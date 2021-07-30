Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / В мире

Сто долларов за укол: Минфин США сообщил об идее Байдена

30 июля 2021, 00:05  •  93 • В мире
В США намерены платить за вакцинацию от коронавируса по сто долларов.
В сообщении Минфина США говорится, что это предложение поступило от президента страны. 100 долларов, уточняется в релизе, станут дополнительным стимулом для граждан вакцинироваться.
В финансовом ведомстве уже заявили, что намерены помочь местным властям для реализации этой идеи.
Ранее с аналогичной идеей выступили власти Нью-Йорка. По словам мэра города, оплата по сто долларов "подсластит" вакцинацию для людей. Сообщалось, что выплаты для тех, кто сделает прививку, в Нью-Йорке начнутся с пятницы, 30 июля.
Примечательно, что в пресс-релизе мэрии говорилось и о других наградах, однако никаких подробностей, о чём идёт речь, не приводится. Сейчас в Нью-Йорке полную вакцинацию от COVID-19 прошли более 54% жителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






93
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 14:55
Погибших при вакцинировании уже 10 тысяч: Страшный урок Болгарии для России, Европы и всего мира
29 июля 2021, 12:10
Президент Литвы отверг возможность переговоров с Минском
29 июля 2021, 18:35
Онищенко обрушился на болгарского министра: "Нельзя такие вещи говорить"
29 июля 2021, 20:25
"Безработица? А чё такого?": Жительницу Канар возмутила борьба с COVID в Испании
29 июля 2021, 20:25
Ковид-коек в 4 раза меньше, чем нужно. Тайский чиновник признал катастрофу: "Говорю откровенно"
29 июля 2021, 23:05
Эвакуировано несколько отелей: как развивается ситуация с лесными пожарами в Турции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2021, 01:30
В Бельгии сообщили о реакции "русского экипажа" на иностранную прививку
23 июля 2021, 06:45
"Реваншиста" Кулебу осадили в Совфеде: "Видно, не понял"
24 июля 2021, 03:50
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
26 июля 2021, 21:50
"Пусть Европа сама бронирует": В Киеве выдвинули "Газпрому" условия по транзиту
25 июля 2021, 10:05
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "визг" из-за "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.