«Стоимость перевозки снизится в среднем на 30—50%»: первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

Уже 30 июня по Крымскому мосту начнётся движение грузовых поездов. Первые два состава выдвинутся навстречу друг другу. В сторону материковой части России направится поезд с крымской продукцией, тогда как по направлению к полуострову выдвинется состав с промышленными товарами. Глава Минтранса Евгений Дитрих полагает, что старт движения грузовых поездов позволит сократить стоимость перевозки основных товаров на 30-50%. В Совфеде отмечают, что запуск грузовых поездов знаменует полное восстановление сообщения между Крымом и материковой Россией.

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся 30 июня, сообщил инфоцентр. Первыми станут два состава, которые проследуют навстречу друг другу.

«30 июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», — сообщает инфоцентр.

В сторону материковой части России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Во встречном направлении в сторону Крыма будет двигаться состав с цистернами с бензином, полувагонами с удобрениями, зерновозами, цементовозами, а также платформами, гружёными рельсами.

Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России стартовало в декабре 2019 года. С того момента поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

Как отметил генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский, железнодорожная часть моста в Крым готова к росту трафика.

«Дорога построена с запасом прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом. Масса каждого состава может достигать 7,1 тыс. тонн», — цитирует Островского инфоцентр.

Глава российского Минтранса Евгений Дитрих указал на важность открытия грузовых перевозок с полуострова и обратно. Министр отметил, что речь идёт о новом шаге на пути экономического развития Крыма.

«Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50%», — сказал он.

Ожидается, что запуск грузовых поездов позволит нарастить объёмы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.

Комментируя старт движения грузовых поездов через Керченский пролив, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это событие точкой в восстановлении сообщения между Крымом и материковой Россией.

«До этого мы восстанавливали сообщение постепенно за счёт паромов и самолётов. Но когда был построен мост, мы сразу поняли, что это самая важная часть инфраструктуры. Транспортная блокада полностью прорвана. Это важное для нас событие. Оно создаёт хорошие возможности для выравнивания экономики между Крымом и другими региона России», — сказал сенатор в беседе с RT.

Он выразил надежду, что движение грузовых поездов позволит снизить цены на ряд товаров на полуострове и сделать продукцию крымского производства более конкурентоспособной.

В свою очередь, крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что полуостров в полном объёме чувствует улучшения, связанные с запуском в эксплуатацию моста через Керченский пролив. Он согласился с утверждением, что запуск грузовых поездов является завершающей точкой процесса обеспечения грузоперевозок между полуостровом и материком.

«Крым очень ждал этого события, поскольку мы понимаем, что те объёмы грузов, которые сегодня доставляются на полуостров, приходят нам путём автосообщения, что не позволяет делать это в больших объёмах. А вот запуск грузового железнодорожного сообщения серьёзно повлияет на количество», — сказал Ганжара.

Эксперт также выразил уверенность, что запуск движения грузовых поездов окажет влияние на экономическую жизнь Крыма.

«Мы ожидаем понижения стоимости ряда групп товаров. Крымский мост окончательно завершает этап логистической интеграции полуострова в материковую часть России», — подытожил Ганжара.

Отметим, что ранее власти полуострова рассказали об интересе туристов к летним поездкам в Крым по железной дороге. По данным Министерства курортов и туризма полуострова, к настоящему времени распродано уже более 40 тыс. билетов на летние поезда.

Эту информацию подтвердил оператор пассажирских поездов в Крым, компания «Гранд Сервис Экспресс», сообщает ТАСС. Более того, в компании не исключают запуска дополнительных маршрутов.

Пока речь идёт о поездах, которые будут курсировать между городами Крыма. В компании также приняли решение запустить несколько новых маршрутов, в том числе поезда, связывающие Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, составы пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию.