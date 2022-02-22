«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину • 998 • Украина

Вчера ночью оставшиеся жители Львова всю ночь пели хульные частушки о Путине. После того, как Россия объявила о признании ЛДНР и направила военных для защиты этих территорий, львовские активисты в количестве тридцати человек собрались возле консульства России в городе Льва, и там репетировали исполнение нового гимна Украины «Путин — ло-ло-ло». В руках гимнопевцы держали грозные плакаты с надписями «Россия, забери руки от Украины», «Борьба продолжается», «Гиднисть и свобода!».



«А что это за хороводы? Песней Путина испугаешь. Почему эти певуны львовские еще не в пунктах мобилизации? Надо ж ехать на фронт, давать Кремлю по зубам, а не флажком махать. Кстати, флаг лучше белый брать для таких случаев», - иронично отмечает блогер Инга Кирюхина.



Тем не менее, Львов пока остается последним прибежищем патриотов. Как рассказывают очевидцы, вчера вечером, трасса Киев - Львов была забита автомобилями. Спешили на малые родины - в Стрый, Коломыю, Чорткив.



Кстати, в столице возник большой спрос на услуги юристов: многие переселенцы из Киева во Львов пытаются вернуть деньги за аренду квартир в столице, ведь многие заплатили арендаторам за год вперед. Однако, провернуть фарш обратно в мясорубку не получается и самые правильные западенские украинцы уезжают из Киева не солоно хлебавши.



А вот во Львове спрос на жилье вырос в разы, поскольку сюда перебрались не только представители всех посольств, но и их «обслуга» в лице соросят, антикоррупционеров и декоммунизаторов. Столица Галичины, куда спешно переехали дипмиссии и ряд представителей украинской политической и бизнес-элиты - это лакмусовая бумажка патриота, подтверждение того, что этому региону большие потрясения не грозят.



«И вот тут встаёт много вопросов - от эвакуации сюда киевской элиты до реакции на это «элиты» местной, так упорно и с такими усилиями строившей себе уютный, маленький мирок, в котором всё понятно, всё давно поделено и решено, и лишние хищники тут не к месту. Тем более, что ресурсов на новых едоков явно не хватит, а значит – грядет новый передел, клановые войны, и жертвы этих войн видятся неизбежными. Чем это обернётся для мирного населения? Ничем хорошим. Ростом цен на всё - от коммунальных платежей до продуктов питания, кратным увеличением количества «заробитчан» покидающих регион, полным крахом систем образования и здравоохранения», - расписал последствия превращения Лемберга в полуофициальную столицу Украины один из местных депутатов.



К слову, заявления Путина о том, что «мы покажем Украине настоящую декоммунизацию» вызвала панику среди местного политикума, в частности, пишут, что Ирина Фарион из «Свободы» попала в больницу с сердечным приступом.



Многие жители Галичины уже расспрашивают дедов-оуновцев о местонахождении схронов и крыиивок, самые дальновидные звонят знакомым в Киев и спрашивают, правда ли что Путин намерен бомбить ядерными бомбами Львов, Тернополь и Ровно уже на этой неделе. Жители Львова пишут, что школы и детсады опустели, многие вывозят детей за границу, в Польшу, Чехию пока открыты границы.



Кратковременная надежда галичан, что Запад превратит «украинский Пьемонт» в Нью-васюки испарилась как роса на солнце. А ведь еще несколько дней назад, после того, как союзники спешно убежали из Киева во Львов, титульные писали в пабликах следующее: «Следовательно, нам построят железнодорожную магистраль Львов - Нью-Йорк. Потом гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Это же поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — фрукты, икра, конфеты «Тузик» и «Рошен». Отсюда вытекает аэропорт «Большой Львов» и регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света...Столица автоматически переносится во Львов!».



Однако, будущее патриотов, напрямую зависящее от расположения посольств, поменялось с лучезарного на мрачное всего за неделю.



«Весь персонал посольства США во Львове вывезен в Польшу», - проинформировали сегодня украинских «партнеров» западные информагенства. А ведь только накануне посольство США заявило в Twitter, что поддерживает территориальную целостность Украины и стоит на защите украинского суверенитета. Сделано было это громкое заявление подальше от Путина, в Лемберге, куда американцы сбежали после всего содеянного в Украине.



«А что, во Львове тоже стало небезопасно? Неужели «планы вторжения» изменились и теперь Россия намерена и Галичину захватывать?», - издевательски интересуется политолог Владимир Корнилов. А вот представителям титульной нации не до шуток.



«Львовяне искренне верили, что если на их территории теперь размещены американское и британское посольства, то они в полной безопасности. А союзники нас кинули, как в 1918-м, как в 1944-м. И как теперь быть?», - искренне недоумевает житель Львовской области Зорян Мокрик.



Примечательно, что во многих патриотичных пабликах обсуждают пути отхода, интересуются трудоустройством и ценами на жилье в ЕС, клянут европейских союзников, но никто не призывает бежать в военкомат, копать траншеи или выезжать на фронт, хотя еще неделю назад по всем «телекам» крутили сюжеты о том, как все жители Львова и Тернополя записываются в территориальную оборону, а львовские школьники берут уроки стрельбы у местных атошников и нацкорпусов.

