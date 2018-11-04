«Столкновение двух парадигм»: почему страны Центральной Европы выходят из глобального пакта ООН по миграции

Лидеры ряда государств Центральной и Восточной Европы отказались подписывать инициированный ООН первый Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию. По мнению руководителей Польши, Чехии, Венгрии, Австрии и Хорватии, принятие документа в итоге приведёт к усилению наплыва нелегалов. Хотя пакт, подписание которого намечено на декабрь, должен носить рекомендательный характер, политологи отмечают, что многие страны воспринимают некоторые его положения как посягательство на свой суверенитет.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна, скорее всего, не присоединится к предложенному ООН глобальному пакту по миграции, подписание которого должно состояться в декабре в Марокко.

«Очень вероятно, что мы не будем участвовать в этом пакте», — заявил Моравецкий 2 ноября во время совместной пресс-конференции в Варшаве с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Днём ранее об аналогичном решении сообщил чешский коллега Моравецкого Андрей Бабиш.

«Мне не нравится пакт, — сказал он во время дискуссии в парламенте. — Я бы предложил моим партнёрам по правительству поступить так же, как Австрия и Венгрия».

Эти страны ранее отказались участвовать в международном соглашении, один из тезисов которого гласит, что массовая миграция является «неизбежной, необходимой и желанной».

«Несовместим с суверенитетом»

Разработка инициированного ООН первого Всемирного пакта за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию началась в 2016 году, после того как Генассамблея ООН приняла Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах. В числе положений, которые должны войти в документ, — борьба с дискриминацией мигрантов, предоставление им доступа к базовым социальным службам, отказ от размещения мигрантов в специальных лагерях (эта возможность допускается только в качестве крайней меры).

В декабре прошлого года от участия в этом соглашении отказались Соединённые Штаты Америки.

«Решения в сфере иммиграционной политики всегда должны приниматься американцами и только американцами, — подчеркнула представитель США в ООН Никки Хейли. — Мы будем определять, как лучше всего контролировать наши границы и кому открывать въезд в нашу страну. Глобальный подход Нью-Йоркской декларации просто несовместим с суверенитетом США».

Представитель США в ООН Никки Хейли

Reuters

Аналогичные доводы привела и другая англоязычная страна — Австралия, которая также воздержалась от подписания документа о миграции в его нынешней форме.

«Мы не собираемся отказываться от своего суверенитета. Я не допущу, чтобы невыборные организации диктовали австралийцам свои правила», — заявил в июле министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.

В том же месяце об отказе участвовать в соглашении заявила Венгрия. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, причина — в разнице подходов ООН и Будапешта.

«Хотя, по мнению ООН, миграция — это непрерывный и положительный процесс, которому следует содействовать, в Венгрии её считают процессом негативным и представляющим опасность как для нашей страны, так и для всей Европы», — подчеркнул Сийярто.

31 октября об отказе от подписания документа заявили власти Австрии. Одновременно хорватские СМИ сообщили, что аналогичное решение приняла и президент этой страны Колинда Грабар-Китарович.

«Вразрез с интересами»

Как отметила в интервью RT профессор кафедры государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Татьяна Иларионова, решение проблем миграции для международного сообщества задача далеко не новая.

Памятник нансеновскому паспорту в Осло

© Wikimedia / Ivan Vasilev

Впервые проблематика беженцев, которых, правда, преследовали по политическим мотивам, возникла ещё после Первой мировой войны. Тогда же появился нансеновский паспорт — удостоверение Лиги Наций, выдававшееся беженцам без гражданства. Своё название оно получило в честь норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена, комиссара Лиги Наций по делам беженцев.

«Мировое сообщество прилагало и прилагает усилия для урегулирования сферы миграции, — отметила в беседе с RT эксперт. — Другое дело, что сегодня они идут вразрез иногда с мнимыми, а иногда и с действительными национальными интересами стран».

