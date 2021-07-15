«Стоимостью более 2 млрд рублей»: ФТС выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти на Украину

Федеральная таможенная служба в ходе проверки зафиксировала факт незаконной перевозки из России на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд руб. Отмечается, что танкер Altai загрузился в Новороссийске, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста, но направился в украинский Южный, где и выгрузил нефть. При этом соответствующую задачу перед капитаном судна поставила компания-оператор, зарегистрированная в Великобритании. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Федеральная таможенная служба России сообщила о выявлении незаконного перемещения нефти на Украину через Новороссийск. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, речь идёт о контрабанде 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей.

«В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера Altai, после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти, при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт Южный (Украина), где осуществил выгрузку товаров в нарушение запрета», — говорится в сообщении.

Таким образом, был нарушен правительственный запрет на вывоз из России сырой нефти на территорию Украины.

Было установлено, что капитан танкера заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину от представителя компании-оператора, которая зарегистрирована в Великобритании. Также ему было дано указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза.

«Центральной энергетической таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», — пояснили в ФТС.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, со штрафом в размере 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT заметил, что контрабанда нефтепродуктов на Украину — прибыльный бизнес для местных граждан на фоне введённого Россией летом 2019 года запрета на экспорт этой продукции.

«Подобные поставками занимается частный бизнес, на Украине всё частное. Люди перестали зарабатывать, поэтому ищут лазейки. Контрабанда, не контрабанда, им без разницы. На Украине они договорятся со всеми, с кем нужно», — пояснил он.

Новороссийский морской торговый порт

РИА Новости

© Максим Блинов

Напомним, что 22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

«Правительству РФ определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа», — говорилось в документе.

18 апреля 2019-го Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра сообщил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты», — говорил тогдашний глава кабмина.

Как указывалось в постановлении правительства России, при получении разрешения от Минэкономразвития РФ на Украину можно будет поставлять уголь и продукцию угольной промышленности, бензины, дизельное топливо, а также сжиженные газы.

В нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» подчёркивали, что подобное решение может привести к коллапсу экономики и несёт угрозу безопасности Украины.

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике», — говорилось в заявлении.

31 мая в преддверии вступления в действие постановления правительства России о запрете запрета поставок угля, нефти и нефтепродуктов на Украину тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ответные российские ограничительные меры создадут Киеву трудности.

«Есть проблемы, связанные с действиями Российской Федерации, ограничительными мерами, которые будут внедрены с 2 июня, то есть через два дня. Это, возможно, создаст серьёзные вызовы для Украины. Мы должны быть к этому готовы», — говорил он.