Вчера ночью оставшиеся жители Львова всю ночь пели хульные частушки о Путине. После того, как Россия объявила о признании ЛДНР и направила военных для защиты этих территорий, львовские активисты в количестве тридцати человек собрались возле консульства России в городе Льва, и там репетировали исполнение нового гимна Украины «Путин — ло-ло-ло». В руках гимнопевцы держали грозные плакаты с надписями «Россия, забери руки от Украины», «Борьба продолжается», «Гиднисть и свобода!».«А что это за хороводы? Песней Путина испугаешь. Почему эти певуны львовские еще не в пунктах мобилизации? Надо ж ехать на фронт, давать Кремлю по зубам, а не флажком махать. Кстати, флаг лучше белый брать для таких случаев», - иронично отмечает блогер Инга Кирюхина.Тем не менее, Львов пока остается последним прибежищем патриотов. Как рассказывают очевидцы, вчера вечером, трасса Киев - Львов была забита автомобилями. Спешили на малые родины - в Стрый, Коломыю, Чорткив.Кстати, в столице возник большой спрос на услуги юристов: многие переселенцы из Киева во Львов пытаются вернуть деньги за аренду квартир в столице, ведь многие заплатили арендаторам за год вперед. Однако, провернуть фарш обратно в мясорубку не получается и самые правильные западенские украинцы уезжают из Киева не солоно хлебавши.А вот во Львове спрос на жилье вырос в разы, поскольку сюда перебрались не только представители всех посольств, но и их «обслуга» в лице соросят, антикоррупционеров и декоммунизаторов. Столица Галичины, куда спешно переехали дипмиссии и ряд представителей украинской политической и бизнес-элиты - это лакмусовая бумажка патриота, подтверждение того, что этому региону большие потрясения не грозят.«И вот тут встаёт много вопросов - от эвакуации сюда киевской элиты до реакции на это «элиты» местной, так упорно и с такими усилиями строившей себе уютный, маленький мирок, в котором всё понятно, всё давно поделено и решено, и лишние хищники тут не к месту. Тем более, что ресурсов на новых едоков явно не хватит, а значит – грядет новый передел, клановые войны, и жертвы этих войн видятся неизбежными. Чем это обернётся для мирного населения? Ничем хорошим. Ростом цен на всё - от коммунальных платежей до продуктов питания, кратным увеличением количества «заробитчан» покидающих регион, полным крахом систем образования и здравоохранения», - расписал последствия превращения Лемберга в полуофициальную столицу Украины один из местных депутатов.К слову, заявления Путина о том, что «мы покажем Украине настоящую декоммунизацию» вызвала панику среди местного политикума, в частности, пишут, что Ирина Фарион из «Свободы» попала в больницу с сердечным приступом.Многие жители Галичины уже расспрашивают дедов-оуновцев о местонахождении схронов и крыиивок, самые дальновидные звонят знакомым в Киев и спрашивают, правда ли что Путин намерен бомбить ядерными бомбами Львов, Тернополь и Ровно уже на этой неделе. Жители Львова пишут, что школы и детсады опустели, многие вывозят детей за границу, в Польшу, Чехию пока открыты границы.Кратковременная надежда галичан, что Запад превратит «украинский Пьемонт» в Нью-васюки испарилась как роса на солнце. А ведь еще несколько дней назад, после того, как союзники спешно убежали из Киева во Львов, титульные писали в пабликах следующее: «Следовательно, нам построят железнодорожную магистраль Львов - Нью-Йорк. Потом гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Это же поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — фрукты, икра, конфеты «Тузик» и «Рошен». Отсюда вытекает аэропорт «Большой Львов» и регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света...Столица автоматически переносится во Львов!».Однако, будущее патриотов, напрямую зависящее от расположения посольств, поменялось с лучезарного на мрачное всего за неделю.«Весь персонал посольства США во Львове вывезен в Польшу», - проинформировали сегодня украинских «партнеров» западные информагенства. А ведь только накануне посольство США заявило в Twitter, что поддерживает территориальную целостность Украины и стоит на защите украинского суверенитета. Сделано было это громкое заявление подальше от Путина, в Лемберге, куда американцы сбежали после всего содеянного в Украине.«А что, во Львове тоже стало небезопасно? Неужели «планы вторжения» изменились и теперь Россия намерена и Галичину захватывать?», - издевательски интересуется политолог Владимир Корнилов. А вот представителям титульной нации не до шуток.«Львовяне искренне верили, что если на их территории теперь размещены американское и британское посольства, то они в полной безопасности. А союзники нас кинули, как в 1918-м, как в 1944-м. И как теперь быть?», - искренне недоумевает житель Львовской области Зорян Мокрик.Примечательно, что во многих патриотичных пабликах обсуждают пути отхода, интересуются трудоустройством и ценами на жилье в ЕС, клянут европейских союзников, но никто не призывает бежать в военкомат, копать траншеи или выезжать на фронт, хотя еще неделю назад по всем «телекам» крутили сюжеты о том, как все жители Львова и Тернополя записываются в территориальную оборону, а львовские школьники берут уроки стрельбы у местных атошников и нацкорпусов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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