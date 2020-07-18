Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных...
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в по...
Главная / В мире

Столетнему ветерану на глазах у Елизаветы II позволили нарушить традицию посвящения в рыцари

18 июля 2020, 16:00  •  90 • В мире
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Из уважения к возрасту ветерана ему было позволено не преклонять колено перед монархом.
В Великобритании посвятили в рыцари ветерана Тома Мура, собравшего почти £33 млн (более $41 млн) для британских врачей. Церемония состоялась во дворе Виндзорского замка.
Для Елизаветы II это мероприятие стало первым официальным с начала пандемии COVID-19. Церемония посвящения состоялась с учётом всех норм санитарно-эпидемиологической обстановки.
На записи с церемонии запечатлено, как британская королева подходит к ветерану и касается по традиции посвящения плеч мечом отца Георга VI.
Отмечается, что из уважения к возрасту ветерану разрешили не преклонять колено перед монархом.
Напомним, что Том Мур в разгар пандемии коронавируса объявил сбор пожертвований для медиков. За несколько недель до своего столетнего дня рождения он пообещал пройти 100 кругов по своему двору, а желающим поддержать его предложил пожертвовать деньги службе здравоохранения.
Акция впечатлила пользователей, и его пост завирусился в Сети. В итоге ветерану удалось собрать сумму, в десятки раз превышающую запланированную.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
18 июля 2020, 07:00
Делу рейса МН17 шесть лет: Новые "неопровержимые доказательства"
18 июля 2020, 03:00
"Одержима Россией": Пушков указал Украине её место
18 июля 2020, 05:00
Не сделала уроки? В тюрьму! Судья оказалась безжалостна к больному ребёнку
18 июля 2020, 03:00
Угадай страну: Полицейский застрелил мужчину, пригрозившего покончить с собой
18 июля 2020, 05:00
"Специальная система подсчёта": Песков удивился 95-процентной уверенности британских спецслужб
18 июля 2020, 11:00
Уже не на границе: Армяне и азербайджанцы устроили потасовку в Лондоне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.