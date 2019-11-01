Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Борцы из высоких кабинетов: откуда в российской власти столько железных людей
С юмором: Десять русских подлодок напомнили норвежцам в Сетях об "Особеннос...
«Вопрос строительства ВСМ уже перезрел»
Штрафы за усталость водителей, получение ВНЖ и устойчивый Рунет: какие изменения...
Главная / В мире

«Стоит ожидать серьёзной дискуссии»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите глав правительств ШОС

01 ноября 2019, 09:09  •  89 • В мире
В пятницу, 1 ноября, в столице Узбекистана открывается двухдневный саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Традиционно на этом форуме обсуждаются перспективы экономического взаимодействия стран — членов организации. Пресс-служба российского правительства сообщала, что в рамках саммита ожидается подписание новой «Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества». При этом эксперты не исключают, что на многосторонней встрече могут быть подняты и вопросы безопасности, тесно связанные с основной повесткой мероприятия. Аналитики полагают, что премьер-министры также обсудят перспективы использования посредничества России в разрешении ряда конфликтных ситуаций.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

В Ташкенте 1 ноября открывается двухдневный саммит глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятие приедут премьеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индию вместо премьер-министра Нарендры Моди будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх. Пакистан на встречах такого рода традиционно представляет высокопоставленный чиновник в ранге министра.

Как сообщил ранее журналистам генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, на саммит также приглашены премьеры стран, имеющих статус наблюдателя в ШОС: Афганистана, Белоруссии, Монголии и Ирана. Кроме того, многостороннюю встречу посетят главы Межбанковского объединения организации и её Делового совета.

«Заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС придаст важный импульс реализации многосторонних инициатив государств — членов ШОС, способствующих взаимовыгодному партнёрскому сотрудничеству в регионе, ускорению экономического роста, расширению связей в сферах транспорта и энергетики, промышленности, увеличению объёмов инвестиций, внедрению инноваций и обеспечению занятости населения, путём расширения соответствующей договорно-правовой базы», — так Норов описал повестку заседания.

Повестка дня

На заседании Совета глав правительств ШОС среди прочих выступит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также ожидается ряд двусторонних встреч с участием председателя российского правительства.

«По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, новую редакцию «Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества», другие документы и решения», — сообщали в пресс-службе правительсва РФ.

В первую очередь главы правительств будут обсуждать вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в транспортной отрасли, энергетике и сельском хозяйстве, а также в сфере высоких технологий, «в том числе в контексте председательства Российской Федерации в ШОС в 2019—2020 годах», отмечали в пресс-службе кабмина.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совместном фотографировании глав делегаций государств—членов ШОС
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Ранее Совет национальных координаторов стран Шанхайской организации сотрудничества согласовал проекты документов, которые должны утвердить главы правительств.

Генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепёхин отметил в беседе с RT, что встречи на уровне глав правительств и руководителей министерств в рамках ШОС — показатель активной работы организации, в частности, того, что принятые на уровне глав государств решения реализуются.

«Главы государств — это фактически субъекты, которые принимают решения. А главы правительств их исполняют на техническом уровне. Отмечу, что за решениями глав государств о чём-либо всегда следуют межправительственные решения, которые обладают большей конкретикой», — отмечает Лепёхин.

По его мнению, сейчас значение экономического сотрудничества в рамках ШОС растёт для всех её членов.

«Ключевой вопрос — это стратегические приоритеты экономического развития. Укрепление интеграции в масштабах Евразии, а именно ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и так далее», — подчеркнул Лепёхин.

«Универсальный характер»

Согласно данным, которые представили в преддверии саммита в МИД КНР, в 2018 году общий ВВП стран ШОС достиг $18 трлн. Это в 10 раз больше показателя 2001 года, когда была основана организация. Как отмечал ранее помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган, влияние ШОС на мировую экономику, равно как и объёмы торговли между странами — членами организации неуклонно растёт.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT отметил, что за 18 лет развития ШОС прошла путь от организации, которая ассоциировалась в первую очередь с безопасностью и борьбой с терроризмом и наркотрафиком, до универсального международного института, для которого важны и вопросы экономического развития.

«ШОС за время своего существования прошла несколько циклов. В какие-то периоды он больше внимания уделял безопасности, в другое же время, когда ситуация более или менее стабилизировалась, переключался на торгово-экономические взаимоотношения. Эта организация носит универсальный характер. Она берётся за любую тематику, которая позволяет государствам сотрудничать, — сказал Суздальцев. — Поэтому не совсем верно говорить о том, что ШОС  занимается только вопросами безопасности. Сама по себе безопасность не нужна, если она не подкрепляется деньгами и экономическим развитием».

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Лепёхин, который отметил, что для достижения реального прогресса в сближении по политическим вопросам, «хорошо бы иметь экономический базис».

