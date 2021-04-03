Сто дней президентства Майи Санду

В Румынии считают, что Санду допустила две стратегические ошибки

В пятницу, 2 апреля, президент Молдовы Майя Санду опубликовала отчёт по итогам первых ста дней своего президентства. Называется отчёт, размещённый на отдельном одностраничном сайте, «‎3 приоритета. 44 действия»‎.

Как и следовало ожидать, документ представлен только на молдавском языке, русскоязычной версии нет, тогда как экс-президент Игорь Додон все свои сообщения публиковал и продолжает публиковать на двух языках, уважая треть своего русскоязычного населения.

Первым в списке «свершений» Майи Санду стоит вакцинация, которую она начала в стране вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом – первую партию вакцины Молдавия получила в подарок от соседней страны, это были 21600 доз вакцины AstraZeneca.

«Стоит отметить, что переговоры о передачи вакцины по линии COVAX, а также о гуманитарной помощи от Румынии вели бывший премьер Ион Кику и экс-президент Молдовы Игорь Додон. После их отставки данными вопросами занялось временное правительство. Поэтому данная заслуга скорее не Майи Санду, а кабмина Иона Кику»,

– уточняет интернет-издание «Эхо Молдовы».

Однако такое количество вакцины не способно изменить катастрофическую ситуацию с пандемией в стране.

Далее президент отмечает свой следующий успех – подписание финансового соглашения между Молдовой и ЕС, по которому страна получит грант на 15 млн евро, правда, денег пока нет, они будут «в ближайшее время» и «поддержат страну в борьбе с пандемией».

А про упущенную финансовую помощь со стороны Румынии в размере 60 млн евро – ни слова. Как ни слова и о том, что Санду не продлила беспошлинный экспорт молдавских товаров на рынки Российской Федерации, для этого следовало просто обратиться к России с просьбой. Но не обратилась. И это уже очень скоро и больно ударит по молдавским аграриям.

Ещё одна заслуга Майи Санду – это «выведение Молдавии из международной изоляции». В этом разделе перечислены зарубежные визиты президента Молдовы в Румынию, на Украину и в Брюссель, а также длинный перечень официальных лиц, с которыми Санду встречалась и разговаривала.

Особо здесь отмечен визит в Киев – «мне удалось восстановить отношения на уровне президентов с соседней страной после пяти лет заморозки в этом измерении». Будет ли Молдове большая польза от этого – неизвестно.

«Отметим, что Майя Санду скорее сменила вектор путешествий, заменив поездки в Россию на Европу. На момент сотого дня правления президент так и не посетила Москву, хотя необходимость (договориться о поставке вакцины «Спутник V») была острой»,

– комментирует президентский отчёт «Эхо Молдовы».

Далее в документе идёт речь об очистке государственных органов и обеспечении независимого правосудия – любимая тема молдавского президента.

Для этого было сделано очень много – Майя Санду обратилась к директору Национального центра по борьбе с коррупцией с просьбой «предпринять более активные усилия по борьбе с коррупцией в государственной системе».

А также сообщила, что уже начались обсуждения главных проблем, которые волнуют молдавское общество – это кража миллиарда, концессия аэропорта, контрабанда и коррупционные схемы.

Первые сто дней Майи Санду прокомментировали и в Румынии – социолог и геополитик Дан Дунгачиу сделал критические замечания, назвав две главные ошибки Санду за этот период.

«‎К сожалению, были допущены две серьёзные ошибки. Во-первых, присутствие неразберихи в планах после избрания Майи Санду президентом, что говорит о слабости и несостоятельности президента. Вторая стратегическая ошибка заключалась в том, что Майя Санду и её партия PAS дали понять всем бывшим соратникам – они настолько сильны, что им не нужна больше ничья помощь»,

– заявил в эфире Jurnal TV Дан Дунгачиу.