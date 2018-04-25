Столицу Канады от исламистов будет охранять спецназ

В Канаде заметен рост террористической угрозы

Командующий войсками спецназначения ВС Канады генерал-майор Майк Руло высказался против намерений министерства обороны передислоцировать к 2019 году 2-е тактическое спецподразделение контртеррористической борьбы из столицы в город Трентон.

Решение о передислокации спецназовцев минобороны приняло ещё в 2007 г., выделив на сооружение новой базы в Трентоне и переезд военнослужащих $346 млн., но затем замедлило с его выполнением. События последних дней показали, что Канада уже не является той тихой заводью, где организация терактов в принципе невозможна.

23 апреля в Торонто водитель грузовика намеренно задавил десять человек и тяжело ранил пятнадцать, пятеро из которых в критическом состоянии. Следствие выясняет, был ли водитель сторонником какой-то радикальной идеологии.

После этой трагедии генерал-майор Руло, комментируя планы вывода спецподразделений из Оттавы, заявил: «Ситуация уже не такая, как в 2007 г. Меняется сам характер угроз. Этих изменений достаточно для того, чтобы более трезво рассмотреть данный вопрос».

Рост террористической угрозы в Канаде налицо. В 2014 г. в Оттаве у здания парламента новообращённый в ислам канадец расстрелял караул, убив одного военнослужащего и ранив другого. Затем в мечети в Квебек-сити были расстреляны шесть посетителей-мусульман. В 2016 г. в Эдмонтоне выходец из Сомали давил полицейских автофургоном, а затем пытался добивать их ножом. Полиция призвала канадцев проявлять бдительность на улице, крупные города названы приоритетной целью для террористов-одиночек.

В 2017 г. численность канадского спецназа была увеличена на 605 человек. В зону ответственности 2-го тактического спецподразделения контртеррористической борьбы вошли не только зарубежные страны (подразделение выполняло задачи в Боснии, Афганистане, Африке и на Гаити), но и Национальный столичный регион (провинция Онтарио и прилегающая часть провинции Квебек).