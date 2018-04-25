Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы бомбили Асада, а разгромили курдов
«Специалисты без труда определят принадлежность»: российские военные показали об...
Северная Корея прикрывает Трампа в его войне с «глубинным государством»
Немецкий капитал отбивается от антироссийских санкций
Главная / Война

Столицу Канады от исламистов будет охранять спецназ

25 апреля 2018, 18:09  •  75 • Война
В Канаде заметен рост террористической угрозы
Командующий войсками спецназначения ВС Канады генерал-майор Майк Руло высказался против намерений министерства обороны передислоцировать к 2019 году 2-е тактическое спецподразделение контртеррористической борьбы из столицы в город Трентон.
Решение о передислокации спецназовцев минобороны приняло ещё в 2007 г., выделив на сооружение новой базы в Трентоне и переезд военнослужащих $346 млн., но затем замедлило с его выполнением. События последних дней показали, что Канада уже не является той тихой заводью, где организация терактов в принципе невозможна.
23 апреля в Торонто водитель грузовика намеренно задавил десять человек и тяжело ранил пятнадцать, пятеро из которых в критическом состоянии. Следствие выясняет, был ли водитель сторонником какой-то радикальной идеологии.
После этой трагедии генерал-майор Руло, комментируя планы вывода спецподразделений из Оттавы, заявил: «Ситуация уже не такая, как в 2007 г. Меняется сам характер угроз. Этих изменений достаточно для того, чтобы более трезво рассмотреть данный вопрос».
Рост террористической угрозы в Канаде налицо. В 2014 г. в Оттаве у здания парламента новообращённый в ислам канадец расстрелял караул, убив одного военнослужащего и ранив другого. Затем в мечети в Квебек-сити были расстреляны шесть посетителей-мусульман. В 2016 г. в Эдмонтоне выходец из Сомали давил полицейских автофургоном, а затем пытался добивать их ножом. Полиция призвала канадцев проявлять бдительность на улице, крупные города названы приоритетной целью для террористов-одиночек.
В 2017 г. численность канадского спецназа была увеличена на 605 человек. В зону ответственности 2-го тактического спецподразделения контртеррористической борьбы вошли не только зарубежные страны (подразделение выполняло задачи в Боснии, Афганистане, Африке и на Гаити), но и Национальный столичный регион (провинция Онтарио и прилегающая часть провинции Квебек).
По материалам СМИ
Обзор новостей

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
21 апреля 2018, 19:54
ФСБ предотвратила ряд терактов в Ставраполье
21 апреля 2018, 19:54
Донбасс: диверсия пройдет на химзаводе
25 апреля 2018, 14:54
Американцы бомбили Асада, а разгромили курдов

25 апреля 2018, 18:09
Ракеты США долетели до Москвы
23 апреля 2018, 01:09
Война и мир: что не так в Сирии
25 апреля 2018, 18:09
Столицу Канады от исламистов будет охранять спецназ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 апреля 2018, 06:09
Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!
24 апреля 2018, 09:39
Записки Колорадского Таракана. Шаланды нам с автокефалью зачем-то Петя привозил...
24 апреля 2018, 09:39
Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!
23 апреля 2018, 15:39
Путин рассказал Макрону, почему ему не следовало бомбить Сирию
19 апреля 2018, 06:09
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи
19 апреля 2018, 15:54
Трамп, убедившись, что Путин не ответит на атаку, начал захват Сирии
24 апреля 2018, 03:09
Только не смейтесь: чем Польша собралась защищаться от России (Анна Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.