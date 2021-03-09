Столкновения неонацистов и «ВСУшников» на Донбассе: стало известно о смертельном исходе • 249 • Украина

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования трижды грубо нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня.



На донецком направлении боевики 3-го батальона 28-й омбр осуществили интенсивный обстрел из вооружения БМП-2 и гранатометов н. п. Старомихайловка, выпустив 30 снарядов. Также огонь велся из стрелкового оружия.



В результате обстрела зафиксированы повреждения 11 жилых домостроений по адресам: ул. Чкалова, д. 18 Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 и 39, ул. Гагарина, д. 8 кв. 1, д. 9 кв. 1 и 2.



Отмечаем, что огонь из БМП-2 украинские боевики вели с временной огневой позиции, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, в н. п. Красногоровка, прикрываясь, таким образом, мирными жителями.



На мариупольском направлении боевики 36-й бригады под командованием военного преступника Гнатова произвели обстрел из минометов калибром 120 мм с позиций в районе н. п. Водяное по району н. п. Ленинское, выпустив 12 мин, и с позиций 501-го батальона в н. п. Широкино по н. п. Саханка, выпустив пять мин калибром 120 мм.



С начала текущих суток на донецком направлении каратели 28-й бригады ВСУ с позиций в н. п. Красногоровка обстреляли н. п. Старомихайловка из БМП-2, совершив три выстрела.



На горловском направлении боевики 10-й бригады по приказу военного преступника Котлика из стрелкового оружия обстреляли поселок шахты им. Гагарина.



Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.



В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 24 единиц вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории.



Из состава убывающей 35-й обрмп:

♦ 6 ЗРК «Стрела-10» на железнодорожной станции в н. п. Константиновка;

♦ 4 САУ «Гвоздика», 6 танков Т-72 на железнодорожной станции в н. п. Алексеево-Дружковка;

♦ 5 танков Т-64 на железнодорожной станции в н. п. Покровск;



Из состава 53-й омбр:

♦ одна БМП-1 вблизи н. п. Богдановка;



Из состава 36-й обрмп:

♦ один ЗРК «Стрела-10» на объекте вблизи н. п. Мангуш;

♦ один МТ-ЛБ в жилом районе в н. п. Павлополь.



Кроме того, в зоне ответственности 36-й бригады ВСУ противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан.



Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 1770 мин в непосредственной близости к жилым домам н. п. Пищевик.



Украинская сторона продолжает препятствовать работе международных наблюдателей.



Так, с целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения 28, 58 и 35-й бригад ВСУ, зафиксировано применение станций «Буковель-АД» двух мобильных групп 305-го отдельного батальона РЭБ в районах н. п. Спартак и Зайцево и 20-го отдельного батальона РЭБ в районе н. п. Красногоровка для подавления каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ.



Как мы сообщали ранее, 7 марта в расположении батальона «Айдар» без признаков жизни обнаружено тело боевика, им оказался солдат Захарков.



В ходе следственных мероприятий было установлено, что военнослужащий был задушен сослуживцами во время конфликта на фоне не разделения с ними националистической идеологии.



После этого тело было перемещено в подсобное помещение. В настоящее время командование бригады прилагает все усилия для сокрытия обстоятельств убийства военнослужащего с целью избежать общественного резонанса и новых жертв в соединении из-за столкновений между националистами и военнослужащими с умеренными взглядами.



В соединениях и частях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» продолжается вакцинация личного состава индийским препаратом «Ковишилд», а отданные командующим ОТГ «Восток» Содолем указания командирам бригад «осуществлять вакцинацию формально» начали приносить свои плоды в виде появления коррупционной схемы по продаже препарата.



Так, 8 марта на выезде из г. Мариуполя во время досмотра грузового транспортного средства марки «Форд», принадлежащего волонтёрской организации «Каждый может», сотрудниками национальной полиции обнаружен груз медицинского назначения без сопроводительных документов.



В ходе разбирательства установлено, что волонтеры осуществляли незаконный вывоз 200 ампул с препаратом «Ковишилд». Кроме того, транспортировка препарата производилась с грубыми нарушениями условий его хранения, что фактически привело к его порче.

