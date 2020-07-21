Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Политика

Столица Сирии под огнём с воздуха, работает ПВО. На фото - зарево пожара

21 июля 2020, 10:00  •  166 • Политика
Системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска. Удары наносятся по району Меззе, где находится авиабаза Ирана, сообщает военкор Александр Коц.
Столица Сирии подверглась атаке с воздуха, задействованы комплексы противовоздушной обороны. Они пытаются отбить атаку, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
На фотографиях видно зарево от горящих зданий. По информации военкора Александра Коца, удары с воздуха наносятся по району Меззе, где расположена иранская авиабаза. Военкор не исключает причастности Израиля к атаке.
Подробности авианалёта пока неизвестны. Однако стоит упомянуть, что месяц назад система ПВО Сирии среагировала на атаку вражеских беспилотников. Боевые дроны появились в воздушном пространстве города Джебла.
Фото: скриншот Telegram-канала Kotsnews

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



166
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 01:00
По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео
21 июля 2020, 01:00
Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"
21 июля 2020, 01:00
"Будут проблемы, но...": У Дегтярёва есть один шанс выиграть в Хабаровске
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
16 июля 2020, 07:00
"Плохо пахнет": Хабаровчан обманули ещё до дела Фургала - "люди были наказаны"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.