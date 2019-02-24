Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Российской Федерации Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского истребителя Су-27. Об этом сообщает НСН со ссылкой на шведский телеканал SVT.

«Мы воспринимаем эту ситуацию крайне серьезно. Российский летчик действовал непрофессионально, неуместно и опасно — угрожал безопасности полета»,

— подчеркнула представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб. Действия шведского пилота, по ее мнению, были совершенно оправданны, поскольку он совершал полет над нейтральными водами.

Министерство обороны Швеции сообщило также, что российский истребитель Су-27 в начале прошедшей недели приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки «Гольфстрим» на дистанцию в 20 метров, когда оба воздушных судна пролетали над Балтийским морем.

Российское Минобороны в свою очередь подчеркнуло, что Су-27 приблизился к шведу для опознания, а после отдаления разведчика ВВС Швеции от государственной границы России истребитель вернулся на авиабазу.

Военное ведомство РФ подчеркнуло, что внимательно смотрит за любыми потенциально опасными действиями иностранных государств, но Россия угрозы для них не представляет.

Самолеты ВКС РФ выполняют свои маневры в полном соответствии с нормами международного права, передает ФАН заявление Минобороны России. Военное ведомство также опубликовало видеоролик с перехватом шведского самолета. На нем за одну минуту показаны взлет, момент приближения Су-27 к «Гольфстриму» и посадка российского истребителя.

Ранее в Швеции заявили, что создали истребитель Gripen E, который способен уничтожить российские военные самолеты серии «Су» ВВС России. В частности, речь идет о Су-27 и их более продвинутых версий — Су-30 и Су-35. Российские истребители же создавались для борьбы с F-15 Eagle и более продвинутыми F-22 Raptor. Тем не менее, утверждения властей Швеции о том, что новый истребитель Gripen сможет превзойти в бою российские истребители серии «Су», вызывают серьезные вопросы, основанные на исторических прецедентах, пишет журнал Military Watch.

Поскольку обе стороны уделяют особое внимание радиолокационной и радиоэлектронной борьбе для защиты долговечности авиации, вполне вероятно, что они будут стремиться прицеливаться на больших расстояниях. Такой сценарий сработает в пользу российских ВВС, поскольку эти истребители в настоящее время не имеют себе равных в боевых возможностях по дальности видимости.

В сочетании с другими преимуществами российские «сушки» оставят шведские истребители Gripen в проигрыше. Кроме того, учитывая высокую стоимость истребителя, зависимость ВВС Швеции от них может сыграть против оборонного ведомства.

Чаще всего авиаторы ВКС России перехватывают у государственных границ американские самолеты-разведчики. Подобные случаи происходят каждый месяц, порой по несколько раз за неделю.

10 января Boeing RC-135V ВМС США совершил разведывательный полет над Черным морем. В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

5 января СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.

В декабре также произошло несколько перехватов. 14 летательных аппаратов провели воздушную разведку у рубежей России за одну неделю, заявили в Минобороны РФ. В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.