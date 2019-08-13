Сто лет побед воздушно-космического флота России

Автор:

Покровский Александр

Первая русская авиационная часть была рождена 12 августа 1812 года приказом №397 о создании Штата воздухоплавательной части Генерального штаба. Сегодня страна отмечает ставший уже традиционным праздник военных лётчиков.





Поздравляем военных авиаторов, посвятивших свою жизнь защите мирного неба страны, с Днём Военно-воздушных сил! #Минобороны #МинистерствоОбороны #армия #армияроссии #ввс #деньввс #airforce #вкс #aerospaceforces pic.twitter.com/FhnJafIuBd Сегодня исполняется 107 лет со дня создания Военно-воздушных сил!Поздравляем военных авиаторов, посвятивших свою жизнь защите мирного неба страны, с Днём Военно-воздушных сил! #Минобороны #МинистерствоОбороны #армия #армияроссии #ввс #деньввс #airforce #вкс #aerospaceforces pic.twitter.com/FhnJafIuBd

История побед

Как и положено по таким датам, оглянемся на историю. И обнаружим в ней поразительную картину: несмотря на сложную, с потерями и отступлениями биографию, с 1910 года, когда имперское правительство закупило первые самолёты во Франции, русская военная авиация не знала ни одного поражения! Да, она, бывало, проигрывала бои и страдала в ходе революций и либеральных реформ, но в стратегическом плане не потерпела ни одного поражения, а в историческом — шла от победы к победе!

Легко в этом убедиться.

В том же 1910 году в России началось создание и собственных самолётов. И сразу же страна пошла собственным, оригинальным путём, за три года сделав могучий рывок. Уже в 1913 году легендарный Игорь Сикорский построил первый четырёхмоторный биплан «Русский витязь».

Четырёхмоторный биплан «Русский витязь». Фото: www.globallookpress.com

В феврале 1914 года с русского аэродрома взлетел первый в мире пассажирский самолёт. Ну а приоритет в создании самых больших и самых надёжных стратегических бомбардировщиков у России никто не мог отнять вплоть до той поры, когда она ухнула в пропасть революции и гражданской войны. Во всяком случае, знаменитый бомбардировщик «Илья Муромец» относился к самым несбиваемым в мире. За три года и 400 самолёто-вылетов в Первой мировой войне был потерян в бою всего один такой самолёт. И при этом «Муромцы» умудрились сбить 12 вражеских истребителей!

Это была первая стратегического уровня победа русской авиации. Но первого в мире русские лётчики совершили немало: первая замкнутая петля в вертикальной плоскости — петля Нестерова, что заложила основы высшего пилотажа, — первый воздушный таран, первый ночной таран, первые полёты в высоких широтах, первая посадка на Северный полюс и так далее.

Победы важные и победа историческая

Несмотря на раны и потери Гражданской войны (одна лишь эмиграция Игоря Сикорского стала потерей эпической), русские военно-воздушные силы уже к 1930 годам стали одними из современнейших и успешных на планете, опираясь при этом на собственную конструкторскую и промышленную базу. В советской России производилась вся линейка авиационной техники: истребители, разведчики, тяжёлые и дальние бомбардировщики. Достаточно сказать, что многие тогдашние мировые рекорды по дальности полётов, включая чкаловский перелёт через Северный полюс, были совершены на военных машинах.

Фото: www.globallookpress.com

Дальше были две победы над вполне передовой по тем временам японской авиацией — в боях над Китаем и в конфликте на Халхин-Голе.

Да, новые потери — их можно оправданно назвать и катастрофическими — русская авиация понесла в 1941 году и вообще в ходе Великой Отечественной войны. Однако германским интервентам, действительно знавшим толк в воздушной войне и обладавшим лучшим по сравнению с нашим первоначальным авиационным парком, не удалось добиться главного: разгромить советские ВВС.

