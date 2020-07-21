Столица Сирии под огнём с воздуха, работает ПВО. На фото - зарево пожара

Столица Сирии подверглась атаке с воздуха, задействованы комплексы противовоздушной обороны. Они пытаются отбить атаку, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

На фотографиях видно зарево от горящих зданий. По информации военкора Александра Коца, удары с воздуха наносятся по району Меззе, где расположена иранская авиабаза. Военкор не исключает причастности Израиля к атаке.

Подробности авианалёта пока неизвестны. Однако стоит упомянуть, что месяц назад система ПВО Сирии среагировала на атаку вражеских беспилотников. Боевые дроны появились в воздушном пространстве города Джебла.

Фото: скриншот Telegram-канала Kotsnews