Стоит ли ожидать возвращения нейтронной бомбы? • 68 • Аналитика Популярная страшилка

Нейтронная бомба была одной из самых популярных страшилок в 80-е годах прошлого века. Часто нейтронной бомбе приписывали сверхъестественные свойства, считалось, что в радиусе поражение нейтронной бомбы погибнут все люди, а материальные ценности останутся нетронутыми. Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера».









Конечно, нейтронные бомбы не обладали такими свойствами. Нейтронная бомба представляла собой термоядерный боеприпас, который был спроектирован так, что при детонации на нейтронное излучение приходилось как можно больше энергии взрыва. В свою очередь, нейтронное излучение хорошо поглощается воздухом. Что приводило к тому, что радиус поражения нейтронным излучением был меньше радиуса поражения ударной волной, которая была неслабой при детонации нейтронного боеприпаса, что делало невозможно использовать этот тип боеприпаса как «оружие мародера». Данный тип оружия имел совсем другие задачи: эффективное уничтожение бронетехники противника, играл роль сверхмощного противотанкового средства и выполнял задачи в противоракетной обороне. Что привело к созданию разных мер по защите от нейтронного излучения.





Тактическая ракета «Ланс» служила как основное средство доставки нейтронного боеприпаса на поле боя.





Ракета «Спринт» оснащалась нейтронной БЧ и являлось частью противоракетной обороны «Safeguard»



Однако нейтронные боеприпасы были сняты с вооружения после окончания холодной войны и гонки вооружений. Постепенно отказались и от требований к защите от нейтронного излучения при производстве военной техники. Казалось, что нейтронная бомба ушла навсегда в историю, но так ли это? И правильно было отказываться от мер защиты от нейтронного излучения?



Чистое термоядерное оружие

Но сперва мы сделаем небольшое отступление и затронем другую смежную тему, а именно создания чистого термоядерного оружия.



Хорошо известно, что в современных термоядерных зарядах для создания необходимой температуры термоядерного синтеза используется триггер – небольшой ядерный заряд на основе цепной реакции распада тяжелых ядер урана или плутония. Термоядерная бомба – это двухступенчатый заряд по принципу: цепная реакция распада тяжелых ядер – термоядерный синтез. Именно первая ступень (ядерный заряд) и является источником радиоактивного заражения местности. Почти сразу же после первых испытании водородных бомб во многих головах зародилась идея: «А что, если источником высоких температур будет не атомная бомба, а иной источник? Тогда мы получим термоядерный заряд, который, в свою очередь, не будет оставлять зараженные участки местности и радиоактивные осадки». Такое оружие можно применять непосредственно в близости своих войск, на своей территории или территории союзников, а также при решении задач в конфликтах низкой интенсивности. Тут можно вспомнить, как американские генералы постоянно сетовали: «Как было бы замечательно использовать ядерные заряды малой мощности в кампаниях в Ираке и в Афганистане!» Неудивительно, что на протяжении многих лет инвестировались миллионы долларов в разработку чистого термоядерного оружия.



Для того чтобы «поджечь» термоядерную взрывчатку, использовались разные способы: лазерное зажигание реакции, Z-машина, токи высокой индукции и т.п. Пока все альтернативные способы не работают, а если что-то и получилось бы, несомненно, такие боезаряды имели бы столь огромные габариты, что их можно было бы их перевозить только на кораблях и они не имели бы военной ценности.



Большие надежды возлагались на ядерные изомеры гафния-178, который способен быть таким мощным источником гамма-излучения, что позволял заменить ядерный триггер. Однако ученые так и не смогли заставить гафний-178 выделять всю свою энергию в одном мощном импульсе. Поэтому на сегодняшний день только антиматерия способна заменить ядерный триггер в водородной бомбе. Однако перед учеными стоят фундаментальные проблемы: получить антиматерию в нужных количествах и, самое главное, хранить ее достаточно долго, так, чтобы данный боеприпас можно было практично и безопасно использовать.





Внутри боеприпаса — камера «сверхвакуума», в которой левитирует в магнитной ловушке один миллиграмм антипротонов, эта камера окружена термоядерной «взрывчаткой», во время детонации мощные заряды из обычных ВВ разрушают камеру, что приводит к взаимодействию антиматерии с материей, и в результате от реакции аннигиляции зажигается термоядерный синтез



Однако часть специалистов возлагает большие надежды на ударно-волновые излучатели. Ударно-волновой излучатель – это устройство, которое генерирует мощный электромагнитный импульс путем сжатия магнитного потока с помощью бризантной взрывчатки. Проще говоря, это взрывное устройство, которое способно на очень короткое время дать импульс силой в миллионы ампер, что и интересно в области разработке чистого термоядерного оружия.







На схеме представлен принцип ударно-волнового излучателя спирального типа.

• Продольное магнитное поле создается между металлическим проводником и окружающим соленоидом, разряжая батарею конденсаторов в соленоид.

• После того как заряд воспламеняется, детонационная волна распространяется в заряде взрывчатого вещества, расположенного внутри центральной металлической трубки (слева направо на рисунке).

