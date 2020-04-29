«Сто тысяч тонн международной дипломатии» и суда-беспилотники

США оптимизируют структуру военно-морского флота, считая, что будущее за морскими роботами

Пентагон решил вывести из состава ВМФ два авианосца и «заморозить большой надводный боевой флот эсминцев и крейсеров», сообщает Defense News. Авианосцев в американском флоте останется 9 вместо 11, упор будет сделан на создание флота беспилотных надводных судов.

Это часть проводимой Пентагоном реорганизации ВМФ и, как поясняет министр обороны США Марк Эспер, акцент на беспилотных технологиях делается ввиду того, что они «могут быть легче пожертвованы в конфликте». Новую структуру военного флота должны окончательно утвердить летом.

Однако отказываться от авианосцев вообще и пускать их на металлолом американцы не собираются. «Эти корабли очень важны сами по себе, – говорит Марк Эспер. – Они демонстрируют американскую мощь, престиж, привлекают внимание людей…. Они дают нам большие возможности».

Высказался в прошлом году по поводу этих громадных кораблей и тогдашний посол США в РФ Джон Хантсман, посетивший авианосец «Авраам Линкольн»: «Каждый из авианосцев, действующих в Средиземном море в настоящий момент, представляет собой сто тысяч тонн международной дипломатии. Дипломатические коммуникации и диалог в сочетании с той мощной защитой, которую обеспечивают эти корабли, призваны продемонстрировать России, что, если она действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами, ей необходимо прекратить дестабилизирующие действия во всем мире».

Хантсману ответил тогда заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков: «Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией. Потому что в этом случае победителей не будет, и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире. Мы сожалеем, что посол США в России сделал такое заявление».

По данным Defense News, количество крейсеров и эсминцев в ВМФ США останется на нынешнем уровне – около 90 кораблей. К ним добавятся суда меньшего водоизмещения. Сейчас в составе ВМС США 20 фрегатов – кораблей прибрежной зоны, их флот собираются довести до 55-70 единиц. А главное нововведение – массовое применение малоэкипажных или безэкипажных систем. Американцы считают, что будущее за морскими роботами, и планируют к 2030-му иметь более 350 надводных дронов.

Начальник Военно-морских операций адмирал Майкл Гилди признал, что США больше не могут получать достаточно боевых кораблей стоимостью в 2 млрд. долларов, чтобы бороться против потенциального противника, который производит высокоскоростные платформы. «Мы должны изменить способ нашего мышления», – сказал американский адмирал.

Способ мышления меняется у американцев и потому, что в 2022 году на вооружение российского ВМФ поступает гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон». Дальность её полёта превышает радиус действия палубных самолётов американских авианосцев, а скорость этой ракеты делает её неуязвимой для американских ПВО.

Возможности «Циркона» описывает американское издание The National Interest: «Гиперзвуковая ракета «Циркон», предположительно, – пишет издание, – является усовершенствованным вариантом Р-880 «Оникс»… Хотя «Циркон» и не имеет ядерной боеголовки, это совершенно неважно в контексте возможностей данного оружия… Путешествие на скорости в 5 Махов генерирует так много кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка может без труда проделать большую дыру в авианосце. Кроме того, гиперзвуковые ракеты невероятно сложно перехватить. За счет маневренности их практически невозможно сбить».

Мнение о том, что развитие ракетных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снижает эффективность гигантских авианосцев, подтверждает в The National Interest и военный эксперт Майкл Пек, рассуждающий в контексте возможного вооружённого столкновения США и России. По его словам, Россия очень серьёзно продвинулась в вопросах развития ракетного вооружения: «Огромное судно стоимостью несколько миллиардов долларов, даже без учета авиации на нем, может быть поражено ракетой за пару миллионов. Это говорит о том, что подобные мощности США и Великобритании совершенно неэффективны в конфликте с РФ».

Что касается российских РЭБ, о них напоминает история с американским эсминцем «Дональд Кук», который в апреле 2014 года вошёл в Чёрное море с целью демонстрации силы. Корабль был оснащён крылатыми ракетами «Томагавк», способными нести ядерные заряды. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24, имевший под фюзеляжем контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», сблизился с эсминцем, выключил радар американского корабля, боевые управляющие цепи, системы передачи данных. После этого Су-24 сымитировал ракетную атаку на ослепший и оглохший корабль. Потом ещё одну и ещё – всего 12 раз. Когда бомбардировщик улетел, «Дональд Кук» поспешно направился в румынский порт приводить нервы экипажа в порядок. Потом в СМИ появились сообщения о том, что 27 американских моряков написали рапорты об увольнении с флота...