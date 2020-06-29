Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько мет...
Главная / В мире

Сточные воды Барселоны пролили свет: Коронавирус завезли в Европу ещё год назад?

29 июня 2020, 16:00  •  29 • В мире
Согласно анализам сточных вод Барселоны, коронавирус завезли в Европу более года назад. Это может пролить свет на распространение инфекции COVID-19.
Новый коронавирус мог появиться на территории Европы ещё весной 2019 года. Об этом сообщили сотрудники Университета Барселоны
Учёные изучили образцы сточных вод Барселоны, которые были взяты в период с января по декабрь 2019 года. И коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен только в пробе от 12 марта 2019 года.
По мнению специалистов, испанский город является крупным туристическим и деловым центром, через который проходит большое количество людей. Не исключено, что переболевшим до начала пандемии ставили диагноз грипп.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 12:00
На издевательства американцев над С-400 Баранец ответил конкретным предложением
29 июня 2020, 09:00
"Это новое чудо света!": Иностранцам показали 244 станции московского метро за три минуты
29 июня 2020, 09:00
Уставшие от толерантности британцы оценили поправки в Конституцию РФ: "Успеха вам, президент Путин"
29 июня 2020, 12:00
Баранец о дымящихся русских С-400 и победе США: "Пацана ещё не били..."
29 июня 2020, 01:55
«Очевидный фейк»: зачем в СМИ разжигается истерия вокруг «заказанных Россией убийств» военных США в Афганистане
29 июня 2020, 12:00
Неонацистами Балтии заинтересовались в Европоле
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизв...
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого ...
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 11:00
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
22 июня 2020, 19:00
Лидеры Европы отказываются ехать на Парад Победы в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.