В то же время Татьяна Иларионова подчёркивает, что положения глобального пакта будут носить скорее рекомендательный характер.

«Всё-таки международные документы такого уровня — это рамочные документы, где прописаны общие принципы. Например, нет диктата по цифрам мигрантов, которых нужно принимать, а просто очерчена общая воля современной цивилизации в отношении миграции», — отмечает эксперт.

В свою очередь, аналитик Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова считает, что эта «общая воля» интерпретируется странами, не желающими принимать участия в соглашении, как глобалистский посыл.

«Пакт носит рекомендательный характер, но такие рекомендации смещают окно Овертона в мировой политической повестке, показывая силу глобалистов, рассматривающих миграцию как резервную армию капитала, — отметила Платонова.

По её словам, отношение к документу, его безоговорочное принятие, требование поправок или вовсе выход демонстрирует отношение тех или иных стран не просто к миграционной проблеме, а ко всей сфере международного регулирования в принципе.

«Мы имеем дело со столкновением двух парадигм в международных отношениях: реалистской, где суверенитет превыше всего, и либеральной, где возможна передача части суверенитета наднациональным, глобальным институтам», — отмечает эксперт.

Раскол в ЕС

Еврокомиссия негативно восприняла отказ ряда своих членов от подписания глобального пакта ООН по миграции. Последнее заявление такого рода было сделано в адрес Австрии.

«Мы сожалеем о решении, которое приняло австрийское правительство, — говорится в заявлении исполнительного органа Евросоюза. — Мы продолжаем считать, что миграция представляет собой глобальный вызов и только глобальные решения и глобальная ответственность могут дать результат».

За заключение пакта также высказались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Раскол в ЕС по миграционной политике давно стал реальностью», — отмечает Платонова.

Политолог подчеркнула, что те же страны, которые вышли из глобального пакта по миграции, ранее противодействовали попыткам навязать им внешнее регулирование миграционных потоков в рамках ЕС.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Reuters

«В данном вопросе в Европе сформировался солидарный фронт, противостоящий глобалистской одержимости Макрона и Меркель, — отмечает эксперт. — К этому фронту относится и Италия, так что нельзя исключать, что в ближайшее время и она негативно выскажется о пакте».

В то же время, по словам Платоновой, нельзя сказать, что настроенные на ограничение миграции восточноевропейские страны берут пример с США и Дональда Трампа или следуют в американском фарватере. Скорее наоборот, ведь Польша и Венгрия, например, высказывались против планов по расселению из Ближнего Востока ещё в 2015 году, до того, как Трамп пришёл к власти.

«Сохранение суверенитета»

Свои опасения в отношении пакта ООН по миграции есть и у России.

«Нам хотелось бы, чтобы он не имел юридически обязывающей силы, потому что большинство положений, которые там зафиксированы, будут касаться либерализации режима (миграции): избежания наказания при пересечении границы нелегальными иммигрантами, их незадержания, непомещения под арест, невынесения сроков, привилегированного положения мигрантов в обществе», — заявлял в апреле этого года заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, «такого рода законы не будут способствовать ни усилению нашей национальной безопасности, ни обеспечению нормального характера отношений с мигрантами в России».

По мнению Дарьи Платоновой, опасения российского МИД вполне обоснованны.

«Россия как держава, придерживающаяся принципа реализма во внешней политике, естественно, также озабочена сохранением суверенитета в вопросе регулирования такого важного вопроса, как внешняя миграция», — полагает политолог.

Кроме того, как отметила Татьяна Иларионова, 31 октября президент Владимир Путин уже подписал новую Концепцию миграционной политики России до 2025 года, в которой основной упор делается на привлечение в страну соотечественников из-за рубежа. Даже если Россия подпишет глобальный пакт ООН по миграции, именно Концепция будет определять действия Москвы в сфере регулирования миграционных потоков.

«У нас тоже есть свои представления, какой должна быть миграционная политика», — резюмировала Иларионова.