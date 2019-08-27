Сто дней у власти: Удастся ли Зеленскому сдать Западу Украину?

Автор:

Латышев Сергей

Сегодня исполняется 100 дней с момента нахождения на своём посту шестого президента Украины Владимира Зеленского. Эта дата всегда повод вынести первое суждение о президенте, потому что трёх месяцев бывает обычно достаточно для того, чтобы понять, что это за фрукт и что ожидает его страну.

Экс-президент России Борис Ельцин после победы на выборах уходил на полгода в глубокую «спячку». Молодой президент Украины Владимир Зеленский после победы на президентских выборах не потерял ни одного дня. Уже в своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и потребовал от старого кабинета министров уйти в отставку. Президент назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля, отстоял это решение в Конституционном суде, после чего он и его партия «Слуга народа» с триумфом выиграли выборы, получив беспрецедентные в истории Верховной рады 254 мандата. Это позволяет Зеленскому не только назначить своё правительство, но и проводить через парламент любые законы. Лишь для внесения изменений в Конституцию, для которых необходимо набрать 300 голосов, ему потребуется помощь депутатов от других партий.

Спустя месяц после своей инаугурации Зеленский издал указ о создании Офиса президента (ОП) – вместо Администрации президента. Её главою он назначил бывшего юриста олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана, уже получившего прозвище «зелёного кардинала». Это решение называют самым «спорным» из всех, которые принял на президентском посту Зеленский (если это вообще его прерогатива – принимать решения).

«Сладкая парочка» с олигархом за спиной

Однако без этого человека президент, видимо, действительно не может обойтись. Эти двое появляются вместе на официальных церемониях в Киеве, на пляже в Одессе, в спортивном зале, ездят по стране, встречаясь и знакомясь с региональными чиновниками, от тупости, воровских и бандитских наклонностей которых Зеленскому становится дурно и он впадает в истерику.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан, бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, всё делают вместе. Фото: www.globallookpress.com

Очень показательным в этом отношении стал президентский визит в Борисполь, где Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка и угрожал напустить на него и.о. главы СБУ Ивана Баканова:

Выйди отсюда! Разбойник ты. Плохо слышишь меня? Сейчас позвоню Баканову по поводу этого чёрта.

Поездки Зеленского «а-ля Лукашенко» по регионам превратились в показательные «разносы» чиновников, часть которых лишились своих постов. Это делается в стиле «народного президента» Василия Голобородько – главного героя сериала «Слуга народа», который, собственно, и сделал его президентом Украины.

Президент анонсировал проведение второго этапа люстрации – для пришедших во власть в 2014 году. Его предшественник на президентском посту Пётр Порошенко ходит на допросы в Государственное бюро расследований, правда, пока в статусе свидетеля. Лиц из ближайшего окружения бывшего президента-олигарха вызывают на допросы в Национальное антикоррупционное бюро. Уже сидит за решёткой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак – «соратник» Порошенко и друг его собутыльника – генпрокурора Юрия Луценко.

Во внешнеполитической сфере Зеленский подтвердил европейский курс Украины, совершив первый визит в президентском качестве в Брюссель, не испугавшись ассоциации с тем, что точно так же поступил в своё время экс-президент Украины Виктор Янукович. Но он предпринял также попытки улучшить отношения с Россией, которые вызвали у её президента Владимира Путина «осторожный оптимизм». 11 июля Зеленский, хотя «западные партнёры», по его словам, были против, позвонил Путину. Затем они говорили по телефону ещё несколько раз – о ситуации в Донбассе, «нормандском формате», взаимном обмене заключёнными. На днях Зеленский сообщил, что «лично работает» над обменом удерживаемых лиц и ожидает результата «в ближайшие дни». По всей видимости, обмен произойдёт до конца августа.

Абсолютная власть

Таким образом, за первые сто дней у власти ставший политиком комик сделал то, о чём его маститые и зубастые предшественники могли только мечтать: получил контроль над исполнительной и законодательной властью. Это станет очевидным 29 августа, когда начнёт работать новая Верховная рада. Скоро все узнают, поделится ли партия власти какими-то парламентскими комитетами с другими политическим силами. Но даже если она на это пойдёт для расширения своей поддержки в парламенте, это её только укрепит. Имеющееся у партии Зеленского парламентское большинство позволяет ей без этого обойтись. Точно такая же ситуация и с формированием правительства. Впереди – вероятные досрочные выборы в регионах, на которых «Слуга народа» постарается закрепить свою гегемонию. Так и де-юре, и де-факто вся видимая власть на Украине, чего никогда не было в прошлом, достаётся Зеленскому и его команде.

