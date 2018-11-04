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«Столкновение двух парадигм»: почему страны Центральной Европы выходят из глобального пакта ООН по миграции
04 ноября 2018, 01:24 • 62 • В мире
Лидеры ряда государств Центральной и Восточной Европы отказались подписывать инициированный ООН первый Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию. По мнению руководителей Польши, Чехии, Венгрии, Австрии и Хорватии, принятие документа в итоге приведёт к усилению наплыва нелегалов. Хотя пакт, подписание которого намечено на декабрь, должен носить рекомендательный характер, политологи отмечают, что многие страны воспринимают некоторые его положения как посягательство на свой суверенитет.
Мигранты пробирающиеся через границу Венгрии AFP © ATTILA KISBENEDEK
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна, скорее всего, не присоединится к предложенному ООН глобальному пакту по миграции, подписание которого должно состояться в декабре в Марокко.
«Очень вероятно, что мы не будем участвовать в этом пакте», — заявил Моравецкий 2 ноября во время совместной пресс-конференции в Варшаве с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Днём ранее об аналогичном решении сообщил чешский коллега Моравецкого Андрей Бабиш.
«Мне не нравится пакт, — сказал он во время дискуссии в парламенте. — Я бы предложил моим партнёрам по правительству поступить так же, как Австрия и Венгрия».
Эти страны ранее отказались участвовать в международном соглашении, один из тезисов которого гласит, что массовая миграция является «неизбежной, необходимой и желанной».
«Несовместим с суверенитетом»
Разработка инициированного ООН первого Всемирного пакта за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию началась в 2016 году, после того как Генассамблея ООН приняла Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах. В числе положений, которые должны войти в документ, — борьба с дискриминацией мигрантов, предоставление им доступа к базовым социальным службам, отказ от размещения мигрантов в специальных лагерях (эта возможность допускается только в качестве крайней меры).
В декабре прошлого года от участия в этом соглашении отказались Соединённые Штаты Америки.
«Решения в сфере иммиграционной политики всегда должны приниматься американцами и только американцами, — подчеркнула представитель США в ООН Никки Хейли. — Мы будем определять, как лучше всего контролировать наши границы и кому открывать въезд в нашу страну. Глобальный подход Нью-Йоркской декларации просто несовместим с суверенитетом США».
Аналогичные доводы привела и другая англоязычная страна — Австралия, которая также воздержалась от подписания документа о миграции в его нынешней форме.
«Мы не собираемся отказываться от своего суверенитета. Я не допущу, чтобы невыборные организации диктовали австралийцам свои правила», — заявил в июле министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.
В том же месяце об отказе участвовать в соглашении заявила Венгрия. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, причина — в разнице подходов ООН и Будапешта.
«Хотя, по мнению ООН, миграция — это непрерывный и положительный процесс, которому следует содействовать, в Венгрии её считают процессом негативным и представляющим опасность как для нашей страны, так и для всей Европы», — подчеркнул Сийярто.
31 октября об отказе от подписания документа заявили власти Австрии. Одновременно хорватские СМИ сообщили, что аналогичное решение приняла и президент этой страны Колинда Грабар-Китарович.
«Вразрез с интересами»
Как отметила в интервью RT профессор кафедры государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Татьяна Иларионова, решение проблем миграции для международного сообщества задача далеко не новая.
Впервые проблематика беженцев, которых, правда, преследовали по политическим мотивам, возникла ещё после Первой мировой войны. Тогда же появился нансеновский паспорт — удостоверение Лиги Наций, выдававшееся беженцам без гражданства. Своё название оно получило в честь норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена, комиссара Лиги Наций по делам беженцев.
В то же время Татьяна Иларионова подчёркивает, что положения глобального пакта будут носить скорее рекомендательный характер.
«Всё-таки международные документы такого уровня — это рамочные документы, где прописаны общие принципы. Например, нет диктата по цифрам мигрантов, которых нужно принимать, а просто очерчена общая воля современной цивилизации в отношении миграции», — отмечает эксперт.
В свою очередь, аналитик Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова считает, что эта «общая воля» интерпретируется странами, не желающими принимать участия в соглашении, как глобалистский посыл.
«Пакт носит рекомендательный характер, но такие рекомендации смещают окно Овертона в мировой политической повестке, показывая силу глобалистов, рассматривающих миграцию как резервную армию капитала, — отметила Платонова.
По её словам, отношение к документу, его безоговорочное принятие, требование поправок или вовсе выход демонстрирует отношение тех или иных стран не просто к миграционной проблеме, а ко всей сфере международного регулирования в принципе.
Раскол в ЕС
Еврокомиссия негативно восприняла отказ ряда своих членов от подписания глобального пакта ООН по миграции. Последнее заявление такого рода было сделано в адрес Австрии.
«Мы сожалеем о решении, которое приняло австрийское правительство, — говорится в заявлении исполнительного органа Евросоюза. — Мы продолжаем считать, что миграция представляет собой глобальный вызов и только глобальные решения и глобальная ответственность могут дать результат».
За заключение пакта также высказались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Раскол в ЕС по миграционной политике давно стал реальностью», — отмечает Платонова.
Политолог подчеркнула, что те же страны, которые вышли из глобального пакта по миграции, ранее противодействовали попыткам навязать им внешнее регулирование миграционных потоков в рамках ЕС.
«В данном вопросе в Европе сформировался солидарный фронт, противостоящий глобалистской одержимости Макрона и Меркель, — отмечает эксперт. — К этому фронту относится и Италия, так что нельзя исключать, что в ближайшее время и она негативно выскажется о пакте».
В то же время, по словам Платоновой, нельзя сказать, что настроенные на ограничение миграции восточноевропейские страны берут пример с США и Дональда Трампа или следуют в американском фарватере. Скорее наоборот, ведь Польша и Венгрия, например, высказывались против планов по расселению из Ближнего Востока ещё в 2015 году, до того, как Трамп пришёл к власти.
«Сохранение суверенитета»
Свои опасения в отношении пакта ООН по миграции есть и у России.
«Нам хотелось бы, чтобы он не имел юридически обязывающей силы, потому что большинство положений, которые там зафиксированы, будут касаться либерализации режима (миграции): избежания наказания при пересечении границы нелегальными иммигрантами, их незадержания, непомещения под арест, невынесения сроков, привилегированного положения мигрантов в обществе», — заявлял в апреле этого года заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
По словам дипломата, «такого рода законы не будут способствовать ни усилению нашей национальной безопасности, ни обеспечению нормального характера отношений с мигрантами в России».
По мнению Дарьи Платоновой, опасения российского МИД вполне обоснованны.
Кроме того, как отметила Татьяна Иларионова, 31 октября президент Владимир Путин уже подписал новую Концепцию миграционной политики России до 2025 года, в которой основной упор делается на привлечение в страну соотечественников из-за рубежа. Даже если Россия подпишет глобальный пакт ООН по миграции, именно Концепция будет определять действия Москвы в сфере регулирования миграционных потоков.
«У нас тоже есть свои представления, какой должна быть миграционная политика», — резюмировала Иларионова.
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