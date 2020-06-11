Стоит ли портить бюллетень? • 13 • Аналитика

Итак, коронавирус мы победили, как и было, в принципе, предсказано, правда, осталась еще обещанная вторая волна. Которая накроет нас то ли после парада (в тех городах, где он будет проходить), то ли после плебисцита, где плебс наш, который электорат, должен будет что-то выбрать. Но запросто может на участках подцепить эту заразу, хоть нас и заверяют в обратном.





Сегодня продолжилась откровенная агрессивная кампания от нашего ЦИК, в которой всех призывают не просто прийти на избирательные участки, а проголосовать. Естественно, «за» изменения в Конституции. На действия ЦИК уже поданы десятки жалоб… в ЦИК!



Но сейчас речь пойдет несколько о другом. О выборе без выбора или о выборе с выбором.



Скажем так, мне лично тоже не нравится, что я буду одним росчерком пера голосовать сразу за все. Как сказала наша господа Памфилова, комплексный обед: винегрет, борщ, гуляш и компот. И все в одной кастрюле, потому что какая вам разница, в желудке все равно все смешается, не так ли?



А вот не так. Хотелось бы, чтобы котлеты были отдельно, а мухи отдельно. Но власть так не хочет, власти нравится извечный сценарий типа «голосуй, а не то…» Да, в общем, оно и так «не то», но другого, увы, не предложат.



И вот тут возникает самый главный вопрос: а что делать, если борщ и компот – это нормально, а гуляш и винегрет – ну никак? Где взять выбор, когда не выбора как такового?



На самом деле выбор хоть и призрачный, но есть.



Но здесь сейчас будет маленькое отступление.



Вообще, что такое плебисцит? Любой, что поправки к конституции, что референдум иного характера, что выборы?



Это, в первую очередь, легитимизация политических процессов, которые меньшинство (сотни или тысячи) диктует большинству (миллионам).



Почему так важно, чтобы человек просто пришел на избирательный участок? А потому, что этим действием говорит о своем признании того, что делает меньшинство.



Некоторые люди ставят знак равенства между властью законной и легитимной. А зря. Это разные вещи. И если с законной все понятно, то вот легитимная власть – это та, которую поддерживает основное большинство электората.



Лучший пример тому – Украина. Незаконно выставили Януковича, незаконно назначили управляющую компанию во главе с кровавым пастором, не совсем законно провели выборы – и по результатам выборов все оказалось весьма легитимно! Народ реально поддержал голосами Порошенко, поведясь на его обещания!



И несмотря на незаконность, исходя из того, что было намайданено раньше, Порошенко оказался вполне себе легитимным президентом. Пришло на выборы 59,48% избирателей? Пришло. Проголосовали 54,7% за Петра Алексеевича? Проголосовали. Все, вот он, легитимный президент.



Законность же юридическую мы здесь оставляем за кадром. Почему? А все просто: мнение народа, проголосовавшего именно таким образом, выше буквы закона.



И такое будет не только в Украине, это может произойти в любой стране.



Возьмем тот случай, когда человек все-таки пришел на участок. «За» он будет голосовать, «против», порвет бюллетень или съест – это совершенно не важно!



Нет, я не о том, что «не важно, как проголосовал, важно, как посчитали», об этом вообще отдельно надо говорить.



Я о том, что человек, придя на избирательный участок и протянув паспорт регистратору, высказывает свое согласие с тем, что делает в настоящий момент власть. Как некий договор между государством и гражданином, если хотите.



— Иван Петрович, вы согласны, что все происходящее вокруг Конституции законно?



— Да, согласен.



И это подтверждается подписью Ивана Петровича в гроссбухе напротив его ФИО и паспортных данных.



То есть Иван Петрович согласен играть в эту игру с государством.



А вот согласен он с вопросами плебисцита или нет, – это уже второе действие, то есть само голосование.



По факту, придя голосовать, гражданин М. дает свое согласие на то, что его мнение или кандидат либо выиграют, либо проиграют. Соответственно, и гражданин М. вместе с ними. Но этот гражданин Иван Петрович М. соглашается с легитимностью происходящего. И с законностью своей победы или поражения.



Это очень важный ритуал. Демонстрация избирателями легитимности процессов в обществе.



Тут в качестве примера стоит вспомнить последние думские выборы. Какая царила паника, как бессовестно завышали явку, как подделывали протоколы. Очень надо было показать, что на выборы пришло больше 50% избирателей. Потому что если меньше – это тоже сигнал, причем не только для депутатов, но и для всего мира. Поддерживает народ государство или нет.