Стоит заметить, что стратегическое взаимодействие стран ШОС традиционно обсуждается на встречах лидеров государств, последняя из которых прошла в июне в Бишкеке. Однако, по мнению эксперта, учитывая напряжённую геополитическую обстановку в мире, в Ташкенте, помимо экономических проектов, торговых взаимоотношений, финансов, инвестиций, долгосрочных логистических систем, премьер-министры будут обсуждать и политические проблемы. Среди них — обстановка в Сирии, отношения США и Ирана, а также саудовско-иранские противоречия.

«Стоит ожидать очень серьёзной и глубокой дискуссии, связанной с ситуацией в отношениях Китая и России с США, — полагает Суздальцев. — То, что происходит между Ираном и Саудовской Аравией, также будет в поле внимания. Правда, не в том аспекте, на котором это поднимается на уровне глав государств. Но обсуждение, безусловно, состоится».

«Особые надежды»

Помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун в преддверии визита в Ташкент премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна заявил, что в условиях международной нестабильности многие страны «возлагают особые надежды» на ШОС.

По мнению Андрея Суздальцева, значительную часть экономической повестки форума могут составить именно «предложения китайской стороны» в рамках глобального проекта «Один пояс, один путь».

  • Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков
С юмором: Десять русских подлодок напомнили норвежцам в Сетях об "Особенностях национальной рыбалки"

Стоит отметить, что 20 октября генсек ШОС Владимир Норов, выступая на Сяншаньском форуме безопасности в Китае, заявил, что урегулирование конфликта в Афганистане является одним из приоритетов работы организации.

Обстановка в Афганистане весьма активно обсуждалась и на саммите глав государств — членов ШОС в Бишкеке.

По мнению Владимира Лепёхина, стоит ожидать что в Ташкенте будет поднята и проблема борьбы с наркотрафиком, ведь этот вопрос имеет прямое отношение к Афганистану и требует усилий не только с афганской стороны, но и со стороны ШОС.

Ещё одно проблемное направление — отношения между Индией и Пакистаном. После того, как в 2017 году эти страны вошли в ШОС, значимость организации, которая стала охватывать почти половину населения земли — 3 млрд человек, выросла. Однако «в нагрузку» ШОС досталось и традиционное индо-пакистанское противостояние.

В феврале-марте 2019-го приграничный конфликт между двумя соседями перешёл в острую фазу со взаимными обстрелами и авиаударами. В августе индийский парламент принял решение упразднить автономный статус спорного штата Джамму и Кашмир, что привело к понижению уровня дипотношений между Нью-Дели и Исламабадом. В сентябре пакистанская сторона отказалась участвовать в одном из мероприятий под эгидой ШОС, проходившем в Индии и посвящённом военной медицине.

1 октября с призывом к России выступить в качестве посредника между Индией и Пакистаном по кашмирскому вопросу выступил глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан. По его словам, Москва могла бы использовать свои тесные связи с Индией для достижения этой цели.

По мнению Андрея Суздальцева, позитивный миротворческий опыт России в Сирии может быть востребован и в рамках ШОС.

«Этот саммит, в том числе, будет касаться миротворческой деятельности России, её международного арбитража и снижения конфликтности как на Ближнем Востоке, так и Евразии в целом», — считает политолог.

В свою очередь, Владимир Лепёхин отметил, что решать проблемы Центральной Азии и прилегающих стран можно лишь сообща, для чего и существует ШОС.

«В рамках ШОС правительства государств — членов имеют все возможности, чтобы коллективно решать существующие проблемы, которых в регионе достаточно (взять тот же наркотрафик). И естественно, что каждая отдельно взятая страна самостоятельно её решить не может. Здесь нужен коллективный подход», — резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
31 октября 2019, 13:54
Дайджест СМИ: Турция обстреляла полицию России в Сирии, Трампу подготовили импичмент
31 октября 2019, 17:09
Не продлится и двух недель: Эксперт не верит в долгую забастовку дипломатов Израиля
31 октября 2019, 20:24
"Убийства, насилие, грабежи": Путин выразил озабоченность положением христиан на Ближнем Востоке
31 октября 2019, 13:54
В Алабаме притормозили закон о запрете абортов. Суд объяснил внезапную блокировку
01 ноября 2019, 09:09
«Стоит ожидать серьёзной дискуссии»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите глав правительств ШОС
01 ноября 2019, 09:24
После долгих раздумий и консультаций Израиль решил выдать США российского хакера Буркова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2019, 14:24
Зеленский повлиял? Добровольцы в Донбассе сложили оружие
26 октября 2019, 10:09
«Мисс Украина — 2019» ответила на вопрос о принадлежности Крыма
30 октября 2019, 02:09
"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского
26 октября 2019, 20:09
Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится
29 октября 2019, 06:39
Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч
28 октября 2019, 04:39
"Мне стыдно": Украинская журналистка обругала "президента, а не лоха" Зеленского
30 октября 2019, 08:39
ВШЭ: «Русский язык клоака, а Россия одичавшая страна» (Telegram. обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.