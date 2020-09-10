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Стоит от 30 тысяч рублей: Простой советский предмет быта вдохновил Prada и Kenzo

10 сентября 2020, 07:40  •  127 • В мире
Иностранные дизайнеры с восторгом открыли для себя простой советский предмет быта, который в СССР был в каждой семье и стоил копейки. А теперь его продают за баснословные ценники такие бренды, как Prada и Kenzo: самые дешёвые "avoskas" стоят от 30 тысяч рублей.
В Советском Союзе каждый носил с собой авоську - она была удобна, легко помещалась в сумочку или карман, но при этом служила много лет. В СССР полиэтиленовые пакеты были дефицитом, зато благодаря авоськам экологическая ситуация была намного лучше.
Издание Russia Beyond рассказало, что массовое производство авосек началось в 1930-е годы. У авосек даже был специальный крючок для подвешивания сумки, например, на рейку в общественном транспорте - очень удобно!
Правда, иностранцам не совсем понятно такое свойство авоськи, как "прозрачность", ведь её содержимое было видно всем. Впрочем, для советских людей, пишет автор, это не было чем-то необычным.
Происхождение авоськи спорно и имеет несколько версий. Возможно, её придумали создатели рыболовных сетей.
На Западе высоко оценили экологичность и практичность авосек, а кутюрье ещё и превратили их в модный аксессуар: роскошные авоськи от Prada, Kenzo, Stella McCartney продаются по цене от 400 долларов - это 30 000 рублей.

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