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Столицы "осаждают" перед митингами военные? В Москву и Петербург движутся колонны
24 января 2021, 11:50 • 312 • Политика
В СМИ распространяется информация об "осаде" городов военными перед митингами сторонников блогера Алексея Навального. Сообщается о том, что в Москву и Санкт-Петербург якобы движутся военные колонны.
По данным информагентства "Росбалт" со ссылкой на источники в Telegram, со стороны Сестрорецка в Санкт-Петербург якобы направляются около 20 армейских "Уралов" и ещё один грузовик с сотрудниками Росгвардии. По словам депутата Заксобрания Бориса Вишневского, на данный момент полностью оцеплена Дворцовая площадь.
В то же время, по словам корреспондента "Медузы", в направлении Москвы - по Горьковскому шоссе - замечено продвижение военной колонны. При этом никаких фактов, свидетельствующих о том, что замеченные колонны каким-либо образом связаны с протестами в поддержку Навального, нет.
Напомним, Следственный комитет и Верховный суд поддержали предложение ужесточить наказания за вовлечение детей в политические протесты. Как ранее заявил актёр Егор Шереметьев, поддержавший блогера Алексея Навального, детям не место в политике. Участие несовершеннолетних в таких акциях может привести к непоправимому.
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