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Столицу хотят перенести из Киева

28 июня 2019, 02:39  •  69 • В России

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что в окружении Владимира Зеленского всерьез обсуждается вопрос о том, что столицу незалежной стоит перенести из Киева куда подальше. «Это официальное заявление партии Зеленского», - заявил Рабинович. Куда именно? Не сказали. Ну вообще-то президентская партия «Слуга народа» (так же назывался и сериал, где главную роль исполнил нынешний глава страны. - Ред.) пока себя ничем особым не проявила. И пока занимается чем угодно, кроме реальной работы.

МОРЯЦКИЕ БАЙКИ

Чудом удержавшийся на посту главы украинского МИДа Павел Климкин гордо отверг предложение коллег из Москвы. А речь ведь шла о судьбе 24 моряков военно-морского флота незалежной. Тех, что на трех украинских посудинах в ноябре прошлого года нарушили морские границы России в районе Керченского пролива.

Россия предложила простую вещь: действовать в правовом поле. То есть нарушил законы РФ - отвечай по этим законам. Климкин взял на себя роль высшего судии и заявил: «Москва пытается заставить Киев признать законность судебного преследования украинских моряков».

А вот Зеленский удивился ответу Климкина.

- Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета. Господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины, - сказал Зеленский. И попросил Владимира Путина отпустить моряков. - У нас у всех есть дети, верните детей родителям.

Правда, когда отправляли этих моряков на явную провокацию, про их родителей никто не думал. И пока Климкин и Зеленский выясняют отношения, решать проблему по закону на Украине никто не спешит.

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