Примерно то же самое и с президентскими выборами.



Люди идут и все еще (не знаю, почему) голосуют за того же Жириновского. Понятно, что он никогда не победит. Но, придя голосовать на участок, люди подтверждают легитимность избрания Путина. Даже голосуя против.



И вот таким образом у нас нарисовался четвертый («за», «против», испорченный бюллетень) вариант развития событий. Вполне, кстати, нормальный и легитимный. Просто он играет чуть раньше, чем проставление галочек в бюллетенях.



Пришел – не пришел.



Выразил доверие власти или сказал «нет».



И вот тут начинается самое интересное. Понятно, что сейчас админресурс начнет работать как атомная станция, генерируя указания, распоряжения, корректировки и так далее, дабы обеспечить эту самую явку.



Уже сегодня (не совсем понятно, правда, на основе чего), но заявлено было, что на голосование придет от 60 до 65 процентов избирателей. Была дана такая установка, видимо, чтобы не ниже, чем на выборах президента было. Потому что, по сути-то, все будут голосовать за обнуление, то есть за очередные выборы Путина.



Конечно, надо, чтобы все выглядело вполне себе. Достойно, красочно и легитимно.



Понятно, что из 65% пришедших 5 или 6 процентов проголосуют против. У нас же есть эта страшная несистемная оппозиция, возглавляемая Темным Лордом Либералом Н.



Для остальных обещают пляски с медведями, красочные шоу и все прочее. Главное, чтобы народ пришел голосовать в ожидаемых количествах.



И в итоге получается, что голосование как таковое начинается не за дверями избирательного участка, а перед ними. И сперва мы, граждане-избиратели, голосуем ногами за легитимность происходящего в общем и выражаем доверие власти, а потом уже переходим в зал голосований к частностям.



И там выразим свое отношение к непосредственному вопросу, который поставила перед нам власть.



Так что сжигать, съедать, рвать и замалевывать бюллетени совершенно необязательно. В любом случае, взяв его в руки, вы уже сделали первую часть выбора. И выразили государству свое одобрение.



