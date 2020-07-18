Столетнему ветерану на глазах у Елизаветы II позволили нарушить традицию посвящения в рыцари

В Великобритании посвятили в рыцари ветерана Тома Мура, собравшего почти £33 млн (более $41 млн) для британских врачей. Церемония состоялась во дворе Виндзорского замка.

Для Елизаветы II это мероприятие стало первым официальным с начала пандемии COVID-19. Церемония посвящения состоялась с учётом всех норм санитарно-эпидемиологической обстановки.

На записи с церемонии запечатлено, как британская королева подходит к ветерану и касается по традиции посвящения плеч мечом отца Георга VI.

Отмечается, что из уважения к возрасту ветерану разрешили не преклонять колено перед монархом.

Напомним, что Том Мур в разгар пандемии коронавируса объявил сбор пожертвований для медиков. За несколько недель до своего столетнего дня рождения он пообещал пройти 100 кругов по своему двору, а желающим поддержать его предложил пожертвовать деньги службе здравоохранения.

Акция впечатлила пользователей, и его пост завирусился в Сети. В итоге ветерану удалось собрать сумму, в десятки раз превышающую запланированную.