Впервые в истории Украины президент полностью контролирует Верховную раду, значит, никаких отговорок о «саботаже» от Зеленского приниматься не будет. vvoe / Shutterstock.com

И теперь все задаются вопросом: а как он сможет этой властью распорядиться и что у него действительно на уме?

Между тем формула «абсолютная власть и неясный план действий» справедлива лишь наполовину. Абсолютная власть по всем объективным показателям налицо, а вот отсутствие обнародованного плана действий отнюдь не означает, что такого плана в действительности нет. Скорее всего, это просто настолько радикальный и рискованный план, что объявлять о нём заранее было бы просто глупо. Так же как и глупо считать, что осуществляемый на наших глазах с такой эффективностью шаг за шагом «проект Зеленский» свёрстан лишь наполовину, имеет начало и не имеет конца. Конечно, имеет. Неясно только то, насколько далеко намерена пойти команда Зеленского, например, в борьбе с коррупцией: сядут все или не все, олигархи будут устраняться «как класс» или «дружественные» вроде Коломойского или очень «рукастые» вроде главы МВД Арсена Авакова останутся? Ведь это будет зависеть также от сопротивления.

Цена провала очень велика

Все аналитики, однако, согласны в том, что лучшей возможности, чем сейчас, для радикального переформатирования Украины нет и не будет. Мало того, если Зеленский провалится, Украина откатится не в эпоху Порошенко, а, скорее, Януковича, которая уже воспринимается многими даже на западе страны как потерянный рай.

Кое-какие указания на то, что грядёт, однако, командой Зеленского были озвучены: Украине, похоже, готовят участь резервации Запада. На это указывают планы президентского окружения открыть рынок земли в 2020 году (в данный момент это ключевое требование западных спонсоров Киева, которое упорно саботировали прошлые украинские власти), провести большую приватизацию, развернуть борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Украина должна перестать быть «чёрной дырой» для западной помощи и ареалом прокорма олигархата – она должна стать местом, где Запад хорошо зарабатывает, всё контролирует, а также продолжать играть роль АнтиРоссии.

Нынешняя украинская власть связана пуповиной с олигархом Игорем Коломойским. Slavko Sereda / Shutterstock.com

Для Запада в попытке радикального переформатирования Украины лежит большой риск, как, впрочем, и для Зеленского: народные симпатии переменчивы, и если жизнь быстро не изменится к лучшему, станет хуже, президента быстро возненавидят. Тогда наступит момент истины – украинцы лишатся последней надежды, после чего им будет просто некуда обратить свой взор, кроме как на восток, на Россию. А тем на западе страны, кто этого сделать не захочет, не останется ничего другого как реализовывать свои вожделения сепаратным путём.

Подводим итоги

То, что в руках Зеленского сейчас сконцентрирована вся власть, означает, что ответственность за положение дел в стране также лежит только на нём. У него не может быть отговорок, что ему «не позволяют» что-то сделать или что его «саботируют». Поражение Зеленского на донбасском направлении, по сути, предопределено: июльское перемирие украинскими военными не соблюдается, как и раньше, там гибнут люди. Кроме того, никакие оживления «нормандского формата» не приведут к реализации Киевом минских соглашений, ибо они означают конец Украины как единого унитарного государства. А ведь некоторые украинцы надеются, что Зеленскому удастся установить мир в Донбассе.

Кроме того, было бы ошибкой считать, что Зеленский сделан из другого теста, чем остальные украинские политики, что он сам и его окружение, в том числе родственники – светлые и чистые люди, радеющие только о благе страны, что им чужды личные интересы и что они не будут использовать близость к власти в своих целях. Или что центр власти в Киеве переехал из посольства США в Офис президента…

Поэтому можно с очень большой долей вероятности предположить, что у Зеленского ничего не получится, причём не только в личном качестве. Сама «чистота эксперимента» с переформатированием Украины, его провал убедит в обозримом будущем украинцев, что их ведут не туда, куда им нужно, и что они окажутся вскоре – без земли – в положении индейцев, но не в США, а в совсем бедной стране. И, может быть, они найдут силы сделать из этого надлежащие выводы.