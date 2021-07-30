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Сто долларов за укол: Минфин США сообщил об идее Байдена
30 июля 2021, 00:05 • 93 • В мире
В США намерены платить за вакцинацию от коронавируса по сто долларов.
В сообщении Минфина США говорится, что это предложение поступило от президента страны. 100 долларов, уточняется в релизе, станут дополнительным стимулом для граждан вакцинироваться.
В финансовом ведомстве уже заявили, что намерены помочь местным властям для реализации этой идеи.
Ранее с аналогичной идеей выступили власти Нью-Йорка. По словам мэра города, оплата по сто долларов "подсластит" вакцинацию для людей. Сообщалось, что выплаты для тех, кто сделает прививку, в Нью-Йорке начнутся с пятницы, 30 июля.
Примечательно, что в пресс-релизе мэрии говорилось и о других наградах, однако никаких подробностей, о чём идёт речь, не приводится. Сейчас в Нью-Йорке полную вакцинацию от COVID-19 прошли более 54% жителей.
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