Так что, оказывается, выбор мы все делаем раньше, чем берем в руки лист бумаги и ручку. Итак, коронавирус мы победили, как и было, в принципе, предсказано, правда, осталась еще обещанная вторая волна. Которая накроет нас то ли после парада (в тех городах, где он будет проходить), то ли после плебисцита, где плебс наш, который электорат, должен будет что-то выбрать. Но запросто может на участках подцепить эту заразу, хоть нас и заверяют в обратном.Сегодня продолжилась откровенная агрессивная кампания от нашего ЦИК, в которой всех призывают не просто прийти на избирательные участки, а проголосовать. Естественно, «за» изменения в Конституции. На действия ЦИК уже поданы десятки жалоб… в ЦИК!Но сейчас речь пойдет несколько о другом. О выборе без выбора или о выборе с выбором.Скажем так, мне лично тоже не нравится, что я буду одним росчерком пера голосовать сразу за все. Как сказала наша господа Памфилова, комплексный обед: винегрет, борщ, гуляш и компот. И все в одной кастрюле, потому что какая вам разница, в желудке все равно все смешается, не так ли?А вот не так. Хотелось бы, чтобы котлеты были отдельно, а мухи отдельно. Но власть так не хочет, власти нравится извечный сценарий типа «голосуй, а не то…» Да, в общем, оно и так «не то», но другого, увы, не предложат.И вот тут возникает самый главный вопрос: а что делать, если борщ и компот – это нормально, а гуляш и винегрет – ну никак? Где взять выбор, когда не выбора как такового?На самом деле выбор хоть и призрачный, но есть.Но здесь сейчас будет маленькое отступление.Вообще, что такое плебисцит? Любой, что поправки к конституции, что референдум иного характера, что выборы?Это, в первую очередь, легитимизация политических процессов, которые меньшинство (сотни или тысячи) диктует большинству (миллионам).Почему так важно, чтобы человек просто пришел на избирательный участок? А потому, что этим действием говорит о своем признании того, что делает меньшинство.Некоторые люди ставят знак равенства между властью законной и легитимной. А зря. Это разные вещи. И если с законной все понятно, то вот легитимная власть – это та, которую поддерживает основное большинство электората.Лучший пример тому – Украина. Незаконно выставили Януковича, незаконно назначили управляющую компанию во главе с кровавым пастором, не совсем законно провели выборы – и по результатам выборов все оказалось весьма легитимно! Народ реально поддержал голосами Порошенко, поведясь на его обещания!И несмотря на незаконность, исходя из того, что было намайданено раньше, Порошенко оказался вполне себе легитимным президентом. Пришло на выборы 59,48% избирателей? Пришло. Проголосовали 54,7% за Петра Алексеевича? Проголосовали. Все, вот он, легитимный президент.Законность же юридическую мы здесь оставляем за кадром. Почему? А все просто: мнение народа, проголосовавшего именно таким образом, выше буквы закона.И такое будет не только в Украине, это может произойти в любой стране.Возьмем тот случай, когда человек все-таки пришел на участок. «За» он будет голосовать, «против», порвет бюллетень или съест – это совершенно не важно!Нет, я не о том, что «не важно, как проголосовал, важно, как посчитали», об этом вообще отдельно надо говорить.Я о том, что человек, придя на избирательный участок и протянув паспорт регистратору, высказывает свое согласие с тем, что делает в настоящий момент власть. Как некий договор между государством и гражданином, если хотите.— Иван Петрович, вы согласны, что все происходящее вокруг Конституции законно?— Да, согласен.И это подтверждается подписью Ивана Петровича в гроссбухе напротив его ФИО и паспортных данных.То есть Иван Петрович согласен играть в эту игру с государством.А вот согласен он с вопросами плебисцита или нет, – это уже второе действие, то есть само голосование.По факту, придя голосовать, гражданин М. дает свое согласие на то, что его мнение или кандидат либо выиграют, либо проиграют. Соответственно, и гражданин М. вместе с ними. Но этот гражданин Иван Петрович М. соглашается с легитимностью происходящего. И с законностью своей победы или поражения.Это очень важный ритуал. Демонстрация избирателями легитимности процессов в обществе.Тут в качестве примера стоит вспомнить последние думские выборы. Какая царила паника, как бессовестно завышали явку, как подделывали протоколы. Очень надо было показать, что на выборы пришло больше 50% избирателей. Потому что если меньше – это тоже сигнал, причем не только для депутатов, но и для всего мира. Поддерживает народ государство или нет.Примерно то же самое и с президентскими выборами.Люди идут и все еще (не знаю, почему) голосуют за того же Жириновского. Понятно, что он никогда не победит. Но, придя голосовать на участок, люди подтверждают легитимность избрания Путина. Даже голосуя против.И вот таким образом у нас нарисовался четвертый («за», «против», испорченный бюллетень) вариант развития событий. Вполне, кстати, нормальный и легитимный. Просто он играет чуть раньше, чем проставление галочек в бюллетенях.Пришел – не пришел.Выразил доверие власти или сказал «нет».И вот тут начинается самое интересное. Понятно, что сейчас админресурс начнет работать как атомная станция, генерируя указания, распоряжения, корректировки и так далее, дабы обеспечить эту самую явку.Уже сегодня (не совсем понятно, правда, на основе чего), но заявлено было, что на голосование придет от 60 до 65 процентов избирателей. Была дана такая установка, видимо, чтобы не ниже, чем на выборах президента было. Потому что, по сути-то, все будут голосовать за обнуление, то есть за очередные выборы Путина.Конечно, надо, чтобы все выглядело вполне себе. Достойно, красочно и легитимно.Понятно, что из 65% пришедших 5 или 6 процентов проголосуют против. У нас же есть эта страшная несистемная оппозиция, возглавляемая Темным Лордом Либералом Н.Для остальных обещают пляски с медведями, красочные шоу и все прочее. Главное, чтобы народ пришел голосовать в ожидаемых количествах.И в итоге получается, что голосование как таковое начинается не за дверями избирательного участка, а перед ними. И сперва мы, граждане-избиратели, голосуем ногами за легитимность происходящего в общем и выражаем доверие власти, а потом уже переходим в зал голосований к частностям.И там выразим свое отношение к непосредственному вопросу, который поставила перед нам власть.Так что сжигать, съедать, рвать и замалевывать бюллетени совершенно необязательно. В любом случае, взяв его в руки, вы уже сделали первую часть выбора. И выразили государству свое одобрение.Так что, оказывается, выбор мы все делаем раньше, чем берем в руки лист бумаги и ручку. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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