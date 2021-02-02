Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к...
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прер...
Главная / Политика

Столичный контроль: как Калмыкии решить проблемы с ЖКХ

02 февраля 2021, 20:25  •  80 • Политика
Михаил Мишустин поручил главе Калмыкии взять под личный контроль расход средств на Ики-Бурульский водопровод в Элисте. 2 февраля премьер осмотрел долгострой — к объекту приступили еще в 2006 году. Глава правительства пообещал выделить запрошенные регионом 72 млн рублей на проведение экспертизы и проектирования, а также отметил, что необходимо серьезно изучить, какой объем выплат потребуется в целом. Кроме того, Михаил Мишустин провел встречу с жителями Элисты, которые уже год ждут расселения после взрыва газа в многоэтажном доме. Республика не сможет решить проблемы с водоснабжением и переселением из аварийного жилья без поддержки федерального центра, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты.

До последней капли

Свой визит в Калмыкию Михаил Мишустин начал с осмотра Ики-Бурульского группового водопровода, который давно стал притчей во языцех. Объект хотели подключить к Северо-Левокумскому месторождению уже больше 10 лет назад, но этого до сих пор не произошло. Несмотря на то что строительство завершили в 2015-м, СМИ писали, что в прошлом году межведомственные рабочие группы пришли к выводу: объект не достроен. На тот момент не были готовы водозаборные скважины, насосные станции, станции водоподготовки. В 2019 году из-за хищения федеральных средств в объеме 297,5 млн рублей при строительстве этого водопровода было заведено уголовное дело.
Глава Калмыкии в декабре обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить 72 млн рублей на проведение экспертизы и проектирования. Премьер-министр объявил, что Калмыкия получит запрошенные ранее средства, при этом Михаил Мишустин поручил главе республики Бату Хасикову проконтролировать их расходование.
— Вы сейчас сказали сами о том, что происходило. Но ведь средства-то выделялись. И немалые средства выделялись, — подчеркнул глава правительства.
Михаил Мишустин также отметил, что необходимо серьезно изучить ситуацию, для того чтобы понять, сколько денег потребуется в целом.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время осмотра выставки товаров сельхозпроизводителей Республики Калмыкия в Элисте, 2 февраля 2021 года
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Я прошу Марата Шакирзяновича Хуснуллина, коллег прислать сюда специалистов, экспертов, для того чтобы всё изыскания сделать, — сказал он. — Главное, чтобы не получилось, как раньше...
Как пояснил «Известиям» мэр Элисты Дмитрий Трапезников, почти все программы по водоотведению уже выполнены, однако завершение строительства системы водоснабжения невозможно без помощи федерального центра.
— Программа должна быть выполнена примерно к 2024–2025 году, — сообщил глава города.
Калмыкия — самый засушливый регион России: дефицит водных ресурсов наблюдается практически на всей ее территории. Среднее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды здесь двое ниже среднероссийского уровня и составляет до 70 л в сутки на одного жителя. В сельской местности этот показатель еще ниже — менее 40 л, а это уже в четыре раза ниже, чем в среднем по стране. Прошлым летом земля иссушилась настолько, что семь из 13 районов Калмыкии объявили ЧС.
Республика входит в десятку регионов с индивидуальной программой социально-экономического развития. На протяжении многих лет Калмыкия вынуждена обращаться за помощью к федеральному центру. Например, в 2019 году народный хурал (местный парламент) утвердил бюджет с дефицитом в 150 млн рублей, в 2020 году — 82 млн. Однако, ожидается, что в этом году показатель достигнет 163 млн.

Без окон и дверей

В феврале прошлого года на Элисту обрушилась еще одна проблема — взрыв газа в многоэтажке. Спасателям пришлось эвакуировать два подъезда — в общей сложности 54 квартиры. И хотя прошел уже год, строительство нового дома для расселения не началось.
— Мы будем решать вопрос. <...> Я надеюсь, что найдем способ. Мы эту ситуацию не оставим, — пообещал премьер перед закрытой встречей с жильцами.
У жилого девятиэтажного дома в Элисте, где произошел хлопок газа, 27 февраля 2020 года
Фото: ТАСС/МВД по Калмыкии
По словам мэра города, власти сделали несколько экспертиз, чтобы убедиться, что дом не подлежит восстановлению.
В первую неделю после взрыва мы предоставили жильцам разовую выплату в 10 тыс. рублей. Затем совместно с республиканскими властями мы решили ежемесячно компенсировать жильцам 15 тыс. рублей до момента заселения, — сказал Дмитрий Трапезников.
Как рассказал «Известиям» Еламан, потерявший в результате взрыва трехкомнатную квартиру, задержек с выплатами не было. Перечисляемых средств ему и его семье хватает, чтобы снимать двушку.
— В разрушенном доме мы успели пожить только месяц. Квартира была куплена в ипотеку. После ЧП кредит в 1 млн рублей погасил банк. Сейчас приходится снимать жилье, но надеемся, что скоро наконец получится заехать уже в с собственную квартиру, — поделился мужчина.
Без помощи федерального центра у субъекта не получится решить проблемы ветхого жилья, считает председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от региона Алексей Майоров. Окончательную сумму, по его словам, должен определить кабмин.
Большое количество аварийного жилья — проблема, с которой сталкивается не только Калмыкия, рассказала «Известиям» координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. Особенно остро вопрос стоит в регионах с суровым климатом — в Сибири и на Дальнем Востоке. В основном строительство новых домов затягивается из-за отсутствия маневренного фонда (жилых помещений для временного проживания). Также свою роль играют серые схемы распределения квот на социальное жилье.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Часто власти дают разрешение на строительство жилья, но забывают прописать обременение, согласно которому 5% или 10% должно уходить на социальные цели. Обычно подрядчики по договоренности отдают эту долю не под соцжилье, — пояснила эксперт.
Вопрос неоднократно поднимался в Госдуме, о проблеме знают профильные министры, однако ситуация пока остается удручающей, считает Светлана Калинина. Министерство ЖКХ и энергетики Калмыкии не смогло предоставить оперативный ответ на запрос «Известий».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
02 февраля 2021, 11:15
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
02 февраля 2021, 14:55
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
02 февраля 2021, 13:05
В Белоруссии оппозиционер поджег танк
02 февраля 2021, 11:15
На Украине испугались речи Путина на форуме в Давосе
02 февраля 2021, 16:45
США согласились отменить санкции против "Северного потока - 2" - СМИ
02 февраля 2021, 16:45
Зеленский засекретил план примирения с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2021, 11:15
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
02 февраля 2021, 03:55
Украинские СМИ не справились с отработкой методички по освещению митингов в Крыму
02 февраля 2021, 14:55
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
02 февраля 2021, 06:40
Экс-глава МВД Эстонии предупредил о вероятности крымского сценария в стране
02 февраля 2021, 13:05
В Белоруссии оппозиционер поджег танк
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
31 января 2021, 08:50
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
30 января 2021, 21:50
Кто взял след "Новичка" у Навального? Неудобную правду вскрыл русский врач из Швейцарии
31 января 2021, 05:10
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
30 января 2021, 16:20
"Гайдаровский шабаш в истерике": Хазин о попытках элиты бежать из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.