Столкновение антифашистской и профашистской версий истории в Молдавии

В молдавском курортном городе Вадул-луй-Водэ завершился традиционный благотворительный лагерь Посла России в Молдавии. Это серия молодёжных мероприятий, которые в этот раз были посвящены истории Великой Отечественной войны и подвигу советского народа.

В лагерь прибыли учащиеся кишинёвской школы-интерната №3. Для них организовали встречу с ветеранами, рассказали о ведении поисковых работ на территории Молдавии, организовали экспозицию Музея фалеристики и воинской славы, выставку предметов солдатского быта, макетов оружия, нагрудных знаков советских воинов, просмотр фильма «Путь Героя. Иван Солтыс».

Иван Солтыс родился на территории нынешнего Приднестровья. С приходом немцев ушёл в партизаны, расклеивал антифашистские листовки. После освобождения родного села был призван в Красную армию. В феврале 1945 года, воюя в Польше, красноармеец Солтыс, будучи ранен, повторил подвиг Александра Матросова – закрыл телом амбразуру вражеского дзота.

Мероприятия, подобные лагерю Посла России в Молдавии (только их надо делать более широкими, не ограничивать охват приглашённых одной школой), – альтернатива румынской пропаганде, навязывающей молдавской молодёжи культ гитлеровского приспешника маршала Антонеску.

Сегодня в республике происходит противостояние двух версий истории – антифашистской и профашистской. Румынские полчища вторглись на территорию Советского Союза вместе с армиями Третьего рейха 22 июня 1941 г. В 2006 г. Апелляционный суд Бухареста вынес решение, частично оправдывающее действия Антонеску и характеризующее войну Румынии против СССР как «превентивно-оборонительную». Фактором, снимающим с Антонеску часть вины, было объявлено возвращение Бессарабии и Северной Буковины в состав Украинской ССР в результате освободительного похода РККА в Румынию в 1940 г.

В современной румынской историографии освобождение этих земель Красной армией называется «похищением». Именем Антонеску названа улица в румынском городе Сату-Маре, а в Кишинёве одна из улиц носит название Вилла Антонеску, в годы войны здесь останавливался румынский маршал. В этих условиях российская дипломатия делает немало, чтобы память о подвиге советского народа-освободителя жила в сердцах будущих поколений молдаван, сражавшихся против фашизма вместе с другими народами СССР.