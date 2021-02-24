Столкновения националистов с полицией произошли у офиса Зеленского в Киеве

Киев, 23 февраля. Столкновения между сторонниками экс-лидера ячейки запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 Сергея Стерненко и полицией произошли у администрации президента Украины в Киеве.

Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Установлено, что подсудимый по предварительному сговору с группой лиц похитил человека. Сам Стерненко с решением суда не согласен. Его защита озвучила угрозы в адрес гособвинения.

Во вторник вечером к Офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко пришли несколько тысяч человек. Около 21:30 по московскому времени митингующие предприняли попытку прорвать оцепление полиции на улице Банковой. Возникла потасовка, в полицию бросали файеры и снежки.

Столкновения в Киеве продолжаются. Полиция периодически применяет слезоточивый газ. Есть задержанные, уточняют СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.