«Стоит ждать сюрпризов»: как отмена очередных дебатов между Трампом и Байденом может повлиять на предвыборную кампанию

Дебаты между главой Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом, намеченные на 15 октября, не состоятся. Об этом сообщила американская комиссия по проведению президентских дебатов. Ранее эта организация решила провести второй раунд в виртуальном формате, однако действующий президент США отказался участвовать в такого рода мероприятии, заявив, что это «нелепо». При этом американский лидер был готов встретиться со своим оппонентом очно. По мнению аналитиков, перевод дискуссии в онлайн-формат действительно «ударил бы по репутации института дебатов Америки». Эксперты считают, что на предвыборные шансы кандидатов в большей степени повлияет не отмена промежуточной встречи, а то, каким будет их выступление в финальном раунде дебатов, намеченном на 22 октября.

Второй раунд дебатов между американским лидером Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом 15 октября не состоится. Об этом заявила американская комиссия по проведению президентских дебатов.

«Сейчас уже ясно, что 15 октября дебатов не будет, и комиссия переключит своё внимание на подготовку финальных президентских дебатов, которые должны состояться 22 октября. С учётом соображений безопасности здоровья и при соблюдении всех необходимых мер тестирования, масочного режима, социального дистанцирования и других протоколов дебаты будут проходить в университете Бельмонт в Нэшвилле, штат Теннесси», — говорится в сообщении комиссии.

Отметим, что ранее структура информировала о решении провести второй раунд дискуссии между кандидатами «в виртуальном формате».

«8 октября комиссия по президентским дебатам (CPD) объявила, что ради здоровья и безопасности всех причастных к мероприятию вторые президентские дебаты, запланированные на 15 октября в Майами, будут проведены в виртуальном формате», — сообщали в комиссии.

Однако действующий президент США отказался участвовать в такого рода мероприятии, назвав это «нелепым».

«Нет, я не буду тратить своё время на виртуальные дебаты. Дебаты, они ведь не про это… Сидишь за компьютером и участвуешь в дебатах — нелепо же», — заявил Трамп в эфире Fox Business.

Американский лидер также добавил, что рассчитывал одержать победу над Байденом «и на вторых дебатах». Кроме того, Трамп обвинил лиц, принимавших решение провести второе состязание онлайн, в поддержке его соперника.

«Они пытаются защитить Байдена», — заявил Трамп.

Белый дом

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© Jonathan Ernst

При этом ранее в Twitter американский лидер писал о готовности встретиться со своим оппонентом 15 октября очно.

В свою очередь, Джо Байден отмечал, что готов к традиционным дебатам в том случае, если медики сочтут такой формат безопасным.

«Ковидные» дебаты

Напомним, первый раунд дебатов Трампа и его политического оппонента — кандидата в президенты от демократов Джо Байдена — прошёл 29 сентября в Кливленде (штат Огайо).

В ходе напряжённой дискуссии, порой переходившей в перепалку, стороны затронули ряд острых тем, в том числе и непростую экономическую ситуацию, сложившуюся вследствие пандемии.

Так, Дональд Трамп уличил Байдена в намерении возобновить карантинные меры с целью «закрыть» экономику и «разрушить» Соединённые Штаты. Кандидат в президенты от Демпартии обвинил главу Белого дома в бездействии, подчеркнув, что Трамп знал о высокой опасности коронавируса ещё в феврале.

Не обошлось и без перехода на личности. Байден назвал Трампа «лжецом», «клоуном», а также неоднократно пытался его перебить. Трамп в ответ предлагал оппоненту «замолчать» и выражал сомнения относительно его интеллектуальных способностей.

«Никогда не произноси слово «умный» в разговоре со мной. В тебе нет ничего умного, Джо», — заявил Трамп.

Спустя несколько дней после дебатов, 2 октября, президент США сообщил, что заболел коронавирусом. Позже он написал о своей госпитализации, уточнив, что находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида под наблюдением медперсонала и чувствует себя хорошо.

Спустя три дня пребывания в больнице Трамп вернулся в Белый дом и опубликовал видеообращение, в котором заявил об улучшении самочувствия, призвав американцев не бояться COVID-19 и не разрешать вирусу доминировать в их жизни.

Глава Белого дома также пообещал вскоре возобновить участие в предвыборной кампании и обвинил СМИ в распространении «фейковых опросов».