• Под воздействием давления детонационной волны трубка деформируется и становится конусом, который контактирует со спирально намотанной катушкой, уменьшая количество неповоротных витков, сжимая магнитное поле и создавая индуктивный ток.

• В точке максимального сжатия потока размыкается выключатель нагрузки, который затем подает максимальный ток на нагрузку.



На основе ударно-волнового излучателя вполне возможно создать компактный термоядерный боеприпас. Вполне реально при помощи современных технологий создать термоядерный боеприпас с использованием ударно-волнового излучателя массой около 3 тонн, что позволяет использовать для доставки данного боеприпаса широкий парк современный военных самолетов. Однако взрыв трехтонного термоядерного боеприпаса будет эквивалентен взрыву трех тонн тротила или даже меньше. Тут сразу вопрос: а где гешефт? Смысл в том, что энергия выделяется в виде жесткого нейтронного излучения. При подрыве такого боеприпаса радиус поражения может составить более 500 метров на открытой местности, при этом цели будут получать дозу более 450 рад. Такой боеприпас наиболее точно соответствует «оружию мародера». Такое оружие фактически будет чистым нейтронным оружием — не оставляющим радиоактивного заражения и практически не создающим сопутствующего ущерба. При этом надо помнить, что нейтронное излучение опасно не только для живых организмов, но и для электроники, без которой невозможна современная военная техника. Нейтроны способны проникать в электронные схемы и приводить к сбоям, при этом никакие средства защиты, которые используются против ЭМИ (как клетка Фарадея и другие способы экранирования), не спасут от везде проникающих нейтронов. Поэтому можно говорить, что такой нейтронный боеприпас будет более эффективен против электроники, чем ЭМИ-бомба.



Подведём итоги

Что мы имеем в итоге?



1. Такая нейтронная мини-бомба эффективно способна поражать живую силу противника и его электронику.



2. Такая бомба является «чистой» без радиоактивного загрязнения.



3. Такое оружие не подпадает под какие-либо ограничения в международном праве. Этот боеприпас не подпадает под определения ядерного оружия, будет конвенционным и его применения будет более законным, чем скажем применения кассетных боеприпасов.



4. Относительно небольшой радиус поражения позволяет использовать данное оружие для поражения точечных целей и использования в конфликтах низкой интенсивности.



Данное оружие отлично подойдет для поражения живой силы и военной техники противника на открытой местности, поражения гарнизонов, которые располагаются в полосе гражданской застройке, поражения узлов связи.



Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: вполне можно ожидать появления и распространения боеприпасов, у которых поражающим фактором будет являться нейтронное излучение. А значит, снова необходимо в бронетехнике и другой военной технике предпринять меры по защите экипажей и электронной начинки от нейтронного излучения. Также инженерным войскам необходимо учесть защиту от нейтронного излучения при возведении фортификационных сооружений. Защититься от нейтронного излучения вполне возможно. Эти методы уже отработаны, что позволит довольно быстро дать адекватные меры на «новую – старую» угрозу.



