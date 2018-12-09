Стоит ли Трамп свободы

• 92 • Аналитика

Последнее время в американских СМИ обыгрывают фамилию американского президента. Trump по-английски – козырь. Есть ли у спецпрокурора Роберта Мюллера в игре против «козыря» американской политики своя козырная карта, подобная той, которую предъявили британские власти по делу об отравлении Скрипаля? Вспомните, ведь расследование запутанной истории в Солсбери тянулось ни шатко, ни валко, как расследование против Трампа до недавнего времени, и, казалось, у британцев и вовсе нет ничего, кроме туманных подозрений – пока Скотленд-Ярд неожиданно не извлек запись прогулок Петрова и Боширова. И уж после этого Великобритания перешла в наступление, поставив Россию в положение оправдывающейся.

О том, что на Трампа появилось, наконец-то, что-то существенное, американцам дали понять в этот вторник. Офис спецпрокурора направил в суд округа Колумбия ходатайство об освобождении от наказания бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, которому грозит до 6 месяцев тюрьмы за дачу ложных показаний. Причина подобной гуманности – некие показания, которые в ходе 18 допросов дал обвиняемый. Что это за показания из открытого для прессы текста ходатайства осталось совершенно непонятным. В тексте говорилось о важности того, что рассказал Флинн, о его информированности, была приплетена даже Турция (якобы, советник Трампа некие переговоры относительно судьбы находящегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого добивается Эрдоган). Но, собственно, о главном, о контактах с Россией, в тексте было сказано очень мало. А ведь именно Флинн обвиняется в том, что, проявив рвение не по чину, говорил с российским послом Сергеем Кисляком, не в полной мере проинформировав о своей беседе того, кому о таких вещах полагается знать – вице-президента Майкла Пенса. Именно Флинна Трамп, в беседе с главой ФБР Джеймсом Коми назвал «хорошим парнем» и дал понять, что не стоит усердствовать в расследовании этого дела.

Ходатайство, оставившее широкую публику в неведении, тем не менее, выглядело как намек двум другим соратникам президента, так же находящимся под следствием: бывшему политтехнологу его избирательного штаба Полу Манафорту и президентскому «решале» адвокату Майклу Коэну. Ходатайства по тому и другому прокуратура отправляла в пятницу. Фактически и тому и другому, уже уличенным в нарушениях законодательства, за что им грозит тюремный срок, предлагалось за несколько дней подумать, стоит ли Трамп свободы или смягчения участи. Видимо, по крайней мере, Манафорт этому предложению не внял. За что и поплатится.

В незасекреченной части ходатайства Мюллера утверждается, что в ходе изучения электронных устройств Манафорта выяснились факты о попытках политтехнолога повлиять на ход расследования по делу о связах Трампа с Россией. В частности, он, уже будучи под следствием, общался со своим деловым партнером Константином Килимником (его в ходатайстве связали с российскими спецслужбами) и пытался через него оказать давление на двух свидетелей в деле о влиянии Москвы на американские выборы. Среди прегрешений, скрытых Манафортом от правоохранителей и перечисленных в ходатайстве, это, пожалуй, самое опасное для Трампа.

Еще большую опасность таит только дело Коэна. Он в сентябре 2017 года дал письменные показания сенату, где заявлял, что переговоры о строительстве в Москве «Башни Трампа», знаменитого небоскреба, аналоги которого есть в разных странах мира, были свернуты в начале 2016 года. То есть перед тем, как Трамп всерьез начал свою избирательную кампанию, приняв участие во внутрипартийных праймериз Республиканской партии. Однако недавно он изменил свои показания и заявил, что переговоры о строительстве шли даже летом 2016 года. А именно тогда Трамп начал обрисовывать избирателям контуры своего видения внешней политики страны.

Получается неприятное совпадение: кандидат в президенты говорит о необходимости смягчить тон в отношении России, а в то же время его адвокат ведет переговоры о крупной сделке в Москве. Конечно, все это можно объяснить просто: Трамп не верил, что его изберут президентом (в этом неверии он, как известно, был очень не одинок) и просто думал о продолжении своего бизнеса после поражения на выборах. Но можно объяснить и сложно. Что, похоже, и намерен сделать Мюллер.

Самое же неприятное для Трампа то, что в ходатайстве упомянута готовность Коэна и дальше сотрудничать против президента. И показания, которые он или дал, или готов дать, касаются периода 2017-18 годов. То есть, времени, когда Трамп уже был президентом.

Между тем, глава государства уже дал письменные ответы на вопросы Мюллера по делу Коэна. Как пояснил адвоката Трампа, Рудольф Джулиани, часть вопросов остались без ответа, так как касаются конституционных полномочий президента и не относятся к делу. Однако в любом случае письменные показания главы государства не должны расходиться с тем, что скажет Коэн. Противоречия здесь дадут повод Мюллеру вызвать Трампа на очный допрос. А ложь под присягой и препятствование правосудию – это те самые high crimes, которые являются основанием для отрешения президента от власти.

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