Стоит ли отказываться от обычных танков, заменив их беспилотными: размышления о перспективах • 45 • Аналитика

В начале июля сообщалось, что в России прошли испытания новых танков Т-14 «Армата» в беспилотном режиме. Эту новость вполне можно назвать долгожданной, ведь наша армия ожидала создания отечественной роботизированной бронетехники еще в 2018 году.





Впервые речь о них зашла в 2016 году. Тогда бывший начальник автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шевченко анонсировал создание беспилотного варианта Т-14 «Армата» к 2018 году. Он заявлял, что главной особенностью новой российской роботизированной бронетехники станет открытая цифровая архитектура, что бы это ни означало.



Собственно, «Арматы» не поступили еще на вооружение не только в беспилотном, но и в обычном виде. Они пока что проходят испытания, одним из этапов которых и стал безэкипажный вариант.



Узнав об испытаниях в таком формате, некоторые подумали, что теперь все Т-14 пойдут в войска в беспилотном варианте. Дескать, потому и не поступали эти танки на вооружение, что их решили не делать в обычном исполнении, а выпускать только беспилотными.

Но могут ли безэкипажные танки полностью заменить традиционные?



Конечно, трудно оспорить факт, что беспилотная техника позволяет не подвергать риску жизни и здоровье экипажей, а это огромное и неоспоримое преимущество. Вопрос в другом: способны ли они справляться с задачами, которые по плечу обычным танкам?



Прежде всего, следует уточнить, что именно подразумевается под беспилотной бронетехникой. Ведь это может означать как роботизированные танки, так и дистанционно управляемые.



Полностью роботизированный танк сделать и сложно, и дорого. Ведь он должен обладать искусственным интеллектом, способным самостоятельно решать тактические задачи в автономном режиме без вмешательства человека. Кроме того, он должен продолжать бесперебойно функционировать в том числе и в условиях боя, когда по танку стреляют и даже иногда попадают.



Что касается бронетехники, управляемой дистанционно, то тут проявляется другая проблема. Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения. При этом надо учитывать, что танк – это не стационарный объект, он перемещается с высокой скоростью и обладает отличной проходимостью.



Собственно, воздушная беспилотная техника в мире более развита, чем наземная. Поэтому ее применение способно подсказать некоторые пути, по которым может развиваться безэкипажная бронетехника. В качестве примера вспомним совместный полет истребителя Су-57 и БПЛА «Охотник». В этом случае управление беспилотником велось с борта пилотируемого истребителя.



Не исключено, что так же могут поступить и с бронетехникой. Например, можно взять одну управляемую экипажем бронированную боевую машину с оператором на борту, который будет координировать и направлять действия группы из нескольких беспилотных танков.



Испытания Т-14 без экипажей не обязательно означают, что именно эти танки и поступят на вооружение для беспилотного использования. Ведь это может быть просто исследованием, наработкой опыта и т.д. Не исключено, что в качестве беспилотников задействуют другую бронетехнику, например, более дешевые Т-72.



Ясно одно: говорить о полной замене традиционных танков на беспилотные некорректно. Думаю, этого не произойдет. А вот проработать варианты боевого взаимодействия безэкипажных и традиционных танков, наверное, стоило бы. В начале июля сообщалось, что в России прошли испытания новых танков Т-14 «Армата» в беспилотном режиме. Эту новость вполне можно назвать долгожданной, ведь наша армия ожидала создания отечественной роботизированной бронетехники еще в 2018 году.Впервые речь о них зашла в 2016 году. Тогда бывший начальник автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шевченко анонсировал создание беспилотного варианта Т-14 «Армата» к 2018 году. Он заявлял, что главной особенностью новой российской роботизированной бронетехники станет открытая цифровая архитектура, что бы это ни означало.Собственно, «Арматы» не поступили еще на вооружение не только в беспилотном, но и в обычном виде. Они пока что проходят испытания, одним из этапов которых и стал безэкипажный вариант.Узнав об испытаниях в таком формате, некоторые подумали, что теперь все Т-14 пойдут в войска в беспилотном варианте. Дескать, потому и не поступали эти танки на вооружение, что их решили не делать в обычном исполнении, а выпускать только беспилотными.Но могут ли безэкипажные танки полностью заменить традиционные?Конечно, трудно оспорить факт, что беспилотная техника позволяет не подвергать риску жизни и здоровье экипажей, а это огромное и неоспоримое преимущество. Вопрос в другом: способны ли они справляться с задачами, которые по плечу обычным танкам?Прежде всего, следует уточнить, что именно подразумевается под беспилотной бронетехникой. Ведь это может означать как роботизированные танки, так и дистанционно управляемые.Полностью роботизированный танк сделать и сложно, и дорого. Ведь он должен обладать искусственным интеллектом, способным самостоятельно решать тактические задачи в автономном режиме без вмешательства человека. Кроме того, он должен продолжать бесперебойно функционировать в том числе и в условиях боя, когда по танку стреляют и даже иногда попадают.Что касается бронетехники, управляемой дистанционно, то тут проявляется другая проблема. Дело в том, что оператор должен находиться достаточно близко, чтобы иметь возможность воздействовать на боевую машину, но при этом не очутиться в зоне поражения. При этом надо учитывать, что танк – это не стационарный объект, он перемещается с высокой скоростью и обладает отличной проходимостью.Собственно, воздушная беспилотная техника в мире более развита, чем наземная. Поэтому ее применение способно подсказать некоторые пути, по которым может развиваться безэкипажная бронетехника. В качестве примера вспомним совместный полет истребителя Су-57 и БПЛА «Охотник». В этом случае управление беспилотником велось с борта пилотируемого истребителя.Не исключено, что так же могут поступить и с бронетехникой. Например, можно взять одну управляемую экипажем бронированную боевую машину с оператором на борту, который будет координировать и направлять действия группы из нескольких беспилотных танков.Испытания Т-14 без экипажей не обязательно означают, что именно эти танки и поступят на вооружение для беспилотного использования. Ведь это может быть просто исследованием, наработкой опыта и т.д. Не исключено, что в качестве беспилотников задействуют другую бронетехнику, например, более дешевые Т-72.Ясно одно: говорить о полной замене традиционных танков на беспилотные некорректно. Думаю, этого не произойдет. А вот проработать варианты боевого взаимодействия безэкипажных и традиционных танков, наверное, стоило бы. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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