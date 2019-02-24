Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Острая фаза предвыборной кампании»: кому может быть выгодно обострение ситуации...
США ещё долго останутся в Сирии
На Украине завели дело о возможном подкупе избирателей через соцсети
Чудом выжила: В Венесуэле оппозиционер наехал на автомобиле на журналистку проек...
Главная / Война

Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов

24 февраля 2019, 21:54  •  49 • Война
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Российской Федерации Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского истребителя Су-27. Об этом сообщает НСН со ссылкой на шведский телеканал SVT.
«Мы воспринимаем эту ситуацию крайне серьезно. Российский летчик действовал непрофессионально, неуместно и опасно — угрожал безопасности полета»,
— подчеркнула представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб. Действия шведского пилота, по ее мнению, были совершенно оправданны, поскольку он совершал полет над нейтральными водами.
Министерство обороны Швеции сообщило также, что российский истребитель Су-27 в начале прошедшей недели приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки «Гольфстрим» на дистанцию в 20 метров, когда оба воздушных судна пролетали над Балтийским морем.
Российское Минобороны в свою очередь подчеркнуло, что Су-27 приблизился к шведу для опознания, а после отдаления разведчика ВВС Швеции от государственной границы России истребитель вернулся на авиабазу.
Военное ведомство РФ подчеркнуло, что внимательно смотрит за любыми потенциально опасными действиями иностранных государств, но Россия угрозы для них не представляет.
Самолеты ВКС РФ выполняют свои маневры в полном соответствии с нормами международного права, передает ФАН заявление Минобороны России. Военное ведомство также опубликовало видеоролик с перехватом шведского самолета. На нем за одну минуту показаны взлет, момент приближения Су-27 к «Гольфстриму» и посадка российского истребителя.
Ранее в Швеции заявили, что создали истребитель Gripen E, который способен уничтожить российские военные самолеты серии «Су» ВВС России. В частности, речь идет о Су-27 и их более продвинутых версий — Су-30 и Су-35. Российские истребители же создавались для борьбы с F-15 Eagle и более продвинутыми F-22 Raptor. Тем не менее, утверждения властей Швеции о том, что новый истребитель Gripen сможет превзойти в бою российские истребители серии «Су», вызывают серьезные вопросы, основанные на исторических прецедентах, пишет журнал Military Watch.
Поскольку обе стороны уделяют особое внимание радиолокационной и радиоэлектронной борьбе для защиты долговечности авиации, вполне вероятно, что они будут стремиться прицеливаться на больших расстояниях. Такой сценарий сработает в пользу российских ВВС, поскольку эти истребители в настоящее время не имеют себе равных в боевых возможностях по дальности видимости.
В сочетании с другими преимуществами российские «сушки» оставят шведские истребители Gripen в проигрыше. Кроме того, учитывая высокую стоимость истребителя, зависимость ВВС Швеции от них может сыграть против оборонного ведомства.
Чаще всего авиаторы ВКС России перехватывают у государственных границ американские самолеты-разведчики. Подобные случаи происходят каждый месяц, порой по несколько раз за неделю.
10 января Boeing RC-135V ВМС США совершил разведывательный полет над Черным морем. В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.
5 января СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.
В декабре также произошло несколько перехватов. 14 летательных аппаратов провели воздушную разведку у рубежей России за одну неделю, заявили в Минобороны РФ. В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 03:39
НАТО превращает Прибалтику в полигон для обмена ядерными ударами
24 февраля 2019, 21:54
Революционер-смертник: в США оценили беспилотник «Калашникова»
23 февраля 2019, 19:54
«Акты насилия»: Мадуро отправил войска на границу
Загрузка...
22 февраля 2019, 17:54
«Это ничьи воды»: США начинают битву за Арктику
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
24 февраля 2019, 15:24
Ответ на угрозу: названы цели «Циркона» в США
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.