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Stolitsa: Перед выборами в Эстонии вспоминают русский язык

26 апреля 2021, 01:50  •  63 • В мире
Перевод образования на эстонский язык – лишь часть предвыборной риторики Партии реформ
«На минувшей неделе министр образования Лийна Керсна объявила в Рийгикогу, что министерство образования сформировало рабочую группу, которая к ноябрю составит детальный план полного перехода системы образования на эстонский язык. По её словам, программа развития эстонского языка предусматривает полный переход на эстоноязычное образование к 2035 году, но если этой цели удастся достичь раньше, то это будет дополнительным плюсом»,
– пишет таллиннская русскоязычная газета «Столица».
Однако, по мнению издания, министр говорит неправду. Так, вице-мэр по вопросам образования Вадим Белобровцев напоминает, что в основе действующего правительства лежит коалиционный договор между двумя партиями – Центристской и Партией реформ. И в этом документе, который был подписан представителями обеих партий, существует один-единственный пункт, в котором идёт речь о русскоязычном образовании. И этот единственный пункт гласит – правительство будет неуклонно работать над тем, чтобы повысить качество преподавания эстонского языка в русскоязычных детских садах и школах.
«Как я предполагаю, ни один родитель не будет против того, чтобы по окончании школы его ребенок хорошо владел эстонским языком, поскольку это повышает его шансы на получение дальнейшего образования и улучшает позицию на рынке труда. Что касается якобы перевода всего образования на эстонский язык, то такой договорённости нет и не будет. Это невозможно сделать по желанию лишь одной стороны правящей коалиции»,
– цитирует газета заявление Вадима Белобровцева по итогам парламентского выступления министра Керсна.
Он ещё раз подчёркивает, что позиция таллиннских властей не раз была озвучена и остаётся неизменной и заключается она в том, что только семья выбирает для своего ребёнка язык образования.
Автор статьи Наталья Агу отмечает, что в настоящее время в Таллинне работает около двадцати школ, обучающих в основном на русском языке, и ни о каком насильственном переводе русскоязычных детей в эстонские школы и речи не идёт.
Тем не менее эстонское издание ERR сообщает, что уже состоялась «первая встреча рабочей группы под руководством министерства образования и науки, перед которой стоит задача к концу ноября составить план действий для перехода системы образования на эстонский язык». А сама рабочая группа в своей деятельности руководствуется программой развития эстонского языка, согласно которой к 2035 году вся система образования должна быть переведена на эстонский язык.
Однако Вадим Белобровцев уверяет: всё дело в том, что тема образования на русском языке поднимается накануне каждых выборов. И в данном случае эту тему решила разыграть Партия реформ – министр образования и премьер-министр. Комиссия же будет разрабатывать план, много об этом говорить и писать, будет постоянно на слуху, однако свои результаты она должна представить только в ноябре.
«Напомню, что выборы состоятся в октябре, и если комиссия представит свои выводы раньше, то Партия реформ накануне выборов может оказаться в пикантной ситуации. Ведь Центристская партия сразу же даст понять, что план неосуществим. А в ноябре реформисты разведут руками – коалиционный партнёр против, и мы не можем ничего сделать. Но выборы уже пройдут, и тема потеряет свою важность»,
– уверен Белобровцев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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