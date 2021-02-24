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Столкновения националистов с полицией произошли у офиса Зеленского в Киеве
24 февраля 2021, 13:20 • 22 • Украина
Киев, 23 февраля. Столкновения между сторонниками экс-лидера ячейки запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 Сергея Стерненко и полицией произошли у администрации президента Украины в Киеве.
Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Установлено, что подсудимый по предварительному сговору с группой лиц похитил человека. Сам Стерненко с решением суда не согласен. Его защита озвучила угрозы в адрес гособвинения.
Во вторник вечером к Офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко пришли несколько тысяч человек. Около 21:30 по московскому времени митингующие предприняли попытку прорвать оцепление полиции на улице Банковой. Возникла потасовка, в полицию бросали файеры и снежки.
Столкновения в Киеве продолжаются. Полиция периодически применяет слезоточивый газ. Есть задержанные, уточняют СМИ.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Елена Иванова
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