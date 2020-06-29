Сточные воды Барселоны пролили свет: Коронавирус завезли в Европу ещё год назад?

Новый коронавирус мог появиться на территории Европы ещё весной 2019 года. Об этом сообщили сотрудники Университета Барселоны

Учёные изучили образцы сточных вод Барселоны, которые были взяты в период с января по декабрь 2019 года. И коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен только в пробе от 12 марта 2019 года.

По мнению специалистов, испанский город является крупным туристическим и деловым центром, через который проходит большое количество людей. Не исключено, что переболевшим до начала пандемии ставили диагноз грипп.