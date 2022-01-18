Столицу Йемена начали бомбить. Арабская коалиция объявила о "круглосуточной операции"

После инцидента в Абу-Даби, где произошла серия взрывов, арабская коалиция объявила об атаке на йеменскую столицу.

Арабская коалиция атаковала столицу Йемена - Сану. Об атаке сообщает Sky News Arabia со ссылкой на заявление коалиции. Уточняется, что удары будут наносить по объектам шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое может стоять за взрывами в Абу-Даби.

При этом мирных жителей Саны призвали не появляться вблизи военных лагерей.

По предварительным данным, арабской коалиции уже удалось отомстить хуситам. Утверждается, что истребители-бомбардировщики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, которые применялись для удара по ОАЭ. Однако бомбардировки будут продолжены. Согласно заявлению коалиции, операция будет вестись круглосуточно.

По версии йеменской стороны, жертвами атаки на Сану стали четыре человека, ещё пятеро были ранены.

Израиль в свою очередь выразил поддержку ОАЭ. В частности, глава МИД Израиля Яир Лапид осудил атаку йеменских хуситов на объекты в ОАЭ, призвав международное сообщество решительно осудить такие нападения, передаёт "РИА Новости".