Сто дней президента Рамапосы

В июле Южную Африку посетит президент России В.В. Путин

Новый президент Республики Южная Африка Сирил Рамапоса недавно отметил первые сто дней своего правления. Демонизация бывшего президента Дж. Зумы в местных СМИ была столь сильна, что новость о его отставке вызвала в южноафриканском обществе эйфорию, получившую даже специфическое наименование «рамайфория» – по имени нового президента.

Рамапоса был триумфально принят парламентом, средствами массовой информации и реальными управляющими экономикой, которые по такому случаю даже повысили курс местной валюты (рэнда), чтобы продемонстрировать, что «экономика позитивно откликнулась на политические изменения в стране».

Каковы основные итоги первых ста дней нового президента?

Во-первых, произошли существенные изменения в составе правительства и других управляющих структур. Были назначены новые министры государственной безопасности, финансов, социального обеспечения, государственных предприятий, добывающей промышленности, иностранных дел и др. Был назначен новый руководитель «Ястребов» – спецслужбы по расследованию особо важных дел. Была произведена замена руководства ряда крупнейших государственных предприятий, прежде всего энергетической компании ЭСКОМ, авиакомпаний SA-Express и SA-Airlines, компании Denel.

Во-вторых, в Южной Африке принят ряд новых законов в социальной сфере. В частности, принят новый закон о минимальной заработной плате, которая теперь не должна быть менее 20 рэндов в час. С одной стороны, это очень маленькая сумма, с другой – она улучшает положение миллионов домашних работников, которые вынуждены работать лишь за пропитание. Многие получают сейчас всего 10 рандов в час. Кроме того, законом установлен минимум в 3500 рандов при 40-часовой рабочей неделе. Напомним, что в 2012 году более 40 рабочих на платиновых рудниках Марикана были расстреляны во время забастовки, главным требованием которой была зарплата в 12500 рэндов. То есть реальная ценность установленной минимальной зарплаты далека даже от прожиточного минимума, но в условиях почти 30%-ной безработицы это улучшит положение сотен тысяч работников. Принят и закон, предоставляющий обоим родителям 10-дневный отпуск при рождении ребёнка.

В-третьих, президент укрепил свои позиции в среде традиционной власти местных вождей. Эта власть в Африке очень сильна. В некоторых африканских странах правительственные мероприятия терпели неудачу именно по причине отсутствия поддержки со стороны традиционной власти. С такой проблемой придётся столкнуться и новому правительству Южной Африки, особенно в связи с проведением земельной реформы – многие местные вожди считают землю своей…

Первые сто дней президента Рамапосы принесли не только успехи… Так, население получило повышение налога на добавленную стоимость с 14 до 15 процентов (повышение налога объясняется необходимостью покрытия многомиллиардного дефицита бюджета). Для бедноты это ощутимо, ведь налог придётся платить за каждую покупку и касается он всех товаров. Южноафриканское общество характеризуется очень высокой степенью неравенства доходов. Десять процентов южноафриканцев владеют 90-95 процентами национального богатства, а одному проценту богатейших жителей принадлежит 50 процентов богатств страны. Тем не менее бюджетную дыру придётся закрывать самым бедным. Партнёры Африканского национального конгресса (АНК) по правительственной коалиции (Коммунистическая партия и федерация профсоюзов КОСАТУ) выступили резко против повышения налога, но их не услышали.

С начала июня резко повысились цены на бензин, достигнув рекордно высоких величин за всю историю. Это опять-таки коснётся каждого. Федерация профсоюзов Южной Африки КОСАТУ подвергла критике решение нового министра государственных предприятий о передаче крупнейшей энергетической госкомпании ЭСКОМ примерно десяти процентов производства электроэнергии частным производителям. При этом именно частный бизнес добивал государственную компанию, отказавшись выдавать ей кредиты. Лишь недавно созданный Банк развития (банк БРИКС) одобрил выдачу кредита ЭСКОМу.

Наконец, по последним данным статистического управления Южной Африки, в первом квартале 2018 года вместо ожидаемого роста экономики произошло её падение, причём заметное: на 2,2 процента. Самое глубокое падение испытали сельское хозяйство (минус 25 процентов) и добывающая отрасль (минус 20 процентов). Промышленность упала на 6,4%, строительство – на 1,9%. Экспорт упал на 16,5% , а импорт – на 6.5%. Падение в 2,2 процента – самое значительное за последние девять лет.

Несколько более удачным выглядит внешнеполитический дебют Рамапосы. Первый зарубежный визит президент нанёс в Британию, где встретился с королевой и представителями бизнеса, пообещавшими многомиллионные инвестиции. Инвестиции стали для С. Рамапосы главной экономической идеей или по крайней мере лозунгом. Поставлена задача привлечь 100 миллиардов зарубежных инвестиций, хотя, как известно, инвестиции делаются обычно под определённые условия. И эти условия обозначены весьма прозрачно. Так, рейтинговое агентство S&P Global заявило, что понизит рейтинг Южной Африки в случае принятия закона об экспроприации земли без компенсации. Принятие этого закона рассматривается как угроза монопольному владению белыми фермерами лучшими землями; многие из этих белых имеют британское (и другое иностранное) гражданство. В СМИ нагнетаются страсти по поводу «геноцида» белых фермеров, а власти Австралийского союза даже предложили белым фермерам Южной Африки… убежище в Австралии. Все прекрасно понимают, что никакого геноцида нет, но давление идёт сильное, и президент С. Рамапоса выступил против немедленного исполнения другого важнейшего решения, принятого Африканским национальным конгрессом, – о национализации Резервного банка Южной Африки.

Южная Африка продолжает активно выступать на международной арене. 8 июня она была избрана в состав Совета Безопасности ООН. Это уже третье её избрание в состав СБ ООН за последние 25 лет (2007-2008; 2011-2012). Осложнило международное положение страны подписание президентом США Д. Трампом распоряжения об исключении Южной Африки из списка стран, которые обладали льготами налогообложения при экспорте стали. Это ставит под угрозу не только доходы страны от экспорта стали в США, но и более двух десятков тысяч рабочих мест южноафриканцев.