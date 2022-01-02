«Столкновение с опорной конструкцией моста»: что известно о ДТП с пятью погибшими в Рязанской области

В Рязанской области на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» утром 2 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По последним данным, жертвами происшествия стали пять человек, ещё 22 получили ранения. По информации областной прокуратуры, водитель автобуса уснул за рулём. МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

МВД возбудило уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) после ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области.

Инцидент произошёл 2 января около 5:45 утра в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий».

В ведомстве уточнили, что автобус «Неоплан» двигался через Рязанскую область в направлении Астрахани, и, по предварительным данным, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились 49 человек.

«В результате ДТП погибли пять человек, среди которых 47-летний водитель автобуса. 21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в МВД.

Позже в пресс-службе прокуратуры региона сообщили о 22 пострадавших.

«22 человека пострадали, из которых 12 госпитализированы, 10 отпущены домой», — сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники полиции, там также находится врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев.

В Следственном комитете добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Рязанской области Дмитрию Маликову доложить о ходе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП.

«По предварительным данным, на автомобильной трассе в Скопинском районе Рязанской области пассажирский автобус при движении допустил столкновение с опорной конструкцией моста», — подтвердили в ведомстве.

На месте ЧП работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Вместе с тем в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением.

«Предварительно, уснул», — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по имеющейся информации, водитель был трезв.

В свою очередь в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) отметили, что движение поездов по железнодорожному мосту, в опору которого врезался автобус, не ограничено.

В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что ведомством проводится проверка по факту ДТП.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Скопинскому межрайонному прокурору, будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура области также взяла на контроль расследование уголовного дела.

Свою проверку проводит и прокуратура Астраханской области.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок», — сказали в ведомстве.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов, для пассажиров были открыты пункты временного размещения (ПВР).

«Часть пассажиров уже забрали родственники, кто-то уехал на попутках. Кому требовалась помощь, госпитализированы», — сказал он.

Первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова уточнила, что в ПВР находятся 19 человек, им предоставлено горячее питание.

Она добавила, что часть пассажиров будут доставлены в Астрахань другим автобусом.

«За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань», — сказала она.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП.

«На федеральной трассе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Москва — Астрахань. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

На место аварии выехали первый зампред правительства Анна Рослякова, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Воробьёв, уточнил губернатор.

Любимов добавил, что распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий отметил, что трое пострадавших в ДТП находятся в реанимации и будут доставлены в Рязань вертолётом санавиации до конца дня 2 января. Он также добавил, что двое пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением медиков.