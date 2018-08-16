Стоит только подождать: Санкционная агрессия Трампа выйдет боком США - Handelsblatt

Санкции, как «новый молот Америки», вместо того чтобы заставить правительства государств изменить свою политику, могут обернуться против США.

Санкции стали «новым молотом Америки» при президентстве Дональда Трампа, констатирует журналист немецкой газеты Handelsblatt Мориц Кох. При этом от ударов этого «молота» могут пострадать как враги, так и союзники.

Журналист напоминает, что только за первый год правления Трампа США ввели санкции в отношении более 700 человек, компаний и правительственных учреждений.

Однако взятый агрессивный курс неэффективен как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах, замечает колумнист.

По оценке Коха, Россия, Иран, Венесуэла, в отношении которых Вашингтон вводит новые штрафные меры, продолжают вести прежний курс. Хотя санкции США направлены на то, чтобы заставить правительства изменить свою политику, отмечает автор.

«Не реформаторы, а реакционеры получают пользу от конфликта с Соединенными Штатами. Похожая динамика наблюдается в Венесуэле, Российской Федерации и, пожалуй, в Турции», - говорится в публикации.

При этом властители, которые оказались из-за санкций под давлением, еще настойчивее следуют своим курсом, уточняет автор, констатируя, что «лучшего противника», чем президент США Дональд Трамп, они себе и представить не могут.