Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Украина

Столкновения националистов с полицией произошли у офиса Зеленского в Киеве

24 февраля 2021, 13:20  •  22 • Украина
Киев, 23 февраля. Столкновения между сторонниками экс-лидера ячейки запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 Сергея Стерненко и полицией произошли у администрации президента Украины в Киеве.
Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Установлено, что подсудимый по предварительному сговору с группой лиц похитил человека. Сам Стерненко с решением суда не согласен. Его защита озвучила угрозы в адрес гособвинения.
Во вторник вечером к Офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко пришли несколько тысяч человек. Около 21:30 по московскому времени митингующие предприняли попытку прорвать оцепление полиции на улице Банковой. Возникла потасовка, в полицию бросали файеры и снежки.
Столкновения в Киеве продолжаются. Полиция периодически применяет слезоточивый газ. Есть задержанные, уточняют СМИ.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Елена Иванова

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
23 февраля 2021, 21:45
В Киеве нашли способ выйти из Минских соглашений
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
24 февраля 2021, 08:45
Монтян: Стерненко поплатился за попытку перейти из-под «крыши» СБУ к ЦРУ
24 февраля 2021, 06:55
«Правосеки» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате
24 февраля 2021, 05:05
Скандал в Харькове: кондитерская разозлила «патрiотiв» тортами к 23 февраля
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 13:05
Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
23 февраля 2021, 09:50
Госдеп сделал откровенное признание о "Северном потоке - 2". Раскрыта истинная причина давления США
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
19 февраля 2021, 10:30
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.