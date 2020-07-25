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Стоит ли отказываться от обычных танков, заменив их беспилотными: размышления о перспективах

25 июля 2020, 15:05  •  45 • Аналитика

В начале июля сообщалось, что в России прошли испытания новых танков Т-14 «Армата» в беспилотном режиме. Эту новость вполне можно назвать долгожданной, ведь наша армия ожидала создания отечественной роботизированной бронетехники еще в 2018 году.



Впервые речь о них зашла в 2016 году. Тогда бывший начальник автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шевченко анонсировал создание беспилотного варианта Т-14 «Армата» к 2018 году. Он заявлял, что главной особенностью новой российской роботизированной бронетехники станет открытая цифровая архитектура, что бы это ни означало.

Собственно, «Арматы» не поступили еще на вооружение не только в беспилотном, но и в обычном виде. Они пока что проходят испытания, одним из этапов которых и стал безэкипажный вариант.

Узнав об испытаниях в таком формате, некоторые подумали, что теперь все Т-14 пойдут в войска в беспилотном варианте. Дескать, потому и не поступали эти танки на вооружение, что их решили не делать в обычном исполнении, а выпускать только беспилотными.
Но могут ли безэкипажные танки полностью заменить традиционные?

Конечно, трудно оспорить факт, что беспилотная техника позволяет не подвергать риску жизни и здоровье экипажей, а это огромное и неоспоримое преимущество. Вопрос в другом: способны ли они справляться с задачами, которые по плечу обычным танкам?

Прежде всего, следует уточнить, что именно подразумевается под беспилотной бронетехникой. Ведь это может означать как роботизированные танки, так и дистанционно управляемые.

Полностью роботизированный танк сделать и сложно, и дорого. Ведь он должен обладать искусственным интеллектом, способным самостоятельно решать тактические задачи в автономном режиме без вмешательства человека. Кроме того, он должен продолжать бесперебойно функционировать в том числе и в условиях боя, когда по танку стреляют и даже иногда попадают.

Что касается бронетехники, управляемой дистанционно, то тут проявляется другая проблема. Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения. При этом надо учитывать, что танк – это не стационарный объект, он перемещается с высокой скоростью и обладает отличной проходимостью.

Собственно, воздушная беспилотная техника в мире более развита, чем наземная. Поэтому ее применение способно подсказать некоторые пути, по которым может развиваться безэкипажная бронетехника. В качестве примера вспомним совместный полет истребителя Су-57 и БПЛА «Охотник». В этом случае управление беспилотником велось с борта пилотируемого истребителя.

Не исключено, что так же могут поступить и с бронетехникой. Например, можно взять одну управляемую экипажем бронированную боевую машину с оператором на борту, который будет координировать и направлять действия группы из нескольких беспилотных танков.

Испытания Т-14 без экипажей не обязательно означают, что именно эти танки и поступят на вооружение для беспилотного использования. Ведь это может быть просто исследованием, наработкой опыта и т.д. Не исключено, что в качестве беспилотников задействуют другую бронетехнику, например, более дешевые Т-72.

Ясно одно: говорить о полной замене традиционных танков на беспилотные некорректно. Думаю, этого не произойдет. А вот проработать варианты боевого взаимодействия безэкипажных и традиционных танков, наверное, стоило бы.

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