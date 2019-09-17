Сто дней правительства Майи Санду

16 сентября коалиционному правительству Молдовы исполнилось 100 дней.

Президент страны Игорь Додон, открывая 16 сентября заседание осенне-зимней сессии парламента, выступил с речью, в которой проанализировал итоги первых ста дней коалиционного правительства.

Прежде всего, он отметил, что в июне, когда было подписано временное соглашение между партией социалистов и блоком ACUM, других вариантов для спасения Молдовы и вывода страны из-под олигархической власти просто не существовало.

«Тогда был достигнут необходимый компромисс, когда социалисты уступили блоку ACUM почти всё правительство, а после практически полностью проголосовали за пакет по деолигархизации, предложенный блоком ACUM. Но и сегодня всё ещё Молдова проходит через комплексный процесс перезагрузки», – считает Додон.

По его словам, не всё удалось сделать за эти 100 дней, президент недоволен работой некоторых министерств, недоволен тем, что пришлось остановить некоторые проекты, однако правительство помнит главное: его обязанность – «заниматься интересами всех граждан».

«Мы пообещали гражданам, что они начнут жить лучше и для этого у нас должны быть функциональные институты и эффективное управление. Мы должны выйти из эйфории первого периода и твёрдо встать ногами на землю, вернуться к тем реалиям, которые у нас есть, и управлять ими как можно лучше. И мы должны прекратить ссылаться на проблемы, которые достались нам из прошлого. Мы ничем не поможем гражданам, если будем постоянно жаловаться на тяжёлое наследство, оставленное нам прежними властями. Если мы приняли на себя бремя власти, это означает, что мы взяли на себя обязательство найти решения, в том числе чтобы покрыть ущерб, нанесённый бывшими властями, но без вреда для граждан», – цитирует главу государства сайт президента Республики Молдова.

Игорь Додон обозначил пять основных направлений, на которые правительство направит все усилия в ближайшее время. Это в первую очередь улучшение уровня жизни граждан страны: рост зарплат и пенсий и возможное снижение тарифов. Второе направление – создание новых рабочих мест в Молдове, третье – обеспечение экономического развития страны, четвёртое – борьба с коррупцией, пятое – решение проблемы плохих дорог.

По мнению президента РМ, если будут решены все эти проблемы, то решится и самая главная – демографическая.

«Все приоритетные направления помогут противодействовать демографической проблеме. Массовый выезд за границу – государственная угроза… Действующее правительство должно доказать, что осознаёт эту опасность и готово принять меры для борьбы с ней», – сказал Игорь Додон.

Также он обратил внимание на то, что начинается избирательная кампания, и призвал все стороны «проявить политическую мудрость».

«Электоральная гонка не может быть важнее цели по перезагрузке происходящего в стране. Предстоящий период будет важным тестом для парламентского большинства», – заключил президент.

Экономический эксперт Виктор Чобану не видит никаких результатов в экономике, хотя признаёт, что за такой короткий срок и не может быть никаких явных результатов. Однако он уверен, что переговоры с МВФ стали «безусловной капитуляцией страны».

«Талоны на питание, например, не решали бюджетных проблем. Повышение налогов люди никогда не приветствуют. Нынешняя власть в погоне за сиюминутной бюджетной выгодой действует в ущерб своим электоральным позициям», – отметил Чобану.

Политолог Дионис Ченуша считает, что если достижения в экономике нового правительства пока не видны, то просчёты слишком заметны.

«Отношения с МВФ обязательно надо было разблокировать, потому что от этого зависят отношения с другими донорами и пополнение госказны. Но зачем Минфин так торопился, почему не обсудил новые налоговые меры с бизнесом и обществом? Ведь именно за непрозрачность решений нынешняя власть ещё недавно ругала демократов», – напомнил политолог и отметил бездействие власти по ликвидации коррупционных схем и по расследованию кражи миллиарда.

«Ничего не сделали по банковской краже, комиссия не раскрыла ничего нового. Даже отчёт Kroll о бенефициарах выведенных средств почему-то опубликовал Ренато Усатый, а не, к примеру Антикоррупционная прокуратура. Так и не заработало нормально Агентство по неподкупности. Зачем было, к примеру, заявлять о раскрытии каких-то схем контрабанды, а после ничего не делать для их устранения?» – недоумевает Ченуша.

Единственное положительное, что отмечают все эксперты, – новая власть помогла Молдове избавиться от власти Плахотнюка.

16 сентября в Молдове начала свою работу научно-практическая конференция «100 дней коалиции ПСРМ-ACUM – успехи и проблемы. Молдова – мост между Востоком и Западом». В конференции принимают участие многие авторитетные эксперты как из Молдовы, так и из России и Румынии, а также Приднестровья, которые также выскажут своё мнение о результатах первых ста дней нового правительства.