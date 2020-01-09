Столетний конфликт США с Ираном перерастает в гибридную войну - Рожин

По мнению Рожина, дальнейшие действия Ирана будут направлены на выдавливание контингента США из стран Ближнего Востока. По его словам, Иран не будет применять открытое военное противостояние, но окажет максимальное силовое давление на США и их союзников, используя проиранские силы по всему региону.

США будут всеми силами стараться сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке, чтобы ослабить Иран, уверен Рожин. По его словам, конфликт США и Ирана перерастет в гибридную войну, но военной эскалации ждать не следует, пишет ФАН.

Причины того, что реальной деэскалации можно не ждать, заключаются в разных целях сторон и методах их достижений. При этом конфликты, которые формировались столетиями, трудно устранить одними заявлениями, считает эксперт.