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Столкновение Китая и США приведет к мировой катастрофе - Си Цзиньпин
11 февраля 2021, 11:35 • 185 • Политика
В Пекине рассказали о последствиях военного противостояния двух держав
Столкновение Соединенных Штатов и Китая приведет к глобальной катастрофе. Основным выходом из ситуации является взаимное сотрудничество, которое позволит развить отношения Пекина с Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в диалоге с американским лидером Джо Байденом.
Китайский лидер отметил в беседе с коллегой, что сотрудничество двух государств благотворно повлияет как на КНР, так и на Соединенные Штаты. По словам Си Цзиньпина, в таком случае необходимо партнерское сотрудничество.
Также глава КНР отметил, что обе стороны должны выступать за урегулирование разногласий путем соблюдения принципа взаимного уважения. Си Цзиньпин призвал администрацию Белого дома к возобновлению диалога, а также верному и четкому определению политики обеих сторон во избежание неверных расчетов, передает РИА "Новости".
Как отмечает источник, президент США впервые созвонился с Си Цзиньпином. В диалоге с коллегой Байден сообщил, что Штаты "фундаментально обеспокоены" действиями китайской стороны, затронув тему соблюдения прав человека из-за событий в Гонконге и на Тайване. Также глава США пообещал наладить общение, "ориентированное на результат", о чем говорится на официальном сайте Белого дома.
Си Цзиньпин же, в свою очередь, отметил, что Белый дом должен уважать интересы Китая, для которого вопрос Тайваня с Гонконгом является внутренним делом. Лидер КНР добавил, что обе стороны должны оказывать общую поддержку миру и стабильной обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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