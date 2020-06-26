Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / В России

«Стоимость перевозки снизится в среднем на 30—50%»: первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

26 июня 2020, 20:55  •  29 • В России
Уже 30 июня по Крымскому мосту начнётся движение грузовых поездов. Первые два состава выдвинутся навстречу друг другу. В сторону материковой части России направится поезд с крымской продукцией, тогда как по направлению к полуострову выдвинется состав с промышленными товарами. Глава Минтранса Евгений Дитрих полагает, что старт движения грузовых поездов позволит сократить стоимость перевозки основных товаров на 30-50%. В Совфеде отмечают, что запуск грузовых поездов знаменует полное восстановление сообщения между Крымом и материковой Россией.
 
© most.life
 

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся 30 июня, сообщил инфоцентр. Первыми станут два состава, которые проследуют навстречу друг другу.

«30 июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», — сообщает инфоцентр.

В сторону материковой части России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Во встречном направлении в сторону Крыма будет двигаться состав с цистернами с бензином, полувагонами с удобрениями, зерновозами, цементовозами, а также платформами, гружёными рельсами.

Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России стартовало в декабре 2019 года. С того момента поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

Как отметил генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский, железнодорожная часть моста в Крым готова к росту трафика.

«Дорога построена с запасом прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом. Масса каждого состава может достигать 7,1 тыс. тонн», — цитирует Островского инфоцентр.

Глава российского Минтранса Евгений Дитрих указал на важность открытия грузовых перевозок с полуострова и обратно. Министр отметил, что речь идёт о новом шаге на пути экономического развития Крыма.

«Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50%», — сказал он.

Ожидается, что запуск грузовых поездов позволит нарастить объёмы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.

Комментируя старт движения грузовых поездов через Керченский пролив, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это событие точкой в восстановлении сообщения между Крымом и материковой Россией.

«До этого мы восстанавливали сообщение постепенно за счёт паромов и самолётов. Но когда был построен мост, мы сразу поняли, что это самая важная часть инфраструктуры. Транспортная блокада полностью прорвана. Это важное для нас событие. Оно создаёт хорошие возможности для выравнивания экономики между Крымом и другими региона России», — сказал сенатор в беседе с RT.

Он выразил надежду, что движение грузовых поездов позволит снизить цены на ряд товаров на полуострове и сделать продукцию крымского производства более конкурентоспособной.

В свою очередь, крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что полуостров в полном объёме чувствует улучшения, связанные с запуском в эксплуатацию моста через Керченский пролив. Он согласился с утверждением, что запуск грузовых поездов является завершающей точкой процесса обеспечения грузоперевозок между полуостровом и материком.

«Крым очень ждал этого события, поскольку мы понимаем, что те объёмы грузов, которые сегодня доставляются на полуостров, приходят нам путём автосообщения, что не позволяет делать это в больших объёмах. А вот запуск грузового железнодорожного сообщения серьёзно повлияет на количество», — сказал Ганжара.

Эксперт также выразил уверенность, что запуск движения грузовых поездов окажет влияние на экономическую жизнь Крыма.

«Мы ожидаем понижения стоимости ряда групп товаров. Крымский мост окончательно завершает этап логистической интеграции полуострова в материковую часть России», — подытожил Ганжара.

Отметим, что ранее власти полуострова рассказали об интересе туристов к летним поездкам в Крым по железной дороге. По данным Министерства курортов и туризма полуострова, к настоящему времени распродано уже более 40 тыс. билетов на летние поезда.

Эту информацию подтвердил оператор пассажирских поездов в Крым, компания «Гранд Сервис Экспресс», сообщает ТАСС. Более того, в компании не исключают запуска дополнительных маршрутов.

Пока речь идёт о поездах, которые будут курсировать между городами Крыма. В компании также приняли решение запустить несколько новых маршрутов, в том числе поезда, связывающие Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, составы пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 12:25
«Сигнал элитам»: нельзя быть чиновником в России и владеть виллой за границей
26 июня 2020, 00:25
Все попытки повторного голосования по Конституции будут пресекаться
26 июня 2020, 12:25
Эксперт: «Изменение цен на нефть не поможет Порошенко вернуть Крым»
26 июня 2020, 02:25
Выходит в свет специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Наша Конституция»
26 июня 2020, 13:25
Названа дата, когда Путин обратится к россиянам по голосованию о поправках к Конституции
26 июня 2020, 15:25
Захар Прилепин: Мы получаем выплаты через Госуслуги и живем в соцсетях. А как что не нравится, кричим про цифровой концлагерь
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
22 июня 2020, 23:00
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.