Да, мальчишки, наскоро обученные по программе «взлёт — посадка», погибали сотнями в боях с гитлеровскими асами, но погибали, выбивая этих асов из состава люфтваффе. Навсегда. И уже в 1943 году превосходство советской авиации было возвращено, а далее стало неоспоримым. А вот немецкая оказалась разгромлена в лоскуты: за более чем 3,1 самолёто-вылетов советские ВВС уничтожили в воздушных боях и на аэродромах 57 тысяч самолётов врага!

Это ещё одна стратегическая победа русских лётчиков.

Дутые американцы

Пересев после войны на реактивные самолёты, они череду своих побед продолжили. После того как была снята секретность с операций советских ВВС во время войны в Корее в 1950-1953 годах, оказалось, что хвастливые реляции американцев ничего не стоили! Точнее, их надо было понимать с точностью до наоборот: наши ссадили с неба в разы больше американцев, которые после ряда катастрофических разгромов просто перестали залетать в зоны ответственности русских истребителей. Не помогла ни мощь «воздушных крепостей», ни совершенство реактивной техники.

Победа? Да, безусловно!

Ещё одна победа может даже показаться парадоксальной. Мелочь, конечно: в учебном полёте над Польшей забарахлил мотор «МиГа», пилот поторопился катапультироваться, но самолёт как-то выправился и долетел… аж до Бельгии! И упал, только выработав всё топливо. Фурор в среде западных военных был огромным: русский самолёт преодолел незамеченным все хвалёные системы ПВО, стоящие в Западной Германии, на передовой, можно сказать, тогдашнего военного противостояния. Во-первых, оценить качество русской техники. Во-вторых, оценить качество противолокационной защиты. В-третьих, представить себе, во что обратят оборону НАТО хотя бы пара сотен таких «невидимок» в управляемом режиме…

Развал и вновь подъём

Да, потом был ещё один развал, произошедший в первой половине 1990-х годов. Больше трети — более 3400 самолётов, включая 2500 боевых — остались на временно утерянных Россией территориях вместе с самой совершенной аэродромной сетью на Западном стратегическом направлении. Про налёт пилотов в 10-12 часов в год уже можно и не говорить…

Однако и в этих условиях русские военно-воздушные силы начали новое возрождение, новый подъём. Немало было, конечно, не самых продуманных реорганизаций, но сегодня по факту в ВВС включены авиационная составляющая, в том числе армейская авиация, соединения и части ПВО, силы воздушно-космической обороны. С 1 августа 2015 года эти объединённые структуры получили наименование — Воздушно-космические силы России.

Сегодня в составе ВКС, как и всегда ранее, полная линейка авиационной техники. Она включает более 800 истребителей, около 200 ударных самолётов фронтового звена, более 200 штурмовиков, больше 40 дальних и примерно 70 стратегических бомбардировщиков. И сопутствующий авиапарк — 400 военно-транспортных машин и самолётов-заправщиков, а также более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

И вполне ясно обозначившееся полное торжество ВКС в Сирии показывает ещё одну победу российской авиации. Она даже не в том, что её усилия в громадной мере обеспечили торжество правительственной сирийской армии над разнообразными террористами. Она опять в символах. В таких, в частности, как мирно-испуганное отворачивание американских самолётов в сторону, едва они видят на своих приборах, что захвачены в визир русским Су-27 или тем более Су-30. Понятно, что работает договор об избежании нежелательных инцидентов в воздухе. Но лётчики-то прекрасно знают, когда кто уходит в соответствии с бумагой, а когда — убегает с липкой лентой пота между лопатками…

Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock.com

Вот за это и поднимем тосты сегодня. Да, нашим лётчикам бывало трудно, бывало нестерпимо трудно и нестерпимо больно. Но за более чем уже столетнюю историю русской авиации в конечном итоге это от них удирал в поту и страхе противник. Или горел на земле.

И история русской авиации показывает, что у этого правила исключений нет.