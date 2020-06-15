Стол без заказов: 30% кафе и ресторанов могут не пережить кризис

Более 30% кафе и ресторанов не переживут кризис. Об этом «Известям» заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев, комментируя итоги совещания президента по поддержке экономики и социальной сферы . Владимир Путин заявил, что властям в целом удалось действовать на опережение в борьбе с пандемией, хотя принятые «ковидные» ограничения все же повлияли на деловую активность и доходы россиян. По данным главы Минтруда Антона Котякова, число официально зарегистрированных безработных граждан превысило 2,4 млн, при этом стабилизация на рынке занятости ожидается лишь в конце 2020 года.

За закрытыми дверями

Власти работают достаточно ритмично и успешно справляются с последствиями эпидемии. Об этом президент заявил на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

— Нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение; в целом нам это удается сделать, — сказал он.

На 1 июня, по предварительным данным Росстата, в России более 4,5 млн безработных, доложил президенту глава Минтруда Антон Котяков. При этом официально зарегистрированы безработными 2,4 млн граждан. Однако, по словам министра, в этой сфере наблюдается положительная динамика.

— С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220–250 тыс. наших граждан. В июне, за первые две недели июня, этот показатель составил порядка 150 тыс. человек в неделю. Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился, — отметил руководитель ведомства.

Каждый второй, лишившийся заработка, получает господдержку, заверил Антон Котяков. При этом третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, планирующих уволить или перевести работников на неполную занятость . В то же время увеличивается количество вакансий — сейчас на портале «Работа в России» их около 1,2 млн. Однако стабилизация на рынке труда, по словам министра, ожидается лишь в IV квартале 2020 года.

В России уровень безработицы вырос примерно на 1,5% — с 4,5% до 6%. На это президент призвал обратить внимание глав профильных ведомств.

Владимир Путин проводит совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, 15 июня 2020 года Фото: РИА Новости/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

— Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%, — признал Владимир Путин.

Кроме президента и глав ведомств, в совещании приняли участие несколько семей. По их словам, никаких проблем с получением обещанных средств не возникло — нужно было лишь оставить заявку на сайте Госуслуг. Затем деньги оперативно переводили на карту. Малышам в возрасте до трех лет предусмотрены ежемесячные выплаты с апреля по июнь по 5 тыс. рублей, напомнил глава Минтруда. Средства уже перечислены родителям 4,2 млн детей.

На более взрослых членов семьи — от трех до 16 лет — введена единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей. Ее уже получили родители 19,8 млн детей.

Ряд мер господдержки населения и бизнеса истекает 1 июля. Президент призвал правительство оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие инициативы надо продлить . Помимо этого, следует проанализировать всю систему помощи и при необходимости ее скорректировать.

— Среди востребованных мер назову безвозмездные субсидии на поддержку занятости (в мае и июне), которые направляются предприятиям пострадавших отраслей . Для таких предприятий также запущены программы льготного кредитования. Кроме того, льготные кредиты предоставляются и системообразующим компаниям, оказавшимся в сложной ситуации, — напомнил Владимир Путин.

Во время пандемии в первую очередь под ударом оказались предприятия малого и среднего класса. Более 30% кафе и ресторанов не смогут выйти из кризиса. Об этом «Известиям» заявил исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.

— Оборотных средств не хватает. Нельзя не отдать должное правительству за меры поддержки, но многие рестораны или кафе не переживут этот кризис, — сказал он.

При этом на восстановление рынка труда, по мнению эксперта, уйдет не меньше трех месяцев.

Уровень безработицы сейчас действительно увеличился, подтвердил «Известиям» председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шамков. Чтобы улучшить ситуацию, правительство будет вынуждено принимать новые меры поддержки.

Без уступок

После совещания Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Они обсудили способы борьбы с пандемией коронавируса — сейчас обе страны входят в тройку по числу зараженных. Кроме того, главы государств проанализировали форматы двустороннего стратегического партнерства в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос. Лидеры также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС с учетом российского председательства в этом году.

В тот же день прошло заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством Михаила Мишустина. По мнению премьер-министра, даже в условиях смягчения режима ограничений в ряде регионов все меры профилактики необходимо по-прежнему соблюдать.

Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Он уточнил, что ситуация с распространением инфекции, по оперативным данным, постепенно улучшается. Такие регионы, как, например, Москва, Московская область, ряд других субъектов РФ уже демонстрируют положительную динамику. Но есть территории, где вирус проявился позже.

По информации главы Минздрава Михаила Мурашко, получилось создать систему, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать количество зараженных COVID-19, в том числе находящихся на амбулаторном и на стационарном лечении. Также контролируется заполняемость коек на территории всей страны, что дает возможность оперативно принимать решения. По его словам, удается регулировать и загруженность реанимационных отделений.