Столичные власти ищут политтехнологов перед выборами в Госдуму: "Москва примеряет штабы"

Мэрия начинает подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году. В том числе, формируются избирательные штабы в округах, близкие к властям Москвы. А также проводится отбор политических консультантов, пишет "Коммерсант". По всей видимости, кампании в целом ряде округов проведёт агентство "ИМА-Консалтинг" Вартана Саркисова. Кроме того, часть забот должна взять на себя Компания развития общественных связей (КРОС) Сергея Зверева.

Кандидатам разрешено привлекать и частных косультантов, добавили собеседники издания. Кроме того, в материале отмечено, что руководство московского отделения "Единой России" получило возможность начать подготовку к выборам раньше срока.

"Подготовка началась сразу после завершения региональных выборов ещё в сентябре", - сказал источник "Ъ".

Глава исполкома московского отделения "Единой России" Максим Руднев рассказал изданию, что в ноябре политики начали готовить корпус наблюдателей на выборы в Думу. Набор завершился 1 декабря. А спустя неделю должно начаться обучение в формате онлайн-семинаров.