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Стоимость — не менее 25 млн рублей: СКР добивается осмотра затонувшего судна «Онега» с помощью подводных аппаратов
13 июня 2021, 15:00 • 206 • В России
Следственный комитет планирует с помощью телеуправляемых аппаратов провести подводный осмотр затонувшего рыболовного судна «Онега». В результате трагедии, которая произошла 28 декабря 2020 года, погибли 17 рыбаков. Как пояснили RT в Северо-западном управлении на транспорте СК, без исследования траулера следствие не сможет сделать выводы о причинах инцидента. По оценкам специалистов, операция обойдётся ведомствам в 25 млн рублей.
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Следственный комитет намерен провести обследование затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна «Онега» с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. Об этом сообщили RT в Северо-западном следственном управлении на транспорте СКР, расследующем дело о крушении траулера, в результате которого погибли 17 человек. По словам представителей ведомства, соответствующие ходатайства уже направлены в Морскую спасательную службу и Министерство транспорта, которое должно решить вопрос финансирования операции.
«В июне представители следственного комитета и Минтранса встретились на совещании, чтобы обсудить вопрос финансирования подводных исследований. Пока конкретного ответа от Минтранса мы не получили», — рассказали в пресс-службе следственного управления.
«Следствие не рассматривает вариант того, что модель судна восстановят с помощью компьютерных технологий: технически траулер был переделан, и с точностью восстановить его виртуально невозможно», — добавили в следственном управлении.
Показания свидетелей
Рыболовное судно «Онега» затонуло рано утром 28 декабря. Как следует из отчёта Госморречнадзора, в тот день высота волн достигала трёх метров. Экипаж вытаскивал снасти с рыбой, когда судно накренилось на правый борт, но в исходное положение не вернулось. На палубу рыбцеха, а затем и в помещение, где находились каюты, хлынула вода.
«В течение короткого промежутка времени судно затонуло и люди оказались в воде», — говорится в отчёте.
После трагедии СК возбудил уголовное дело по статье ч.3 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».
У Елены Шевцовой на борту затонувшего судна находился 26-летний сын Юрий.
«Единственное, что даёт нам смысл жить, — это надежда добиться наказания за то, что произошло. Все родственники погибших хотят знать, что стало причиной затопления судна», — говорит Елена.
Однако пока, по словам Елены, обвиняемых в этом деле нет. Также до сих пор не сделаны судебно-судоводительская и техническая экспертизы, потому что без осмотра судна их невозможно провести.
«Все знают, что судно было в неисправном состоянии, но по документам оно будто бы только с конвейера сошло! В прошлом году с августа по конец октября судно стояло в ремонте, потому что было технически неисправно. Я разговаривала с моряками, которые ходили на этом судне раньше, они рассказывали, что у траулера уже были серьёзные конструктивные изменения. Этих людей потом опрашивали как свидетелей в рамках следствия», — говорит Елена.
«Перед последним рейсом боцман и несколько матросов сошли с судна из-за его плохого технического состояния, — рассказывает Людмила Тимербаева, которая в этой трагедии тоже потеряла сына. — Поэтому мой сын попал на «Онегу» в последний момент: ему предложили подработать, и он заменил одного из тех, кто списался на берег».
Собеседница предоставила в распоряжение RT видео с борта «Онеги», снятое одним из моряков в последнем рейсе. На ролике, по её словам, видно, что на судне между рыбным цехом и палубой нет водонепроницаемой двери. Поэтому, по мнению женщины, судно ушло на дно в считанные минуты.
«Когда на палубу попала волна, то она сразу попала в жилые помещения, произошло более быстрое затопление. Если бы на судне были водонепроницаемые двери, то оно, возможно, продержалось бы на плаву не три минуты, а 20, и у людей было бы время спастись, надеть гидрокостюмы», — считает мать погибшего матроса. Женщина говорит, что это видео также передано в СК как доказательство того, что на судне нарушались правила безопасности.
25 миллионов за осмотр
Сейчас по делу о крушении «Онеги» потерпевшими признаны 17 человек — родственники погибших. Они писали обращения в Администрацию президента РФ, правительство, МЧС, Министерство транспорта и Генеральную прокуратуру с просьбой организовать подъём «Онеги.
Однако, по мнению специалистов, поднять судно фактически невозможно. Только осмотр траулера на дне будет стоить не менее 25 млн рублей.
«Из-за большой глубины к «Онеге» не смогут спуститься водолазы, исследовать судно можно только с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА)», — поясняет RT помощник руководителя по связям со СМИ Морской спасательной службы Андрей Малов.
По его словам, для доставки аппаратов на место крушения нужно специализированное судно, но в данный момент оно занято на другом проекте в Балтийском море.
«Спецсудно, которое перевозит ТНПА, потребляет в сутки около 20 тонн дизельного топлива, то есть один день его работы стоит около миллиона рублей. Приход судна из Балтики в Мурманск займёт примерно 10 суток, ещё трое суток судно будет идти к району крушения «Онеги». Неясно, сколько времени займёт сам поиск судна на дне, — пояснили в Морспасслужбе. — Мы знаем только примерный район, где затонуло судно, и что сейчас оно лежит на глубине около 130 метров».
Родные рыбаков всё-таки надеются, что останки кого-то из погибших смогут поднять со дна. Пока же у семей нет места, куда они могут прийти, чтобы почтить память своих погибших мужей, братьев и сыновей.
Сейчас Людмила Тимербаева вместе с другими семьями добивается того, чтобы в Мурманске установили плиту с именами погибших на «Онеге» моряков. Сейчас они записаны только в книге, которая хранится в музее на территории мемориала «Морякам, погибшим в мирное время».
«Сначала в администрации города нам предлагали поставить памятник без указания имён. Но после того, как мы обсудили проблему с представителями администрации, появилась надежда на то, что на территории мемориала поставят табличку с именами наших родных, — говорит Тимербаева. — Мы хотим, чтобы эта трагедия запомнилась людям, чтобы старший комсостав, капитаны, судовладельцы знали, что они ответственны за свои экипажи, чтобы такие ошибки больше не повторялись».
26 июня их семьи выйдут в Кольский залив, чтобы бросить в воду венки в память о рыбаках. 28 июня исполнится ровно полгода со дня трагедии — тогда 17 пропавших без вести рыбаков официально признают погибшими.
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