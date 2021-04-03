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Сто дней президентства Майи Санду

03 апреля 2021, 02:55  •  32 • Украина
В Румынии считают, что Санду допустила две стратегические ошибки
В пятницу, 2 апреля, президент Молдовы Майя Санду опубликовала отчёт по итогам первых ста дней своего президентства. Называется отчёт, размещённый на отдельном одностраничном сайте, «‎3 приоритета. 44 действия»‎.
Как и следовало ожидать, документ представлен только на молдавском языке, русскоязычной версии нет, тогда как экс-президент Игорь Додон все свои сообщения публиковал и продолжает публиковать на двух языках, уважая треть своего русскоязычного населения.
Первым в списке «свершений» Майи Санду стоит вакцинация, которую она начала в стране вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом – первую партию вакцины Молдавия получила в подарок от соседней страны, это были 21600 доз вакцины AstraZeneca.
«Стоит отметить, что переговоры о передачи вакцины по линии COVAX, а также о гуманитарной помощи от Румынии вели бывший премьер Ион Кику и экс-президент Молдовы Игорь Додон. После их отставки данными вопросами занялось временное правительство. Поэтому данная заслуга скорее не Майи Санду, а кабмина Иона Кику»,
– уточняет интернет-издание «Эхо Молдовы».
Однако такое количество вакцины не способно изменить катастрофическую ситуацию с пандемией в стране.
Далее президент отмечает свой следующий успех – подписание финансового соглашения между Молдовой и ЕС, по которому страна получит грант на 15 млн евро, правда, денег пока нет, они будут «в ближайшее время» и «поддержат страну в борьбе с пандемией».
А про упущенную финансовую помощь со стороны Румынии в размере 60 млн евро – ни слова. Как ни слова и о том, что Санду не продлила беспошлинный экспорт молдавских товаров на рынки Российской Федерации, для этого следовало просто обратиться к России с просьбой. Но не обратилась. И это уже очень скоро и больно ударит по молдавским аграриям.
Ещё одна заслуга Майи Санду – это «выведение Молдавии из международной изоляции». В этом разделе перечислены зарубежные визиты президента Молдовы в Румынию, на Украину и в Брюссель, а также длинный перечень официальных лиц, с которыми Санду встречалась и разговаривала.
Особо здесь отмечен визит в Киев – «мне удалось восстановить отношения на уровне президентов с соседней страной после пяти лет заморозки в этом измерении». Будет ли Молдове большая польза от этого – неизвестно.
«Отметим, что Майя Санду скорее сменила вектор путешествий, заменив поездки в Россию на Европу. На момент сотого дня правления президент так и не посетила Москву, хотя необходимость (договориться о поставке вакцины «Спутник V») была острой»,
– комментирует президентский отчёт «Эхо Молдовы».
Далее в документе идёт речь об очистке государственных органов и обеспечении независимого правосудия – любимая тема молдавского президента.
Для этого было сделано очень много – Майя Санду обратилась к директору Национального центра по борьбе с коррупцией с просьбой «предпринять более активные усилия по борьбе с коррупцией в государственной системе».
А также сообщила, что уже начались обсуждения главных проблем, которые волнуют молдавское общество – это кража миллиарда, концессия аэропорта, контрабанда и коррупционные схемы.
Первые сто дней Майи Санду прокомментировали и в Румынии – социолог и геополитик Дан Дунгачиу сделал критические замечания, назвав две главные ошибки Санду за этот период.
«‎К сожалению, были допущены две серьёзные ошибки. Во-первых, присутствие неразберихи в планах после избрания Майи Санду президентом, что говорит о слабости и несостоятельности президента. Вторая стратегическая ошибка заключалась в том, что Майя Санду и её партия PAS дали понять всем бывшим соратникам – они настолько сильны, что им не нужна больше ничья помощь»,
– заявил в эфире Jurnal TV Дан Дунгачиу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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