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Столетие без коронавируса: бразилец преклонных лет победил COVID-19

16 апреля 2020, 02:10  •  25 • В мире
Житель Бразилии победил коронавирус в 99-летнем возрасте. Родным пришлось поволноваться, когда его госпитализировали, но теперь всё позади. Ветеран Второй мировой войны отметит своё столетие без страха перед COVID-19.
Эрнандо Армелиндо Пивета заболел COVID-19 в конце марта. Диагноз подтверждён, но врачи не стали отправлять его в больницу. Старика оставили дома, но лечение не помогало. Кашель не прекращался, поэтому без госпитализации обойтись не вышло.
Телеканал G1 привёл данные бразильского министерства здравоохранения. Там сообщили, что в больнице Эрнандо Пивету поместили в реанимацию. Мужчина входит в группу риска, а потому вероятность осложнений у него была крайне высокой. Аппарат искусственной вентиляции лёгких не понадобился. Ветеран быстро шёл на поправку. Спустя восемь дней его отпустили домой.
Родные Пиветы рассказали, что пока нет результатов повторного теста, но никаких симптомов коронавируса у выздоровевшего мужчины не наблюдается.
Эрнандо Пивета стал старейшим гражданином Бразилии, кто смог победить болезнь. Во времена Второй мировой войны он был членом экспедиционного корпуса, воевал в Средиземноморье. В 2019 году его наградили медалью Победы.

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