Как сообщил лечащий врач президента США Шон Конли, вернувшись из больницы, Трамп провёл первую ночь дома и утром рассказал об отсутствии у него симптомов болезни.

Первый раунд президентских дебатов

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По данным газеты The New York Post, не менее 12 сотрудников аппарата Белого дома и связанных с Трампом лиц также заболели коронавирусной инфекцией. Среди них — пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани и советница президента США Хоуп Хикс.

«Больше шансов усилить позиции»





Как отметил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, обвинения Трампа в адрес американской комиссии по проведению президентских дебатов небезосновательны.

«Дело в том, что если Байден будет вести дебаты дистанционно, то в этом процессе могут быть задействованы телесуфлёры, а также другие уловки. Кандидат от демократов сумел показать себя на первых дебатах дееспособным и достаточно вменяемым человеком, однако неизвестно, выдержит ли он второй тур, когда Трамп будет вести более жёсткое наступление», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Политолог, эксперт по США Малек Дудаков разделяет эту точку зрения. Аналитик добавил, что решение американской комиссии провести второй раунд дискуссии дистанционно «ударяет по репутации института дебатов Америки».

«Трамп, безусловно, прав, поскольку известно, что Байдену неоднократно помогали в ходе интервью, в том числе в формате онлайн, у него была возможность читать подсказки и уже готовые ответы», — сказал Дудаков в беседе с RT.

Однако всё же в большей степени на предвыборные шансы кандидатов повлияет не отмена промежуточных дебатов, а то, как оппоненты выступят на предстоящей встрече, намеченной на 22 октября, полагает Андрей Сидоров.

«Если Трамп и Байден будут вести себя так же, как и на первых дебатах, которые были признаны наиболее скандальными за всю историю США, то это навредит им обоим и явно не добавит никому из них предвыборных очков. Однако всё же при любом раскладе у главы Белого дома будет больше шансов усилить позиции, поскольку мероприятие будет посвящено внешнеполитическим вопросам, в которых Трамп достаточно силён. Кроме того, президент США будет располагать благоприятной экономической статистикой за третий квартал», — размышляет Сидоров.

При этом он призвал «не воспринимать всерьёз» опросы общественного мнения в США, которые сейчас показывают преимущество Байдена, поскольку, по мнению эксперта, «это один из инструментов давления на избирателя».

Сторонники Дональда Трампа

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© Marco Bello

Так, по данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, сейчас за Джо Байдена готовы проголосовать 51,6% избирателей, за Трампа — 42%. При этом глава Белого дома ранее заявлял, что республиканцы побеждают, «причём по-крупному, согласно реальным опросам по всей стране», не уточнив, однако, какие именно исследования он имеет в виду.

«На фоне такой антитрамповской истерии многие избиратели, которые в итоге отметят в бюллетене Трампа, сейчас будут говорить, что проголосовали бы за Байдена или не пошли на выборы вообще. К тому же после президентских выборов 2016 года, когда по опросам выигрывала Хиллари, а в реальности одержал победу Трамп, довольно трудно доверять социологическим исследованиям», — спрогнозировал эксперт.

Как пояснил Дудаков, Трамп нередко называет подобные опросы фальшивыми, поскольку во многих из них действительно зарегистрировано больше демократов, чем республиканцев.

«Новая волна фальсификации в опросах наблюдается после болезни Трампа и дебатов, поэтому не стоит им верить. Скорее между кандидатами есть разрыв 1—4% в пользу Байдена, но не 10%, как нам сообщают», — считает аналитик.

Сидоров полагает, что «президентская кампания будет развиваться по прежнему сценарию и какие-то неожиданности уже вряд ли последуют».

«Если только до 3 ноября не появятся плохие статистические данные в области экономического восстановления США или что-то произойдёт на фондовом рынке. При этом главным октябрьским сюрпризом стала болезнь Трампа и его стремительное выздоровление. Стоит также учитывать, что с обеих сторон уже было достаточно вылито грязи, поэтому вряд ли у оппонентов есть новые факты или аргументы, которые могли бы дать преимущество кому-то из кандидатов», — отметил аналитик.

Малек Дудаков, напротив, уверен, что «стоит ждать новых сюрпризов, скандальных фактов» как со стороны Трампа, так и Байдена.