возвращаться в прежний лагерь. 

Эту информацию также подтвердил корреспондент RT Игорь Жданов. По его словам, часть беженцев решили вернуться в старый лагерь. 

Также часть беженцев покинула лагерь и прибыла в организованный белорусской стороной логистический центр. Там находятся 873 человека, в том числе 90 женщин и 135 детей, сообщил Константин Придыбайло. 

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым поведение польской стороны по отношению к мигрантам, обратив внимание, что польские пограничники действуют в нарушение норм гуманитарного права.

Он также подчеркнул, что Евросоюз демонстрирует двойные стандарты в ситуации с миграционным кризисом. Министр отметил, что во время средиземноморской и балканской волн мигрантов ЕС пытался решать вопросы коллегиально.

«В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнажённые двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение», — отметил он на пресс-конференции в Москве.

Напомним, 8 ноября Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории.

Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев, предпринявших попытки прорваться на польскую территорию. 

Страны ЕС обвинили Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса и пообещали рассмотреть возможность введения санкций против белорусской стороны.

Александр Лукашенко заявлял, что в ситуации виноваты сами западные страны, действия которых вынудили жителей ряда государств стать беженцами.

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