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования трижды грубо нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня.На донецком направлении боевики 3-го батальона 28-й омбр осуществили интенсивный обстрел из вооружения БМП-2 и гранатометов н. п. Старомихайловка, выпустив 30 снарядов. Также огонь велся из стрелкового оружия.В результате обстрела зафиксированы повреждения 11 жилых домостроений по адресам: ул. Чкалова, д. 18 Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 и 39, ул. Гагарина, д. 8 кв. 1, д. 9 кв. 1 и 2.Отмечаем, что огонь из БМП-2 украинские боевики вели с временной огневой позиции, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, в н. п. Красногоровка, прикрываясь, таким образом, мирными жителями.На мариупольском направлении боевики 36-й бригады под командованием военного преступника Гнатова произвели обстрел из минометов калибром 120 мм с позиций в районе н. п. Водяное по району н. п. Ленинское, выпустив 12 мин, и с позиций 501-го батальона в н. п. Широкино по н. п. Саханка, выпустив пять мин калибром 120 мм.С начала текущих суток на донецком направлении каратели 28-й бригады ВСУ с позиций в н. п. Красногоровка обстреляли н. п. Старомихайловка из БМП-2, совершив три выстрела.На горловском направлении боевики 10-й бригады по приказу военного преступника Котлика из стрелкового оружия обстреляли поселок шахты им. Гагарина.Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 24 единиц вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории.Из состава убывающей 35-й обрмп:♦ 6 ЗРК «Стрела-10» на железнодорожной станции в н. п. Константиновка;♦ 4 САУ «Гвоздика», 6 танков Т-72 на железнодорожной станции в н. п. Алексеево-Дружковка;♦ 5 танков Т-64 на железнодорожной станции в н. п. Покровск;Из состава 53-й омбр:♦ одна БМП-1 вблизи н. п. Богдановка;Из состава 36-й обрмп:♦ один ЗРК «Стрела-10» на объекте вблизи н. п. Мангуш;♦ один МТ-ЛБ в жилом районе в н. п. Павлополь.Кроме того, в зоне ответственности 36-й бригады ВСУ противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан.Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 1770 мин в непосредственной близости к жилым домам н. п. Пищевик.Украинская сторона продолжает препятствовать работе международных наблюдателей.Так, с целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения 28, 58 и 35-й бригад ВСУ, зафиксировано применение станций «Буковель-АД» двух мобильных групп 305-го отдельного батальона РЭБ в районах н. п. Спартак и Зайцево и 20-го отдельного батальона РЭБ в районе н. п. Красногоровка для подавления каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ.Как мы сообщали ранее, 7 марта в расположении батальона «Айдар» без признаков жизни обнаружено тело боевика, им оказался солдат Захарков.В ходе следственных мероприятий было установлено, что военнослужащий был задушен сослуживцами во время конфликта на фоне не разделения с ними националистической идеологии.После этого тело было перемещено в подсобное помещение. В настоящее время командование бригады прилагает все усилия для сокрытия обстоятельств убийства военнослужащего с целью избежать общественного резонанса и новых жертв в соединении из-за столкновений между националистами и военнослужащими с умеренными взглядами.В соединениях и частях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» продолжается вакцинация личного состава индийским препаратом «Ковишилд», а отданные командующим ОТГ «Восток» Содолем указания командирам бригад «осуществлять вакцинацию формально» начали приносить свои плоды в виде появления коррупционной схемы по продаже препарата.Так, 8 марта на выезде из г. Мариуполя во время досмотра грузового транспортного средства марки «Форд», принадлежащего волонтёрской организации «Каждый может», сотрудниками национальной полиции обнаружен груз медицинского назначения без сопроводительных документов.В ходе разбирательства установлено, что волонтеры осуществляли незаконный вывоз 200 ампул с препаратом «Ковишилд». Кроме того, транспортировка препарата производилась с грубыми нарушениями условий его хранения, что фактически привело к его порче. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





249 Источник Похожие новости Как в 2020 году на Украину попали российские компоненты от противоракетных комплексов С-300? Озвучен сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс «Эхо Молдовы»: Три варианта выхода из кризиса Вакцинация в Украине сорвана лоббистами «Спутника V»-Максим Степанов Скандал: украинский «пилот» рекомендовал россиянам выпрыгнуть во время полёта над Крымом Зеленский хочет ввести в школах медиагигиену и запретить все «неправильные» СМИ Новости партнеров