Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова

Сатановский прокомментировал возвращение Серебрякова в Россию. "Если бы он не говорил гадостей о России, уехав в Канаду, никто бы слова про него не сказал", - отметил политолог.

Политолог Евгений Сатановский назвал причину, по которой критиковавший Россию актёр Алексей Серебряков вернулся на родину из эмиграции. По мнению эксперта, вернувшийся артист представляет из себя пример неполной или частичной эмиграции.

Политолог отметил, что это распространённый тренд, когда люди предпочитают жить несколько месяцев на родине, а зимой уезжать в более тёплые страны. Проблемы начинаются, когда такие люди после отъезда начинают критиковать свою Родину.

Вот Серебряков уехал и вернулся. Если бы он не говорил гадостей о России, которые озвучил, уехав в Канаду, никто бы слова про него не сказал,

- сказал Сатановский в эфире Vera Radio Canada.

Напомним, что Серебряков переехал в Канаду в 2012 году. А в 2018 году в интервью блогеру Юрию Дудю назвал "национальной идеей" России "силу, наглость и хамство". В России это справедливо было расценено как оскорбление.