Нейтронная бомба была одной из самых популярных страшилок в 80-е годах прошлого века. Часто нейтронной бомбе приписывали сверхъестественные свойства, считалось, что в радиусе поражение нейтронной бомбы погибнут все люди, а материальные ценности останутся нетронутыми. Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера».Конечно, нейтронные бомбы не обладали такими свойствами. Нейтронная бомба представляла собой термоядерный боеприпас, который был спроектирован так, что при детонации на нейтронное излучение приходилось как можно больше энергии взрыва. В свою очередь, нейтронное излучение хорошо поглощается воздухом. Что приводило к тому, что радиус поражения нейтронным излучением был меньше радиуса поражения ударной волной, которая была неслабой при детонации нейтронного боеприпаса, что делало невозможно использовать этот тип боеприпаса как «оружие мародера». Данный тип оружия имел совсем другие задачи: эффективное уничтожение бронетехники противника, играл роль сверхмощного противотанкового средства и выполнял задачи в противоракетной обороне. Что привело к созданию разных мер по защите от нейтронного излучения.Однако нейтронные боеприпасы были сняты с вооружения после окончания холодной войны и гонки вооружений. Постепенно отказались и от требований к защите от нейтронного излучения при производстве военной техники. Казалось, что нейтронная бомба ушла навсегда в историю, но так ли это? И правильно было отказываться от мер защиты от нейтронного излучения?Но сперва мы сделаем небольшое отступление и затронем другую смежную тему, а именно создания чистого термоядерного оружия.Хорошо известно, что в современных термоядерных зарядах для создания необходимой температуры термоядерного синтеза используется триггер – небольшой ядерный заряд на основе цепной реакции распада тяжелых ядер урана или плутония. Термоядерная бомба – это двухступенчатый заряд по принципу: цепная реакция распада тяжелых ядер – термоядерный синтез. Именно первая ступень (ядерный заряд) и является источником радиоактивного заражения местности. Почти сразу же после первых испытании водородных бомб во многих головах зародилась идея: «А что, если источником высоких температур будет не атомная бомба, а иной источник? Тогда мы получим термоядерный заряд, который, в свою очередь, не будет оставлять зараженные участки местности и радиоактивные осадки». Такое оружие можно применять непосредственно в близости своих войск, на своей территории или территории союзников, а также при решении задач в конфликтах низкой интенсивности. Тут можно вспомнить, как американские генералы постоянно сетовали: «Как было бы замечательно использовать ядерные заряды малой мощности в кампаниях в Ираке и в Афганистане!» Неудивительно, что на протяжении многих лет инвестировались миллионы долларов в разработку чистого термоядерного оружия.Для того чтобы «поджечь» термоядерную взрывчатку, использовались разные способы: лазерное зажигание реакции, Z-машина, токи высокой индукции и т.п. Пока все альтернативные способы не работают, а если что-то и получилось бы, несомненно, такие боезаряды имели бы столь огромные габариты, что их можно было бы их перевозить только на кораблях и они не имели бы военной ценности.Большие надежды возлагались на ядерные изомеры гафния-178, который способен быть таким мощным источником гамма-излучения, что позволял заменить ядерный триггер. Однако ученые так и не смогли заставить гафний-178 выделять всю свою энергию в одном мощном импульсе. Поэтому на сегодняшний день только антиматерия способна заменить ядерный триггер в водородной бомбе. Однако перед учеными стоят фундаментальные проблемы: получить антиматерию в нужных количествах и, самое главное, хранить ее достаточно долго, так, чтобы данный боеприпас можно было практично и безопасно использовать.Однако часть специалистов возлагает большие надежды на ударно-волновые излучатели. Ударно-волновой излучатель – это устройство, которое генерирует мощный электромагнитный импульс путем сжатия магнитного потока с помощью бризантной взрывчатки. Проще говоря, это взрывное устройство, которое способно на очень короткое время дать импульс силой в миллионы ампер, что и интересно в области разработке чистого термоядерного оружия.На схеме представлен принцип ударно-волнового излучателя спирального типа.• Продольное магнитное поле создается между металлическим проводником и окружающим соленоидом, разряжая батарею конденсаторов в соленоид.• После того как заряд воспламеняется, детонационная волна распространяется в заряде взрывчатого вещества, расположенного внутри центральной металлической трубки (слева направо на рисунке).• Под воздействием давления детонационной волны трубка деформируется и становится конусом, который контактирует со спирально намотанной катушкой, уменьшая количество неповоротных витков, сжимая магнитное поле и создавая индуктивный ток.• В точке максимального сжатия потока размыкается выключатель нагрузки, который затем подает максимальный ток на нагрузку.На основе ударно-волнового излучателя вполне возможно создать компактный термоядерный боеприпас. Вполне реально при помощи современных технологий создать термоядерный боеприпас с использованием ударно-волнового излучателя массой около 3 тонн, что позволяет использовать для доставки данного боеприпаса широкий парк современный военных самолетов. Однако взрыв трехтонного термоядерного боеприпаса будет эквивалентен взрыву трех тонн тротила или даже меньше. Тут сразу вопрос: а где гешефт? Смысл в том, что энергия выделяется в виде жесткого нейтронного излучения. При подрыве такого боеприпаса радиус поражения может составить более 500 метров на открытой местности, при этом цели будут получать дозу более 450 рад. Такой боеприпас наиболее точно соответствует «оружию мародера». Такое оружие фактически будет чистым нейтронным оружием — не оставляющим радиоактивного заражения и практически не создающим сопутствующего ущерба. При этом надо помнить, что нейтронное излучение опасно не только для живых организмов, но и для электроники, без которой невозможна современная военная техника. Нейтроны способны проникать в электронные схемы и приводить к сбоям, при этом никакие средства защиты, которые используются против ЭМИ (как клетка Фарадея и другие способы экранирования), не спасут от везде проникающих нейтронов. Поэтому можно говорить, что такой нейтронный боеприпас будет более эффективен против электроники, чем ЭМИ-бомба.Что мы имеем в итоге?1. Такая нейтронная мини-бомба эффективно способна поражать живую силу противника и его электронику.2. Такая бомба является «чистой» без радиоактивного загрязнения.3. Такое оружие не подпадает под какие-либо ограничения в международном праве. Этот боеприпас не подпадает под определения ядерного оружия, будет конвенционным и его применения будет более законным, чем скажем применения кассетных боеприпасов.4. Относительно небольшой радиус поражения позволяет использовать данное оружие для поражения точечных целей и использования в конфликтах низкой интенсивности.Данное оружие отлично подойдет для поражения живой силы и военной техники противника на открытой местности, поражения гарнизонов, которые располагаются в полосе гражданской застройке, поражения узлов связи.Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: вполне можно ожидать появления и распространения боеприпасов, у которых поражающим фактором будет являться нейтронное излучение. А значит, снова необходимо в бронетехнике и другой военной технике предпринять меры по защите экипажей и электронной начинки от нейтронного излучения. Также инженерным войскам необходимо учесть защиту от нейтронного излучения при возведении фортификационных сооружений. Защититься от нейтронного излучения вполне возможно. Эти методы уже отработаны, что позволит довольно быстро дать адекватные меры на «новую – старую» угрозу. Пёс войны Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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