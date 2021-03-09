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Столкновения неонацистов и «ВСУшников» на Донбассе: стало известно о смертельном исходе
09 марта 2021, 23:35 • 249 • Украина
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования трижды грубо нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня.
На донецком направлении боевики 3-го батальона 28-й омбр осуществили интенсивный обстрел из вооружения БМП-2 и гранатометов н. п. Старомихайловка, выпустив 30 снарядов. Также огонь велся из стрелкового оружия.
В результате обстрела зафиксированы повреждения 11 жилых домостроений по адресам: ул. Чкалова, д. 18 Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 и 39, ул. Гагарина, д. 8 кв. 1, д. 9 кв. 1 и 2.
Отмечаем, что огонь из БМП-2 украинские боевики вели с временной огневой позиции, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, в н. п. Красногоровка, прикрываясь, таким образом, мирными жителями.
На мариупольском направлении боевики 36-й бригады под командованием военного преступника Гнатова произвели обстрел из минометов калибром 120 мм с позиций в районе н. п. Водяное по району н. п. Ленинское, выпустив 12 мин, и с позиций 501-го батальона в н. п. Широкино по н. п. Саханка, выпустив пять мин калибром 120 мм.
С начала текущих суток на донецком направлении каратели 28-й бригады ВСУ с позиций в н. п. Красногоровка обстреляли н. п. Старомихайловка из БМП-2, совершив три выстрела.
На горловском направлении боевики 10-й бригады по приказу военного преступника Котлика из стрелкового оружия обстреляли поселок шахты им. Гагарина.
Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 24 единиц вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории.
Из состава убывающей 35-й обрмп:
♦ 6 ЗРК «Стрела-10» на железнодорожной станции в н. п. Константиновка;
♦ 4 САУ «Гвоздика», 6 танков Т-72 на железнодорожной станции в н. п. Алексеево-Дружковка;
♦ 5 танков Т-64 на железнодорожной станции в н. п. Покровск;
Из состава 53-й омбр:
♦ одна БМП-1 вблизи н. п. Богдановка;
Из состава 36-й обрмп:
♦ один ЗРК «Стрела-10» на объекте вблизи н. п. Мангуш;
♦ один МТ-ЛБ в жилом районе в н. п. Павлополь.
Кроме того, в зоне ответственности 36-й бригады ВСУ противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан.
Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 1770 мин в непосредственной близости к жилым домам н. п. Пищевик.
Украинская сторона продолжает препятствовать работе международных наблюдателей.
Так, с целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения 28, 58 и 35-й бригад ВСУ, зафиксировано применение станций «Буковель-АД» двух мобильных групп 305-го отдельного батальона РЭБ в районах н. п. Спартак и Зайцево и 20-го отдельного батальона РЭБ в районе н. п. Красногоровка для подавления каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ.
Как мы сообщали ранее, 7 марта в расположении батальона «Айдар» без признаков жизни обнаружено тело боевика, им оказался солдат Захарков.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что военнослужащий был задушен сослуживцами во время конфликта на фоне не разделения с ними националистической идеологии.
После этого тело было перемещено в подсобное помещение. В настоящее время командование бригады прилагает все усилия для сокрытия обстоятельств убийства военнослужащего с целью избежать общественного резонанса и новых жертв в соединении из-за столкновений между националистами и военнослужащими с умеренными взглядами.
В соединениях и частях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» продолжается вакцинация личного состава индийским препаратом «Ковишилд», а отданные командующим ОТГ «Восток» Содолем указания командирам бригад «осуществлять вакцинацию формально» начали приносить свои плоды в виде появления коррупционной схемы по продаже препарата.
Так, 8 марта на выезде из г. Мариуполя во время досмотра грузового транспортного средства марки «Форд», принадлежащего волонтёрской организации «Каждый может», сотрудниками национальной полиции обнаружен груз медицинского назначения без сопроводительных документов.
В ходе разбирательства установлено, что волонтеры осуществляли незаконный вывоз 200 ампул с препаратом «Ковишилд». Кроме того, транспортировка препарата производилась с грубыми нарушениями условий его хранения, что фактически привело к его порче.
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